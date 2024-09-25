УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10718 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 203 14

Україна розраховує на підтримку Індії у досягненні мирної угоди з Росією, - Politico

Україна обрала прем'єра Моді своїм головним посередником для переговорів з Росією

Україна вбачає в Індії надійного партнера у процесі мирних переговорів з Росією. У понеділок, 23 вересня, у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді шляхи до мирної угоди, яка б забезпечила припинення бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що Київ має великі надії на те, що Індія могла б сприяти досягненню прийнятного мирного договору.

Він зазначив, що під час літніх переговорів з Києвом Моді дав зрозуміти, що Україні доведеться "піти на компроміс" у деяких питаннях, але про передавання територій Росії для завершення війни йтися не може.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія робить кроки для встановлення миру в Україні. Це свого роду розвідка, - МЗС країни 

Як зауважив посадовець, українська сторона вважає, що за короткий час Моді вдалося досягти "великих успіхів" у цьому питанні.

"Хоча раніше Київ критикував обійми Моді з російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту до Москви, Україна все більше бачить Індію як нейтрального і перспективного посередника у переговорах з Кремлем", - пише Politico.

Нью-Делі утримується від засудження російської агресії, але "виступає за повагу до суверенітету й територіальної цілісності України".

Читайте також: Лідери США, Індії, Японії та Австралії закликали до миру в Україні

Зазначається, що Індія може бути "єдиним глобальним гравцем", який здатен вести переговори як з Москвою, так і з Києвом.

"Я можу сказати, що Індія є надійним партнером для України й це глобальна сила, яка може впливати на динаміку й перебіг подій у світі. І ми хочемо бачити участь Індії в процесі мирної формули, оскільки Індія може змінити ситуацію" - сказав у коментарі Politico речник МЗС України Георгій Тихий.

Що передувало?

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговориз премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Після цього відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Раніше посол України в Індії Олександр Поліщук зазначав, що Україна хоче, щоб Індія "модерувала" перемовини з РФ. За даними Bloomberg, Індія поки що не погодилася на проведення другого Саміту миру щодо України.

Також читайте: Індія готова зробити свій активний внесок для досягнення миру в Україні, - Моді

Автор: 

Індія (669) переговори з Росією (1098) Нарендра Моді (47)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Моді, ще треба Україні повернути курську , белгородську і Кубань .
показати весь коментар
25.09.2024 11:37
+2
Шановні, а Індуси співпрацюють з мордером-терористом!
Тут всі чомусь забули про так званий союз БРІКС (Білорусь, РФ, Індія, Китай, Північна Корея)!!
Про що просити у індусів, коли вони на птн-птх дмухають і цілують його у дупу?!
показати весь коментар
25.09.2024 11:42
+1
То кацапи були під китайськоюфірмою
показати весь коментар
25.09.2024 11:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То кацапи були під китайськоюфірмою
показати весь коментар
25.09.2024 11:38 Відповісти
Моді, ще треба Україні повернути курську , белгородську і Кубань .
показати весь коментар
25.09.2024 11:37 Відповісти
Індія рашку не вбовтає - Китаи - так
показати весь коментар
25.09.2024 11:37 Відповісти
Мирна угода з так званою росією?
Україна "розраховує" на "мирну угоду" з Мордором?
показати весь коментар
25.09.2024 11:38 Відповісти
Шановні, а Індуси співпрацюють з мордером-терористом!
Тут всі чомусь забули про так званий союз БРІКС (Білорусь, РФ, Індія, Китай, Північна Корея)!!
Про що просити у індусів, коли вони на птн-птх дмухають і цілують його у дупу?!
показати весь коментар
25.09.2024 11:42 Відповісти
А хто не співпрацює з можливих посередників?
показати весь коментар
25.09.2024 12:32 Відповісти
шлях наредри зараз у Казань, бо там смердить дешевою нафтою.
показати весь коментар
25.09.2024 11:43 Відповісти
Гундос якийсь мутняк мутить. Вивалив Заходу непідйомний ультиматум "планом перемоги", а Схід просить посприяти мирним перемовинам з паРашою? біполярка чи многохадовачка?
показати весь коментар
25.09.2024 11:44 Відповісти
22-24 жовтня на казані побачимо наскільки надійний партнер пан Моді
показати весь коментар
25.09.2024 11:50 Відповісти
Марно...
показати весь коментар
25.09.2024 12:10 Відповісти
А Казань це що не таж расєя?
Ніхто і нічого не зробить у тій казані без дозволу муйла
показати весь коментар
25.09.2024 12:14 Відповісти
Кацап прийшов убивати українців і окупував 26 % території України - ЯКА З НИМ МОЖЕ БУТИ МИРНА УГОДА.
показати весь коментар
25.09.2024 12:53 Відповісти
Ага, модя ще більше у кацапні нафти буде купувати...
показати весь коментар
25.09.2024 13:12 Відповісти
 
 