Зеленський зустрівся з прокурором МКС Ханом: Важливо не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський відзначив постійну співпрацю МКС з Офісом Генерального прокурора України.
Президент також нагадав, що Україна ратифікувала Римський статут, і наголосив, що вкрай важливо не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців.
Крім того, під час зустрічі обговорили боротьбу з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей і розслідування цих злочинів.
Нагадаємо, Верховна Рада 21 серпня ухвалила закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього. Римський статут набере чинності для України у перший день місяця, який настає після 60-го дня з дати здачі на зберігання генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй ратифікаційної грамоти. Документ про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиметься про українських громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Чи тиждень пройшов і можна робити вигляд, що ***** в монголію не їздило?
Вы пишите на русском. Что такое МКС? В тексте МУС
Саме тут про ОПУтупих представників влади , котрі прийшли на зустріч з двома високопоставленими гостями ДВОХ ГОЛОВНИХ пратнерів не підготовленими до спілкування , налетіла подлякоЄрмаківщина , як на мухолипучку ...
Ось реакція Швеця текстова , як відповідь на запитання до нього.
"Обратите внимание, как легко их вычислять по методичке. Основные тезисы личинок: они смешивают ОПГ, известную как ОПа, с Украиной и на критику безмозглых представителей ОПы начинают кричать "не унижайте Украину!" На самом деле это они унижают Украину, смешивая её с ОПой. Сколько месяцев из ОПы рапортуют о великом плане победы Зеленского! Теперь на просьбу показать план хотя бы на несколько месяцев, они визжат: "У нас пацаны погибают!" Пацаны погибли и продолжают погибать именно из-за ОПы, главарь которой полгода до февраля 2022 слушал не Белый дом, а Кремль. С другой стороны, так сядь же, дебил, и напиши план, если тебе действительно нужно снять ограничения с ракет, чтобы сохранить жизни этих пацанов. Вместо этого он посылает на встречу двух министров, от которых зависит помощь Украине, дебилов, которые некомпетентны и мычат в ответ на задаваемые им вопросы. Особо тупые личинки начинают "изобличать": вы говорили, что ограничений нет, а теперь они есть. Повторяю для "суперличинок": Storm Shadow впервые завезли в Украину летом 2023. А ограничения впервые озвучили в конце июля этого года. А в мае этого года лорд Камерон на весь мир озвучил: стреляйте, куда хотите, ограничений нет!" Вопрос: почему с лета 2023 по конец июля 2024 не стреляли вглубь Раши, хотя запретов не было? И главный вопрос: действительно ли ОПе нужна отмена ограничений или Ермак саботирует ее?"
2. 3 дня тому назад , в район , научно-исследовательского центра Сирии , по разработке дронов и ракет, работающий под руководством иранского "Корпуса стражей исламской революции", вошли израильские вертолеты, высадили десант, который захватил несколько иранских офицеров ..... Операция длилась около часа, в течение которого израильский спецназ проник на объект, вывез важное оборудование и секретные документы, заминировал объект изнутри, затем уничтожить его и отступил под прикрытием с воздуха,,.
Возможно, иранских офицеров обменяют на заложников?
3. МИД России выступил с протестом:
"ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам Сирийской Арабской Республики.
Жертвами атаки стали 18 человек, 37 получили ранения, причинен значительный материальный ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре.
Предпринятые Израилем силовые действия являются грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права".
відзначив постійну співпрацю з Офісом Генерального прокурора України.
Президент також нагадав, що Україна ратифікувала Римський статут...............
Крім того, під час зустрічі обговорили.........................
Ну то що в результаті? Так коли заарештують пуйла? Чи знов аби попиз****. А зустрічатись і я можу, приблизно з таким самим результатом. Дармоїди