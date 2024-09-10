Результати будуть, хоч це і нелегко, - прокурор МКС Хан про відмову Монголії заарештувати Путіна

Виконання норм, передбачених Римським статутом Міжнародного кримінального суду (МКС), не є ідеальним, але відмова Монголії як країни-учасниці Римського статуту МКС не є приводом для розчарування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прокурор МКС Карім Хан сказав у вівторок журналістам у Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" під час відвідин лікарні "Охматдит", що постраждала від ракетної атаки РФ.

"Це вперше за два роки... відтоді, коли були видані ордери на арешт. Він (Путін) уперше був на території країни-підписанта Римського статуту. Задокументовано, що інших країн, які є членами МКС, він не відвідував.... Тому зрозуміло, що ордери на арешт уже працюють", - сказав Хан.

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Він додав, що "звісно, виконання норм і співпраця в МКС не ідеальні; вже були випадки такого невиконання в минулому, коли держави не працювали із судом".

"Не треба розчаровуватися, результати ми побачимо, але це не буде легко. Ми рухаємося до реального застосування права і робимо це разом", - сказав Хан, відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можна говорити про те, що міжнародне право все ще працює.

Також прокурор МКС розповів журналістам, що в разі відмови країни-підписанта Римського статуту виконувати покладені зобов'язання є алгоритм реагування.

"Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками, коли держава не працювала з судом. Відповідно, це все контролюється суддями.... Судді в курсі того, що сталося... Як правило, коли відбуваються такі випадки, то відбувається генеральне засідання всіх держав-членів (МКС) і відповідно ухвалюють рішення", - сказав Хан.

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Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.