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Подорожі Путіна за кордон до країн-учасниць Римського статуту - це виняток, а не норма, - прокурор МКС Хан

Прокурор МКС Карім Хан прокоментував візит Путіна до Монголії

Візити російського диктатора Володимира Путіна за кордон до країн, які підписали Римський статут, є винятком, а не нормою. 

Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в інтерв’ю в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Думаю, що його подорожі за кордон до країн-учасниць Римського статуту – це виняток, а не норма", - зазначив він.

За його словами, йому прикро, що Монголія не дотрималася своїх зобов’язань стосовно виконання ордера на арешт Путіна.

"Та я заохочую вас не засмучуватися через це і не розчаровуватися. Коли у Югославії створити трибунал, Мілошевич, Караджич, Младич ще не були затримані. Ми об’єднані, сконцентровані, тож є перспектива, що це рішення щодо арешту буде виконане", - додав Хан. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з прокурором МКС Ханом: Важливо не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців. 

Візит Путіна до Монголії

Раніше повідомлялося що 3 вересня диктатор РФ Володимир Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

МЗС України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін є воєнним злочинцем, - МЗС України закликало Монголію виконати міжнародний ордер на арешт диктатора

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Топ коментарі
+26
ВАм на голову насрали, але ви не засмучуйтесь через це, і не розчаровуйтесь, наступного разу, можливо, не насеруть.
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13.09.2024 11:13
+13
Сьогодні виняток, а завтра норма!
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13.09.2024 11:14
+13
А якщо і насеруть, то не всі.
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13.09.2024 11:14
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ВАм на голову насрали, але ви не засмучуйтесь через це, і не розчаровуйтесь, наступного разу, можливо, не насеруть.
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13.09.2024 11:13 Відповісти
А якщо і насеруть, то не всі.
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13.09.2024 11:14 Відповісти
Насрала також насеріть. Вже насрав.
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13.09.2024 11:48 Відповісти
Сьогодні виняток, а завтра норма!
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13.09.2024 11:14 Відповісти
В Союзе жили?
"Сегодня рекорд - завтра норма жизни"
"Как трудно пьются первые сто грамм. Затем идет пол литра пополам"
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13.09.2024 12:47 Відповісти
В очі сцять, а вони кричать то свята вода. Завтра жах не ядерною зброєю то будуть говорити то ічключеніє із правіл .
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13.09.2024 11:14 Відповісти
Це нормальний виняток. Йому - можна, іншим... теж можна.
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13.09.2024 11:18 Відповісти
Трохи позаспокоюй себе і будеш розповідати "ще не всі країни Римського статуту відвідані #уйлом"
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13.09.2024 11:18 Відповісти
І нехай не сподівається.
Це тільки початок. Якщо закони порушені один раз безкарно. То чим інші кращі.
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13.09.2024 11:21 Відповісти
яка хуцпа
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13.09.2024 11:22 Відповісти
Після першого винятку до норми залишився усього лиш ще один виняток.
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13.09.2024 11:29 Відповісти
В кизду собі засунь свій статут, ДБЛИ БЛДЬ!!
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13.09.2024 11:30 Відповісти
То шо можна дивитись крізь пальці?
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13.09.2024 11:33 Відповісти
Тільки великий арсенал ядерної зброї!!! Пох. на санкції! Напівголодні, зате живі! І ніхто, ніяки обісраний Хан, об тебе не витирає ноги. А буде єрепенитися - відразу ракети на нього націлити.
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13.09.2024 11:34 Відповісти
Ета другоє - тільки у лицемірній "цивілізованій" обгортці...
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13.09.2024 11:34 Відповісти
Подорожі Путіна за кордон до країн-учасниць Римського статуту - це виняток, а не норма

«- Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды.»
(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок"
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13.09.2024 11:46 Відповісти
І ось ЯК такий ідіот став прокурором МКС?
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13.09.2024 11:46 Відповісти
блін, ну знайдеться хоч один нормальний журналіст, який прямо спитає: "чи не вважаєти ви, що ваша організація - пусте місце за теперішніх умов, яка не здібна виконувати свої функції, а тому краще б її розпустити, а на ці гроші - годувати котиків чи людей десь в Африці?"
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13.09.2024 11:52 Відповісти
Так про це повинні питати усі нинішні організації, починаючи з ООН, НАТО. Обсе і далі по списку. Вони геть усі (!) виявилися недієздатними у критичній ситуації.
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13.09.2024 13:53 Відповісти
Виняток який повторюється два рази - це вже норма. ***** срати хотів на європейських імпотентів. Наступний його візит, я думаю, буде у угорщину та Словакію.
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13.09.2024 11:55 Відповісти
*уйло поклав на ваш статут разом з винятками. Він зрозумів що ''союзнички'' перелякані задрипанці.
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13.09.2024 12:16 Відповісти
Замість гідної відповіді покидькам за порушення законів, якесь мямлення, бекання - мол це ще не система. Ганьба! Тобто виходить порушить закон один раз, це ще не злочін? Підіть пошукайте ваші яйця, шановні. Здається ви їх загубили десь...
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13.09.2024 12:53 Відповісти
этот хан такой же путинский ******* как и все эти орбаны,папы римские и си цзинпини!эта мразь выдала ордер на орест всего руководства Израиля!
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13.09.2024 14:36 Відповісти
 
 