УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9722 відвідувача онлайн
Новини
3 619 12

Результати будуть, хоч це і нелегко, - прокурор МКС Хан про відмову Монголії заарештувати Путіна

Хан про арешт Путіна

Виконання норм, передбачених Римським статутом Міжнародного кримінального суду (МКС), не є ідеальним, але відмова Монголії як країни-учасниці Римського статуту МКС не є приводом для розчарування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прокурор МКС Карім Хан сказав у вівторок журналістам у Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" під час відвідин лікарні "Охматдит", що постраждала від ракетної атаки РФ.

"Це вперше за два роки... відтоді, коли були видані ордери на арешт. Він (Путін) уперше був на території країни-підписанта Римського статуту. Задокументовано, що інших країн, які є членами МКС, він не відвідував.... Тому зрозуміло, що ордери на арешт уже працюють", - сказав Хан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор МКС Хан назвав злочини, до яких причетні командувач Чорноморського флоту РФ Соколов та командувач дальньої авіації РФ Кобилаш

Він додав, що "звісно, виконання норм і співпраця в МКС не ідеальні; вже були випадки такого невиконання в минулому, коли держави не працювали із судом".

"Не треба розчаровуватися, результати ми побачимо, але це не буде легко. Ми рухаємося до реального застосування права і робимо це разом", - сказав Хан, відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можна говорити про те, що міжнародне право все ще працює.

Також прокурор МКС розповів журналістам, що в разі відмови країни-підписанта Римського статуту виконувати покладені зобов'язання є алгоритм реагування.

"Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками, коли держава не працювала з судом. Відповідно, це все контролюється суддями.... Судді в курсі того, що сталося... Як правило, коли відбуваються такі випадки, то відбувається генеральне засідання всіх держав-членів (МКС) і відповідно ухвалюють рішення", - сказав Хан.

Також читайте: Зеленський про відмову Монголії арештувати Путіна: Поважають вбивцю більше, ніж міжнародне право

Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Автор: 

путін володимир (23798) Монголія (43) Хан Карім (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Походу уже не осталось международной институции, которая бы не апасралась
показати весь коментар
10.09.2024 14:52
+9
Генітальне засідання всіх держав-членів (МКС) ухвалять рішення", - занепокоєння, або глибоке занепокоєння...
показати весь коментар
10.09.2024 14:37
+3
Чего они хотят от маленькой Монголии окруженной китайскими и орковскими армиями,тут европейские страны многие обделались по полной.
показати весь коментар
10.09.2024 15:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Генітальне засідання всіх держав-членів (МКС) ухвалять рішення", - занепокоєння, або глибоке занепокоєння...
показати весь коментар
10.09.2024 14:37 Відповісти
Походу уже не осталось международной институции, которая бы не апасралась
показати весь коментар
10.09.2024 14:52 Відповісти
Чего они хотят от маленькой Монголии окруженной китайскими и орковскими армиями,тут европейские страны многие обделались по полной.
показати весь коментар
10.09.2024 15:03 Відповісти
++++
Пусть сначала сын Данилова пойдет воевать многие европейские страны.....
показати весь коментар
10.09.2024 15:21 Відповісти
Монголи непогано знають географію . Знаючи що ситуація рано чи пізно виникне для чого вони поперлись в той МКС .
показати весь коментар
10.09.2024 15:36 Відповісти
Результаты будут, хоть это и нелегко, - прокурор МУС Хан об отказе Монголии арестовать Путина Источник:
==========
Проміж строк: Ми обосралися і нас обцюрили но ми не обосцані і не у говні!
показати весь коментар
10.09.2024 15:27 Відповісти
Хан,видай очевидне. Ти ніхто. Просто халявщик. Як і ніщо оцей весь натовп,який вважає себе цивілізованим суспільством Заходу. Простий планктон як виявилося.
показати весь коментар
10.09.2024 16:09 Відповісти
Та не ссы лысый! Дадут тебе зарплату по любому, не пугай и не оправдывайся--- не прокурорское это дело. Не позорь контору свою. Шел бы лучше алиментщиков ганять. С такой будкой получится. И честнее будет. Ишаки траченые...!
показати весь коментар
10.09.2024 16:24 Відповісти
Як моцно і страшно відреагували ЄС і МКС. Якщо Путін ногою відкриє двері у парламент ЄС, його привітають оплесками.
показати весь коментар
10.09.2024 16:31 Відповісти
Ще раз і ще раз доказано в світі що найкращим міжнародним кримінальним судом є збагатшений уран все інше зелена сеча на вуха дурника
показати весь коментар
10.09.2024 17:43 Відповісти
Вік романтики скінчився. Суверенітет держави має на увазі верховенство внутрішніх законів над зовнішніми. Не може бути жодних міжнародних організацій.
показати весь коментар
10.09.2024 18:49 Відповісти
к ООН добавилась бесполезная контора МУС
показати весь коментар
10.09.2024 19:06 Відповісти
 
 