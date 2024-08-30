Индия пока не согласилась на проведение второго Саммита мира по Украине, - Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пока не согласился провести второй Глобальный саммит мира по Украине в его стране. Для этого Индия должна подписать коммюнике саммита в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит, направленный на прекращение войны с Россией, в Индии во время визита Моди в Киев на прошлой неделе.

Украинский глава государства намерен провести вторую встречу лидеров перед президентскими выборами в США в ноябре как продолжение саммита в июне, который был направлен на то, чтобы заручиться поддержкой стран Глобального Юга для Киева в борьбе с Россией.

Представитель Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина рассматривает возможность проведения следующего саммита в одной из стран Глобального Юга, "в частности, в Индии".

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Встреча в Индии, которая с опаской относится к украинской инициативе, будет расценена в Киеве как определенный прогресс.

Bloomberg пишет, что Зеленский стремится заручиться широкой глобальной поддержкой своего мирного плана из 10 пунктов, включая требование вывести все российские войска с территории Украины и изолировать Россию до начала прямых переговоров. Но страны Глобального Юга требуют, чтобы любой саммит, который продвигает мир, имел успех только тогда, когда за столом переговоров будет присутствовать Москва.

Украина выразила открытость для включения России в этот процесс, хотя Кремль неоднократно давал понять, что не намерен участвовать в проекте Киева.

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Саммит 15-16 июня, организованный Швейцарией, в котором приняли участие более 100 стран и организаций, не оправдал амбиций по укреплению глобальной поддержки. Китай не присутствовал, а Индия присоединилась к делегациям, включая Индонезию и ЮАР, которые отказались подписывать итоговое коммюнике.

Президент Украины поднял этот вопрос во время визита Моди, добиваясь подписи Индии, сказал спикер президента Сергей Никифоров, добавив, что хозяин второго саммита должен был подписать текст.

Формулировки в этом документе уже сужены, чтобы сосредоточиться на конкретных вопросах - ядерной и продовольственной безопасности и возвращении похищенных детей и заключенных - с целью получения максимальной поддержки.

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