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Новини Війна
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Моді - Путіну: Війна в Україні має вирішитися мирним способом, Індія готова сприяти в цьому

Моді заявив Путіну про готовність сприяти у врегулюванні війни в Україні

Війна Росії проти України має вирішитися мирним способом. Індія готова надати будь-яке можливе сприяння в цьому.

Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним на полях саміту БРІКС, цитує росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу триваючого конфлікту між Росією та Україною ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я говорив і раніше, ми вважаємо, що проблеми мають вирішуватися мирними способами й ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру і стабільності", - зазначив Моді.

За словами прем’єра Індії, "у всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові надати будь-яке можливе сприяння і в майбутньому".

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Зазначимо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Казані у Росії на саміт БРІКС, де під час зустрічі обіймався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Нарендра Моді заявив, що держава виступає за досягнення миру в Україні дипломатичним шляхом, водночас із повагою до суверенітету і територіальної цілісності нашої країни.

Автор: 

путін володимир (24125) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+6
Та яка різниця!!! Най обидва здохнуть .
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22.10.2024 14:54 Відповісти
+5
Якщо вони всі ті, які кажуть "війна в Україні" чи то "українська криза", чи ще якось, не зазначаючи, що лаптєстан є агресором та окупантом (та, нехай би стороною ксапсько української війни) - доти не варто слухати отаких "миротворців", і посилати таких їх всіх нах***
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22.10.2024 15:40 Відповісти
+3
А хто з них пасивний, а хто активний?
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22.10.2024 14:50 Відповісти
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А хто з них пасивний, а хто активний?
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22.10.2024 14:50 Відповісти
Та яка різниця!!! Най обидва здохнуть .
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22.10.2024 14:54 Відповісти
Ваші слова та Богу у вуха...
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22.10.2024 14:59 Відповісти
З Кобзоном скоріше б він зустрівся.
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22.10.2024 15:03 Відповісти
Моді яка ти ****.Ще й пельку роззявляєш,лицемір.
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22.10.2024 15:01 Відповісти
балабол, припини купляти нафту у бандита, якщо ти на щось "готовий"!
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22.10.2024 15:02 Відповісти
Моді, піди поцилуй бичка під хвіст та скуштуй корову.
Русія Індія пхай пхай.
І шо керівництво отой Індії завжди тягне до фашистів?
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22.10.2024 15:04 Відповісти
Який вигляд матиме той мир, коли його сотворить Сатана? А саме це пропонує індус.
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22.10.2024 15:09 Відповісти
Падальщики буддийские.
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22.10.2024 15:27 Відповісти
Несе цинізмом цього індуса ,якщо ти за мир то чому ти проїхав до світового терориста вбиці на совісті цього виродка сотні тисяч убитих українців ,чому ти зустрічаєшся з катом українського народу, найкраще міг просто не приїхати ,все інше пусті слова.
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22.10.2024 15:33 Відповісти
от тому й поїхав бо не коменти на цензорі строчить, а працює керівником однієї з найбільших держав світу.
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22.10.2024 16:00 Відповісти
Легко когось повчати ховаючись в Британії ,а ти уяви життя тих людей які кожен день під обстрілами ворога.
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22.10.2024 16:57 Відповісти
говноїд з племені паріїв говноїдів...
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22.10.2024 15:34 Відповісти
Якщо вони всі ті, які кажуть "війна в Україні" чи то "українська криза", чи ще якось, не зазначаючи, що лаптєстан є агресором та окупантом (та, нехай би стороною ксапсько української війни) - доти не варто слухати отаких "миротворців", і посилати таких їх всіх нах***
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22.10.2024 15:40 Відповісти
Так Моде чи Моді?
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22.10.2024 15:41 Відповісти
Модя хай віддасть Кашмір кацапам, і все вирішиться - інфа сотка
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22.10.2024 16:23 Відповісти
Кумедне висловлювання-війна повинна завешитися мирним способом. Це з допомогою йоги? Чи харі крішна? Чи хінді-русі бхай,бгхай?
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22.10.2024 17:22 Відповісти
шо в калюжу перднув
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22.10.2024 17:47 Відповісти
Слово «конфлікт» не можна вільно інтерпретувати у слово «війна», навіть заради привабливого заголовку. Це Цензор.нет, а не Лєнта.ру. Принаймі був.
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22.10.2024 17:58 Відповісти
 
 