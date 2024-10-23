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Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине во время встречи на саммите БРИКС

Путін та Сі Цзіньпін

Российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС.

Об этом пишет российская служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Си долго обсуждали ситуацию в Украине, двусторонние отношения, в целом международную ситуацию, повестку дня БРИКС, а также "наметили основные параметры дальнейших контактов для продолжения диалога".

Российский диктатор Путин также сказал Си, что Москва намерена и дальше наращивать координацию с Пекином на "всех международных площадках".

Читайте также: Моди - Путину: Война в Украине должна решиться мирным способом, Индия готова содействовать в этом

Автор: 

путин владимир (31565) Си Цзиньпин (301) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+8
Такий і був розрахунок у пуйла на початку вторгнення, що навіть, якщо все піде не по плану, то вова зеленський все просре, і підтримку Заходу і озброєння армії. Я більше скажу, якби Зелений виродок здох від передозу років 10 тому, а шанси були непогані, то взагалі би не було ніякого вторгнення.
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23.10.2024 05:49 Ответить
+7
Нормально китайці рулять , таку війну роз'вязали на теріторії Європи , за хліб український та надра ,готові всю московію закопати в український чорнозем !
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23.10.2024 02:16 Ответить
+7
а лише 2 роки тому пуйло був не рукопожатний а наш лідор по всьому світі зривав аплодисменти..
і як все змінилось-- до пуйла вже їхати не в заадло а наше чмо просрало все
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23.10.2024 03:02 Ответить
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Нормально китайці рулять , таку війну роз'вязали на теріторії Європи , за хліб український та надра ,готові всю московію закопати в український чорнозем !
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23.10.2024 02:16 Ответить
...заодно й закопати кацапів.

хитрі жовтопикі макаки

.
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23.10.2024 02:54 Ответить
Пісюнами мірялися.
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23.10.2024 02:44 Ответить
Язик пині виступав в ролі лінійки
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23.10.2024 03:38 Ответить
а лише 2 роки тому пуйло був не рукопожатний а наш лідор по всьому світі зривав аплодисменти..
і як все змінилось-- до пуйла вже їхати не в заадло а наше чмо просрало все
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23.10.2024 03:02 Ответить
Такий і був розрахунок у пуйла на початку вторгнення, що навіть, якщо все піде не по плану, то вова зеленський все просре, і підтримку Заходу і озброєння армії. Я більше скажу, якби Зелений виродок здох від передозу років 10 тому, а шанси були непогані, то взагалі би не було ніякого вторгнення.
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23.10.2024 05:49 Ответить
Ну, приїхали в Казань. І що? Всі пропозиції ***** стосовно створення антизахідної коаліції були відторгнуті. Його гості вічливо послали "по курсу руzкого воєнного корабля". ***** хотіло відмінити розрахунки в доларах і створити якусь "бріксовську кріиптовалюту". Ага, "по крксу". Активна протидія і саботаж Західних ринків. Те ж "по курсу". Ну вилизав ***** Сі. Так він це міг зробити і без свідків. А так Моді його взагалі послав. Бразилія теж послала. Казахстан відмовився вступати в Брікс. Думаю що більше слухати розумово відстале ***** ніхто не приїде. Навіть важко сказати на що вони розраховували, але той маразм який ***** продемонструвало їх точно вразив непересічною тупістю. Результат саміту не "нуль", а чистий мінус для *****. "Докерувався" дебіл...
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23.10.2024 06:48 Ответить
так у нього ж рак і він скоро помре а рашка розвалиться -
ну збирались там вони не просто пуйла провідати --і до чого вони домовились то ніхто не знає .
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23.10.2024 07:31 Ответить
Ото розмріялись! Рак у *****? Це неможливо з тим рівнем медичного обслуговування які він отримував з середини 90-х. ***** їх зібрав що зменшити вплив західних санкцій на *********. Але його пропозиції виявились потенційно руйнівними для "партнерів". Тому ***** був посланий в довгу еротичну подорож, а Сі виголосив йому напутню промову.
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23.10.2024 07:49 Ответить
То була шутка юмора . Цим гівном падляка годував колись населення
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23.10.2024 12:02 Ответить

А Трап ще тільки мріє приєднатися і станцювати
( ну як виберуть) з цими лютими ворогами України !
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23.10.2024 03:26 Ответить
Якщо припустити, що ***** на шляху до влади було завербоване китайськими спецслужбами, то тоді одразу ж все стає на свої місця і все пояснює: і перетворення колишньої пострадянської РФії на гіперагресивне новоутворення на карті Світу - рашистську пітьму і її попадання у повну васальну залежність від КНР.
Питання: чи надовго ще вистачить одного ***** для Китаю, щоби правити пітьмою і його "податним людом" на знищення?
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23.10.2024 06:12 Ответить
Думали, як капітулювати перед планом зеленського, так щоб не втратити обличча...
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23.10.2024 06:24 Ответить
"План зєлєнского" за визначенням може бути лише тоді коли у зєлєнского будуть власні гроші та всі засоби для реалізації "свого плану". У зєлєнского не план, а прохання та хотєлки. Як казала моя бабуся "родив бог на пана, а грошей не дав"...
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23.10.2024 06:53 Ответить
х..ло скавчав китайцю напад на курщину
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23.10.2024 06:30 Ответить
Китаю вигiдна ця вiйна!
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23.10.2024 07:00 Ответить
Чим довше ця війна буде продовжуватися тим більш невигідною для Китаю вона ставатиме. Вже сьогодні інвестори масово переводять виробництво в Індію, а будівельна, фінансова і саме головне! технологічна криза, в Китаї тільки набирають обертів. Китай тотально залежить від ринків збуту. Я, наприклад, намагаюсь принципово уникати купівлі будь чого виготовленого в Китаї. На щастя мої невеликі потреби легко задовольнити товарами інших виробників.
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23.10.2024 08:16 Ответить
Росія буде великою Північною Кореєю, придатком Китаю.
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23.10.2024 08:03 Ответить
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23.10.2024 08:26 Ответить
 
 