Виконання ордера на арешт Путіна залежить від держав, а не від МКС, - прокурор Хан

Арешт російського диктатора Володимира Путіна залежить не від МКС, а від держав.

Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, Хан розповів, чи вірить він, що Путін опиниться в одному із залів засідання МКС на лаві підсудних.

"Виконання (ордера МКС. - Ред.) не залежить від мене. Це залежить від держав. Політична обстановка часто також важлива для реалізації оперативних рішень, що ведуть до арештів", - пояснив він.

Читайте: Подорожі Путіна за кордон до країн-учасниць Римського статуту - це виняток, а не норма, - прокурор МКС Хан

За його словами, люди думали, що арешт неможливий для цілої низки впливових осіб, на яких було видано ордер на арешт.

"Люди думали: ну що це за нісенітниця? Є документ, аркуш паперу, який ви можете розірвати, який ви можете викинути. Як це може якось вплинути на армію, на могутню людину, у якої є розвідувальні служби, у якої, знаєте, є сили, у якої є гроші? Правда в тому, що хоч би як це розглядали на той час як марність, ці папірці вважали сильними, бо вони ґрунтувалися на доказах і були підписані суддями, незалежними суддями міжнародних судів. І ці могутні люди бачили суди зсередини. Вони постали перед суддями.

Думаю, що це дуже точна оцінка моєї щирої віри: закон не такий сильний, як багато хто з нас хоче, і не такий слабкий, як багато хто думає", - зазначив прокурор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС закликав держави, які ратифікували Римський статут, виконувати ордери на арешт Путіна та деяких його посадовців, видані МКС

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 ркоу Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Також МКС видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту РФ Соколова та командувача дальньої авіації РФ Кобилаша.

25 червня 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Сергія Шойгу та Валерія Герасимова.

2 вересня 2024 року Путін відвідав Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС. Проте російського диктатора запевнили, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це був його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

МЗС України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Також читайте: Монголія не стала заарештовувати Путіна через енергозалежність від Росії