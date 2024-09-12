Зеленский встретился с прокурором МКС Ханом: Важно не допустить игнорирования решений суда по поводу ордеров на арест российских военных преступников.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил постоянное сотрудничество МУС с Офисом Генерального прокурора Украины.
Президент также напомнил, что Украина ратифицировала Римский статут, и подчеркнул, что крайне важно не допустить игнорирования решений суда по ордерам на арест российских военных преступников.
Кроме того, во время встречи обсудили борьбу с насильственным перемещением и депортацией украинских детей и расследование этих преступлений.
Напомним, Верховная Рада 21 августа приняла закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему. Римский статут вступит в силу для Украины в первый день месяца, который наступает после 60-го дня с даты сдачи на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты. Документ о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь будет идти об украинских гражданах.
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Чи тиждень пройшов і можна робити вигляд, що ***** в монголію не їздило?
Вы пишите на русском. Что такое МКС? В тексте МУС
Саме тут про ОПУтупих представників влади , котрі прийшли на зустріч з двома високопоставленими гостями ДВОХ ГОЛОВНИХ пратнерів не підготовленими до спілкування , налетіла подлякоЄрмаківщина , як на мухолипучку ...
Ось реакція Швеця текстова , як відповідь на запитання до нього.
"Обратите внимание, как легко их вычислять по методичке. Основные тезисы личинок: они смешивают ОПГ, известную как ОПа, с Украиной и на критику безмозглых представителей ОПы начинают кричать "не унижайте Украину!" На самом деле это они унижают Украину, смешивая её с ОПой. Сколько месяцев из ОПы рапортуют о великом плане победы Зеленского! Теперь на просьбу показать план хотя бы на несколько месяцев, они визжат: "У нас пацаны погибают!" Пацаны погибли и продолжают погибать именно из-за ОПы, главарь которой полгода до февраля 2022 слушал не Белый дом, а Кремль. С другой стороны, так сядь же, дебил, и напиши план, если тебе действительно нужно снять ограничения с ракет, чтобы сохранить жизни этих пацанов. Вместо этого он посылает на встречу двух министров, от которых зависит помощь Украине, дебилов, которые некомпетентны и мычат в ответ на задаваемые им вопросы. Особо тупые личинки начинают "изобличать": вы говорили, что ограничений нет, а теперь они есть. Повторяю для "суперличинок": Storm Shadow впервые завезли в Украину летом 2023. А ограничения впервые озвучили в конце июля этого года. А в мае этого года лорд Камерон на весь мир озвучил: стреляйте, куда хотите, ограничений нет!" Вопрос: почему с лета 2023 по конец июля 2024 не стреляли вглубь Раши, хотя запретов не было? И главный вопрос: действительно ли ОПе нужна отмена ограничений или Ермак саботирует ее?"
2. 3 дня тому назад , в район , научно-исследовательского центра Сирии , по разработке дронов и ракет, работающий под руководством иранского "Корпуса стражей исламской революции", вошли израильские вертолеты, высадили десант, который захватил несколько иранских офицеров ..... Операция длилась около часа, в течение которого израильский спецназ проник на объект, вывез важное оборудование и секретные документы, заминировал объект изнутри, затем уничтожить его и отступил под прикрытием с воздуха,,.
Возможно, иранских офицеров обменяют на заложников?
3. МИД России выступил с протестом:
"ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам Сирийской Арабской Республики.
Жертвами атаки стали 18 человек, 37 получили ранения, причинен значительный материальный ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре.
Предпринятые Израилем силовые действия являются грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права".
відзначив постійну співпрацю з Офісом Генерального прокурора України.
Президент також нагадав, що Україна ратифікувала Римський статут...............
Крім того, під час зустрічі обговорили.........................
Ну то що в результаті? Так коли заарештують пуйла? Чи знов аби попиз****. А зустрічатись і я можу, приблизно з таким самим результатом. Дармоїди