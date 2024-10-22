Моді - Путіну: Війна в Україні має вирішитися мирним способом, Індія готова сприяти в цьому

Війна Росії проти України має вирішитися мирним способом. Індія готова надати будь-яке можливе сприяння в цьому.

Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним на полях саміту БРІКС, цитує росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу триваючого конфлікту між Росією та Україною ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я говорив і раніше, ми вважаємо, що проблеми мають вирішуватися мирними способами й ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру і стабільності", - зазначив Моді.

За словами прем’єра Індії, "у всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові надати будь-яке можливе сприяння і в майбутньому".

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Зазначимо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Казані у Росії на саміт БРІКС, де під час зустрічі обіймався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Нарендра Моді заявив, що держава виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом, водночас із повагою до суверенітету і територіальної цілісності нашої країни.