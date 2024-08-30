Індія поки що не погодилася на проведення другого Саміту миру щодо України, - Bloomberg

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді поки що не погодився провести другий Глобальний саміт миру щодо України в його країні. Для цього Індія має підписати комюніке саміту у Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, президент України Володимир Зеленський запропонував провести саміт, спрямований на припинення війни з Росією, до Індії під час візиту Моді до Києва минулого тижня.

Український глава держави має намір провести другу зустріч лідерів перед президентськими виборами в США в листопаді як продовження саміту в червні, який був спрямований на те, щоб заручитися підтримкою країн Глобального Півдня для Києва у боротьбі з Росією.

Речник Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна розглядає можливість проведення наступного саміту в одній з країн Глобального Півдня, зокрема, "зокрема, в Індії".

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Зустріч в Індії, яка з побоюванням ставиться до української ініціативи, буде розцінена у Києві як певний прогрес.

Bloomberg пише, що Зеленський прагне заручитися ширшою глобальною підтримкою свого мирного плану з 10 пунктів, включаючи вимогу вивести всі російські війська з території України та ізолювати Росію до початку прямих переговорів. Але країни Глобального Півдня вимагають, щоб будь-який саміт, який просуває мир, мав успіх лише тоді, коли за столом переговорів буде присутня Москва.

Україна висловила відкритість для включення Росії до цього процесу, хоча Кремль неодноразово давав зрозуміти, що не має наміру брати участь у проєкті Києва.

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Саміт 15-16 червня, організований Швейцарією, у якому взяли участь понад 100 країн та організацій, не виправдав амбіцій щодо зміцнення глобальної підтримки. Китай не був присутній, а Індія приєдналася до делегацій, включаючи Індонезію та ПАР, які відмовилися підписувати підсумкове комюніке.

Президент України порушив це питання під час візиту Моді, домагаючись підпису Індії, сказав речник президента Сергій Никифоров, додавши, що господар другого саміту повинен був підписати текст.

Формулювання в цьому документі вже звужені, щоб зосередитися на конкретних питаннях - ядерній і продовольчій безпеці та поверненні викрадених дітей і в'язнів - з метою отримання максимальної підтримки.

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