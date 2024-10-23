Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине во время встречи на саммите БРИКС

Российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС.

Об этом пишет российская служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Си долго обсуждали ситуацию в Украине, двусторонние отношения, в целом международную ситуацию, повестку дня БРИКС, а также "наметили основные параметры дальнейших контактов для продолжения диалога".

Российский диктатор Путин также сказал Си, что Москва намерена и дальше наращивать координацию с Пекином на "всех международных площадках".

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