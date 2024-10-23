Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине во время встречи на саммите БРИКС
Российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС.
Об этом пишет российская служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Си долго обсуждали ситуацию в Украине, двусторонние отношения, в целом международную ситуацию, повестку дня БРИКС, а также "наметили основные параметры дальнейших контактов для продолжения диалога".
Российский диктатор Путин также сказал Си, что Москва намерена и дальше наращивать координацию с Пекином на "всех международных площадках".
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хитрі жовтопикі макаки
.
і як все змінилось-- до пуйла вже їхати не в заадло а наше чмо просрало все
ну збирались там вони не просто пуйла провідати --і до чого вони домовились то ніхто не знає .
А Трап ще тільки мріє приєднатися і станцювати
( ну як виберуть) з цими лютими ворогами України !
Питання: чи надовго ще вистачить одного ***** для Китаю, щоби правити пітьмою і його "податним людом" на знищення?