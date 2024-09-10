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путин (30489) Монголия (43) прокурор Хан (22)

Результаты будут, хоть это и нелегко, - прокурор МУС Хан об отказе Монголии арестовать Путина

Хан про арешт Путіна

Выполнение норм, предусмотренных Римским статутом Международного уголовного суда (МУС), не является идеальным, но отказ Монголии как страны-участницы Римского статута МУС не является поводом для разочарования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом прокурор МУС Карим Хан сказал во вторник журналистам в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" во время посещения больницы "Охматдет", пострадавшей от ракетной атаки РФ.

"Это впервые за два года... с тех пор, когда были выданы ордера на арест. Он (Путин) впервые был на территории страны-подписанта Римского статута. Задокументировано, что других стран, которые являются членами МУС, он не посещал.... Поэтому понятно, что ордера на арест уже работают", - сказал Хан.

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Он добавил, что "конечно, выполнение норм и сотрудничество в МУС не идеальны; уже были случаи такого невыполнения в прошлом, когда государства не работали с судом".

"Не надо разочаровываться, результаты мы увидим, но это не будет легко. Мы движемся к реальному применению права и делаем это вместе", - сказал Хан, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли говорить о том, что международное право все еще работает.

Также прокурор МУС рассказал журналистам, что в случае отказа страны-подписанта Римского статута выполнять возложенные обязательства есть алгоритм реагирования.

"Есть специальная процедура в Римском статуте по работе с такими случаями, когда государство не работало с судом. Соответственно, это все контролируется судьями.... Судьи в курсе того, что произошло... Как правило, когда происходят такие случаи, то происходит генеральное заседание всех государств-членов (МУС) и соответственно принимают решение", - сказал Хан.

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Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

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Топ комментарии
+10
Походу уже не осталось международной институции, которая бы не апасралась
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10.09.2024 14:52
+9
Генітальне засідання всіх держав-членів (МКС) ухвалять рішення", - занепокоєння, або глибоке занепокоєння...
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10.09.2024 14:37
+3
Чего они хотят от маленькой Монголии окруженной китайскими и орковскими армиями,тут европейские страны многие обделались по полной.
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10.09.2024 15:03
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Генітальне засідання всіх держав-членів (МКС) ухвалять рішення", - занепокоєння, або глибоке занепокоєння...
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10.09.2024 14:37 Ответить
Походу уже не осталось международной институции, которая бы не апасралась
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10.09.2024 14:52 Ответить
Чего они хотят от маленькой Монголии окруженной китайскими и орковскими армиями,тут европейские страны многие обделались по полной.
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10.09.2024 15:03 Ответить
++++
Пусть сначала сын Данилова пойдет воевать многие европейские страны.....
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10.09.2024 15:21 Ответить
Монголи непогано знають географію . Знаючи що ситуація рано чи пізно виникне для чого вони поперлись в той МКС .
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10.09.2024 15:36 Ответить
Результаты будут, хоть это и нелегко, - прокурор МУС Хан об отказе Монголии арестовать Путина Источник:
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Проміж строк: Ми обосралися і нас обцюрили но ми не обосцані і не у говні!
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10.09.2024 15:27 Ответить
Хан,видай очевидне. Ти ніхто. Просто халявщик. Як і ніщо оцей весь натовп,який вважає себе цивілізованим суспільством Заходу. Простий планктон як виявилося.
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10.09.2024 16:09 Ответить
Та не ссы лысый! Дадут тебе зарплату по любому, не пугай и не оправдывайся--- не прокурорское это дело. Не позорь контору свою. Шел бы лучше алиментщиков ганять. С такой будкой получится. И честнее будет. Ишаки траченые...!
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10.09.2024 16:24 Ответить
Як моцно і страшно відреагували ЄС і МКС. Якщо Путін ногою відкриє двері у парламент ЄС, його привітають оплесками.
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10.09.2024 16:31 Ответить
Ще раз і ще раз доказано в світі що найкращим міжнародним кримінальним судом є збагатшений уран все інше зелена сеча на вуха дурника
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10.09.2024 17:43 Ответить
Вік романтики скінчився. Суверенітет держави має на увазі верховенство внутрішніх законів над зовнішніми. Не може бути жодних міжнародних організацій.
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10.09.2024 18:49 Ответить
к ООН добавилась бесполезная контора МУС
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10.09.2024 19:06 Ответить
 
 