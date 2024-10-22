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Новости Война
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Моде – Путину: Война в Украине должна решиться мирным способом, Индия готова содействовать в этом

Моді заявив Путіну про готовність сприяти у врегулюванні війни в Україні

Война России против Украины должна разрешиться мирным способом. Индия готова оказать любое возможное содействие в этом.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС, цитирует росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами и мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности", - отметил Моди.

По словам премьера Индии, "во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем".

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Отметим, что премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Казань в России на саммит БРИКС, где во время встречи обнимался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее Нарендра Моди заявил, что государство выступает за достижение мира в Украине дипломатическим путем, одновременно с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Автор: 

путин владимир (31564) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+6
Та яка різниця!!! Най обидва здохнуть .
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22.10.2024 14:54 Ответить
+5
Якщо вони всі ті, які кажуть "війна в Україні" чи то "українська криза", чи ще якось, не зазначаючи, що лаптєстан є агресором та окупантом (та, нехай би стороною ксапсько української війни) - доти не варто слухати отаких "миротворців", і посилати таких їх всіх нах***
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22.10.2024 15:40 Ответить
+3
А хто з них пасивний, а хто активний?
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22.10.2024 14:50 Ответить
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А хто з них пасивний, а хто активний?
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22.10.2024 14:50 Ответить
Та яка різниця!!! Най обидва здохнуть .
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22.10.2024 14:54 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха...
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22.10.2024 14:59 Ответить
З Кобзоном скоріше б він зустрівся.
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22.10.2024 15:03 Ответить
Моді яка ти ****.Ще й пельку роззявляєш,лицемір.
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22.10.2024 15:01 Ответить
балабол, припини купляти нафту у бандита, якщо ти на щось "готовий"!
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22.10.2024 15:02 Ответить
Моді, піди поцилуй бичка під хвіст та скуштуй корову.
Русія Індія пхай пхай.
І шо керівництво отой Індії завжди тягне до фашистів?
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22.10.2024 15:04 Ответить
Який вигляд матиме той мир, коли його сотворить Сатана? А саме це пропонує індус.
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22.10.2024 15:09 Ответить
Падальщики буддийские.
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22.10.2024 15:27 Ответить
Несе цинізмом цього індуса ,якщо ти за мир то чому ти проїхав до світового терориста вбиці на совісті цього виродка сотні тисяч убитих українців ,чому ти зустрічаєшся з катом українського народу, найкраще міг просто не приїхати ,все інше пусті слова.
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22.10.2024 15:33 Ответить
от тому й поїхав бо не коменти на цензорі строчить, а працює керівником однієї з найбільших держав світу.
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22.10.2024 16:00 Ответить
Легко когось повчати ховаючись в Британії ,а ти уяви життя тих людей які кожен день під обстрілами ворога.
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22.10.2024 16:57 Ответить
говноїд з племені паріїв говноїдів...
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22.10.2024 15:34 Ответить
Якщо вони всі ті, які кажуть "війна в Україні" чи то "українська криза", чи ще якось, не зазначаючи, що лаптєстан є агресором та окупантом (та, нехай би стороною ксапсько української війни) - доти не варто слухати отаких "миротворців", і посилати таких їх всіх нах***
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22.10.2024 15:40 Ответить
Так Моде чи Моді?
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22.10.2024 15:41 Ответить
Модя хай віддасть Кашмір кацапам, і все вирішиться - інфа сотка
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22.10.2024 16:23 Ответить
Кумедне висловлювання-війна повинна завешитися мирним способом. Це з допомогою йоги? Чи харі крішна? Чи хінді-русі бхай,бгхай?
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22.10.2024 17:22 Ответить
шо в калюжу перднув
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22.10.2024 17:47 Ответить
Слово «конфлікт» не можна вільно інтерпретувати у слово «війна», навіть заради привабливого заголовку. Це Цензор.нет, а не Лєнта.ру. Принаймі був.
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22.10.2024 17:58 Ответить
 
 