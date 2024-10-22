Моде – Путину: Война в Украине должна решиться мирным способом, Индия готова содействовать в этом

Война России против Украины должна разрешиться мирным способом. Индия готова оказать любое возможное содействие в этом.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС, цитирует росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами и мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности", - отметил Моди.

По словам премьера Индии, "во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем".

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Отметим, что премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Казань в России на саммит БРИКС, где во время встречи обнимался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее Нарендра Моди заявил, что государство выступает за достижение мира в Украине дипломатическим путем, одновременно с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашей страны.