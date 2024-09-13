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Поездки Путина за границу в страны-участницы Римского статута - это исключение, а не норма, - прокурор МУС Хан

Прокурор МКС Карім Хан прокоментував візит Путіна до Монголії

Визиты российского диктатора Владимира Путина за границу в страны, подписавшие Римский статут, являются исключением, а не нормой.

Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в интервью в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, что его путешествия за границу в страны-участницы Римского статута - это исключение, а не норма", - отметил он.

По его словам, ему жаль, что Монголия не сдержала своих обязательств по выполнению ордера на арест Путина.

"Но я призываю вас не расстраиваться из-за этого и не разочаровываться. Когда в Югославии создали трибунал, Милошевич, Караджич, Младич еще не были задержаны. Мы объединены, сконцентрированы, поэтому есть перспектива, что это решение об аресте будет выполнено", - добавил Хан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с прокурором МУС Ханом: Важно не допустить игнорирования решений суда по ордерам на арест российских военных преступников.

Визит Путина в Монголию

Ранее сообщалось что 3 сентября диктатор РФ Владимир Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

МИД Украины призвал Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин является военным преступником, - МИД Украины призвал Монголию выполнить международный ордер на арест диктатора
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Топ комментарии
+26
ВАм на голову насрали, але ви не засмучуйтесь через це, і не розчаровуйтесь, наступного разу, можливо, не насеруть.
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13.09.2024 11:13
+13
Сьогодні виняток, а завтра норма!
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13.09.2024 11:14
+13
А якщо і насеруть, то не всі.
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13.09.2024 11:14
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ВАм на голову насрали, але ви не засмучуйтесь через це, і не розчаровуйтесь, наступного разу, можливо, не насеруть.
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13.09.2024 11:13 Ответить
А якщо і насеруть, то не всі.
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13.09.2024 11:14 Ответить
Насрала також насеріть. Вже насрав.
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13.09.2024 11:48 Ответить
Сьогодні виняток, а завтра норма!
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13.09.2024 11:14 Ответить
В Союзе жили?
"Сегодня рекорд - завтра норма жизни"
"Как трудно пьются первые сто грамм. Затем идет пол литра пополам"
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13.09.2024 12:47 Ответить
В очі сцять, а вони кричать то свята вода. Завтра жах не ядерною зброєю то будуть говорити то ічключеніє із правіл .
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13.09.2024 11:14 Ответить
Це нормальний виняток. Йому - можна, іншим... теж можна.
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13.09.2024 11:18 Ответить
Трохи позаспокоюй себе і будеш розповідати "ще не всі країни Римського статуту відвідані #уйлом"
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13.09.2024 11:18 Ответить
І нехай не сподівається.
Це тільки початок. Якщо закони порушені один раз безкарно. То чим інші кращі.
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13.09.2024 11:21 Ответить
яка хуцпа
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13.09.2024 11:22 Ответить
Після першого винятку до норми залишився усього лиш ще один виняток.
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13.09.2024 11:29 Ответить
В кизду собі засунь свій статут, ДБЛИ БЛДЬ!!
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13.09.2024 11:30 Ответить
То шо можна дивитись крізь пальці?
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13.09.2024 11:33 Ответить
Тільки великий арсенал ядерної зброї!!! Пох. на санкції! Напівголодні, зате живі! І ніхто, ніяки обісраний Хан, об тебе не витирає ноги. А буде єрепенитися - відразу ракети на нього націлити.
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13.09.2024 11:34 Ответить
Ета другоє - тільки у лицемірній "цивілізованій" обгортці...
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13.09.2024 11:34 Ответить
Подорожі Путіна за кордон до країн-учасниць Римського статуту - це виняток, а не норма

«- Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды.»
(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок"
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13.09.2024 11:46 Ответить
І ось ЯК такий ідіот став прокурором МКС?
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13.09.2024 11:46 Ответить
блін, ну знайдеться хоч один нормальний журналіст, який прямо спитає: "чи не вважаєти ви, що ваша організація - пусте місце за теперішніх умов, яка не здібна виконувати свої функції, а тому краще б її розпустити, а на ці гроші - годувати котиків чи людей десь в Африці?"
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13.09.2024 11:52 Ответить
Так про це повинні питати усі нинішні організації, починаючи з ООН, НАТО. Обсе і далі по списку. Вони геть усі (!) виявилися недієздатними у критичній ситуації.
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13.09.2024 13:53 Ответить
Виняток який повторюється два рази - це вже норма. ***** срати хотів на європейських імпотентів. Наступний його візит, я думаю, буде у угорщину та Словакію.
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13.09.2024 11:55 Ответить
*уйло поклав на ваш статут разом з винятками. Він зрозумів що ''союзнички'' перелякані задрипанці.
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13.09.2024 12:16 Ответить
Замість гідної відповіді покидькам за порушення законів, якесь мямлення, бекання - мол це ще не система. Ганьба! Тобто виходить порушить закон один раз, це ще не злочін? Підіть пошукайте ваші яйця, шановні. Здається ви їх загубили десь...
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13.09.2024 12:53 Ответить
этот хан такой же путинский ******* как и все эти орбаны,папы римские и си цзинпини!эта мразь выдала ордер на орест всего руководства Израиля!
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13.09.2024 14:36 Ответить
 
 