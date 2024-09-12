Зеленський зустрівся з прокурором МКС Ханом: Важливо не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відзначив постійну співпрацю МКС з Офісом Генерального прокурора України.

Президент також нагадав, що Україна ратифікувала Римський статут, і наголосив, що вкрай важливо не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців.

Крім того, під час зустрічі обговорили боротьбу з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей і розслідування цих злочинів.

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Нагадаємо, Верховна Рада 21 серпня ухвалила закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього. Римський статут набере чинності для України у перший день місяця, який настає після 60-го дня з дати здачі на зберігання генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй ратифікаційної грамоти. Документ про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиметься про українських громадян.