Україна розраховує на підтримку Індії у досягненні мирної угоди з Росією, - Politico

Україна вбачає в Індії надійного партнера у процесі мирних переговорів з Росією. У понеділок, 23 вересня, у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді шляхи до мирної угоди, яка б забезпечила припинення бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що Київ має великі надії на те, що Індія могла б сприяти досягненню прийнятного мирного договору.

Він зазначив, що під час літніх переговорів з Києвом Моді дав зрозуміти, що Україні доведеться "піти на компроміс" у деяких питаннях, але про передавання територій Росії для завершення війни йтися не може.

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Як зауважив посадовець, українська сторона вважає, що за короткий час Моді вдалося досягти "великих успіхів" у цьому питанні.

"Хоча раніше Київ критикував обійми Моді з російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту до Москви, Україна все більше бачить Індію як нейтрального і перспективного посередника у переговорах з Кремлем", - пише Politico.

Нью-Делі утримується від засудження російської агресії, але "виступає за повагу до суверенітету й територіальної цілісності України".

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Зазначається, що Індія може бути "єдиним глобальним гравцем", який здатен вести переговори як з Москвою, так і з Києвом.

"Я можу сказати, що Індія є надійним партнером для України й це глобальна сила, яка може впливати на динаміку й перебіг подій у світі. І ми хочемо бачити участь Індії в процесі мирної формули, оскільки Індія може змінити ситуацію" - сказав у коментарі Politico речник МЗС України Георгій Тихий.

Що передувало?

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговориз премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Після цього відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Раніше посол України в Індії Олександр Поліщук зазначав, що Україна хоче, щоб Індія "модерувала" перемовини з РФ. За даними Bloomberg, Індія поки що не погодилася на проведення другого Саміту миру щодо України.

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