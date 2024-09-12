Зеленский встретился с прокурором МКС Ханом: Важно не допустить игнорирования решений суда по поводу ордеров на арест российских военных преступников.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил постоянное сотрудничество МУС с Офисом Генерального прокурора Украины.

Президент также напомнил, что Украина ратифицировала Римский статут, и подчеркнул, что крайне важно не допустить игнорирования решений суда по ордерам на арест российских военных преступников.

Кроме того, во время встречи обсудили борьбу с насильственным перемещением и депортацией украинских детей и расследование этих преступлений.

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Напомним, Верховная Рада 21 августа приняла закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему. Римский статут вступит в силу для Украины в первый день месяца, который наступает после 60-го дня с даты сдачи на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты. Документ о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь будет идти об украинских гражданах.