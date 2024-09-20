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ЄС закликав держави, які ратифікували Римський статут, виконувати ордери на арешт Путіна та деяких його посадовців, видані МКС

ЄС закликав арештувати Путіна та деяких його посадовців

Євросоюз закликав держави, які ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов’язання. Йдеться про арешт правителя РФ Володимира Путіна, адже Міжнародний кримінальний суд видав на нього ордер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Укрінформ" із посиланням на заяву, яку було оприлюднено під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

У ЄС кажуть про глибоку занепокоєність долею українських дітей та інших цивільних, який Росія незаконно перемістила.

"Європейський Союз вкотре закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їхнє безпечне повернення в Україну", - вказується у заяві.

Крім того, ЄС вимагає негайно звільнити всіх осіб, незаконно позбавлених РФ волі, "включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ".

"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", - наголосили у ОБСЄ.

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Нагадаємо,  2 вересня Путін відвідав Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС. Проте російського диктатора запевнили, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

МЗС України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що подібні візити російського диктатора Володимира Путіна за кордон до країн, які підписали Римський статут, є винятком, а не нормою.

Автор: 
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Топ коментарі
+12
Підітріть сраку свом римським статусом як і будапешським меморандумом..
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20.09.2024 07:40
+5
Виявляється, все до лампочки . Можна відібрати півострів, можна збити пасажирський літак, можна не заарештовувати злодія. Для дикунської частини людства не існує ні законів , ні моральних норм. А здавалася, що ми жили у цивілізованому світі. Виявилося, що та цивілізація лише у фільмах та звітах урядів.
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20.09.2024 08:17
+4
Могли не погоджувати візит.
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20.09.2024 08:11
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Підозрюю, що у статуті не написано «до виконання, тільки після заклику ЄС»
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20.09.2024 07:17 Відповісти
2 млн монголів заарештували керівника 2 армії (після України) світу?
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20.09.2024 07:39 Відповісти
Могли не погоджувати візит.
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20.09.2024 08:11 Відповісти
Підітріть сраку свом римським статусом як і будапешським меморандумом..
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20.09.2024 07:40 Відповісти
закликав те,що не виконується
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20.09.2024 07:51 Відповісти
Виявляється, все до лампочки . Можна відібрати півострів, можна збити пасажирський літак, можна не заарештовувати злодія. Для дикунської частини людства не існує ні законів , ні моральних норм. А здавалася, що ми жили у цивілізованому світі. Виявилося, що та цивілізація лише у фільмах та звітах урядів.
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20.09.2024 08:17 Відповісти
усе це відбувається тільки тому що цивілізований Захід зробив великі помилки: у 2Світову записавши червоножопих комуно-нацистів, кацапо-совків, одного із зачинщиків 2Світової, найблищого союзника коричневих нацистів з 1933 року і до 22.06.1941, в "победітелі" у 2Світовій війні, разом з ним знову таки ділив Європу спочатку в Тегерані, потім в Ялті і остаточно в німецькому Подздамі, дозволивши окупувати парактично усю східну Європу !!!
2. в кінці 80-х на початку 90-х, при ліквідації червоножопої комуно-нацистької, кацапо-совкової імперії зла і тюрми нароів (срср, сев, варшавській договір), не ліквідували її основу рссфр, як метрополію подохлих срср, сев, варшавського договору !!!
Тепер )(уйло хоче назад усе чим володів срср дякуючи демакратам світовим, що наобіцями червоному диктатору, сатрапу йосьці сталіну (джугашвілі) Рульзвель і Черчіль !!!
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20.09.2024 08:54 Відповісти
Вони злякалися навіженого сраліна . Він вже мав атомну бомбу.
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20.09.2024 09:12 Відповісти
Монголія свій шудан поклала на вас з отім статутом. Закликайте і надалі.
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20.09.2024 08:17 Відповісти
А що буде якщо не додержаться статуту?
Чому про це ніде немає інформації?
Може вже час попередити, що за недотримання вимог ратифікованого Римського статуту, країни отримають жорсткі санкції, штрафні санкції, окреме рішення субу МКС до лідерів цих країн?!
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20.09.2024 08:57 Відповісти
Зараз майже на всі ваші міжнародні угоди, ордери всі болт поклали. А ви собі далі малюйте червоні лінії, та зберігайте пики диктаторам.
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20.09.2024 10:10 Відповісти
 
 