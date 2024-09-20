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путин (30482) Международный уголовный суд (225)

ЕС призвал государства, ратифицировавшие Римский статут, исполнять ордера на арест Путина и некоторых его должностных лиц, выданные МКС

ЄС закликав арештувати Путіна та деяких його посадовців

Евросоюз призвал государства, которые ратифицировали Римский статут, выполнять свои обязательства. Речь идет об аресте правителя РФ Владимира Путина, поскольку Международный криминальный суд выдал на него ордер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Укрінформ" со ссылкой на заявление, которое было обнародовано во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В ЕС говорят о глубокой обеспокоенности судьбой украинских детей и других гражданских, который Россия незаконно переместила.

"Европейский Союз в очередной раз призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину", - указывается в заявлении.

Кроме того, ЕС требует немедленно освободить всех лиц, незаконно лишенных РФ свободы, "включая трех произвольно задержанных сотрудников ОБСЕ".

"Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным криминальным судом, в том числе - против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства-участники Римского статута обязаны выполнять ордера на арест, выданные МКС", - отметили в ОБСЕ.

Также читайте: Поездки Путина за границу в страны-участницы Римского статута - это исключение, а не норма, - прокурор МКС Хан

Напомним, 2 сентября Путин посетил Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МКС. Однако российского диктатора заверили, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного криминального суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

МИД Украины призвал Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

Прокурор Международного криминального суда Карим Хан заявил, что подобные визиты российского диктатора Владимира Путина за границу в страны, подписавшие Римский статут, являются исключением, а не нормой.
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Топ комментарии
+12
Підітріть сраку свом римським статусом як і будапешським меморандумом..
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20.09.2024 07:40
+5
Виявляється, все до лампочки . Можна відібрати півострів, можна збити пасажирський літак, можна не заарештовувати злодія. Для дикунської частини людства не існує ні законів , ні моральних норм. А здавалася, що ми жили у цивілізованому світі. Виявилося, що та цивілізація лише у фільмах та звітах урядів.
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20.09.2024 08:17
+4
Могли не погоджувати візит.
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20.09.2024 08:11
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Підозрюю, що у статуті не написано «до виконання, тільки після заклику ЄС»
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20.09.2024 07:17 Ответить
2 млн монголів заарештували керівника 2 армії (після України) світу?
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20.09.2024 07:39 Ответить
Могли не погоджувати візит.
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20.09.2024 08:11 Ответить
Підітріть сраку свом римським статусом як і будапешським меморандумом..
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20.09.2024 07:40 Ответить
закликав те,що не виконується
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20.09.2024 07:51 Ответить
Виявляється, все до лампочки . Можна відібрати півострів, можна збити пасажирський літак, можна не заарештовувати злодія. Для дикунської частини людства не існує ні законів , ні моральних норм. А здавалася, що ми жили у цивілізованому світі. Виявилося, що та цивілізація лише у фільмах та звітах урядів.
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20.09.2024 08:17 Ответить
усе це відбувається тільки тому що цивілізований Захід зробив великі помилки: у 2Світову записавши червоножопих комуно-нацистів, кацапо-совків, одного із зачинщиків 2Світової, найблищого союзника коричневих нацистів з 1933 року і до 22.06.1941, в "победітелі" у 2Світовій війні, разом з ним знову таки ділив Європу спочатку в Тегерані, потім в Ялті і остаточно в німецькому Подздамі, дозволивши окупувати парактично усю східну Європу !!!
2. в кінці 80-х на початку 90-х, при ліквідації червоножопої комуно-нацистької, кацапо-совкової імперії зла і тюрми нароів (срср, сев, варшавській договір), не ліквідували її основу рссфр, як метрополію подохлих срср, сев, варшавського договору !!!
Тепер )(уйло хоче назад усе чим володів срср дякуючи демакратам світовим, що наобіцями червоному диктатору, сатрапу йосьці сталіну (джугашвілі) Рульзвель і Черчіль !!!
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20.09.2024 08:54 Ответить
Вони злякалися навіженого сраліна . Він вже мав атомну бомбу.
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20.09.2024 09:12 Ответить
Монголія свій шудан поклала на вас з отім статутом. Закликайте і надалі.
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20.09.2024 08:17 Ответить
А що буде якщо не додержаться статуту?
Чому про це ніде немає інформації?
Може вже час попередити, що за недотримання вимог ратифікованого Римського статуту, країни отримають жорсткі санкції, штрафні санкції, окреме рішення субу МКС до лідерів цих країн?!
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20.09.2024 08:57 Ответить
Зараз майже на всі ваші міжнародні угоди, ордери всі болт поклали. А ви собі далі малюйте червоні лінії, та зберігайте пики диктаторам.
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20.09.2024 10:10 Ответить
 
 