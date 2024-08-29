Будет ли Россия на втором Саммите мира, во многом будет определяться Украиной, - посол ЕС Матернова

Присутствие РФ на втором Глобальном саммите мира будет определяться Украиной.

Об этом в интервью Укринформу заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

"Будет ли Россия на втором Саммите мира - это вопрос, который во многом будет определяться Украиной. Никто не диктует Украине, каким должен быть справедливый мир. И я думаю, что это также будет зависеть от ситуации на поле боя, будь то на территории России или на востоке Украины. Я надеюсь, что альянсы, на которые вы полагаетесь, действительно будут поддерживать Украину, чтобы она могла и в дальнейшем укреплять свою переговорную позицию", - отметила дипломат.

Также, заявила Матернова, ЕС и Украина удвоили усилия по привлечению к инициативе стран Глобального Юга.

"Что касается Глобального Юга, с самого начала выдвижения президентом Зеленским Формулы мира мы действительно удвоили наши усилия по привлечению таких стран, в том числе вместе с украинскими дипломатами в тех случаях, где у вас есть дипломатическое присутствие. Поэтому наша дипломатическая активность была заметной. Мы также поддерживаем различные форматы таких контактов со стороны отдельных стран-членов ЕС. Поэтому мы активно поддерживаем призывы Украины к странам Глобального Юга. Для этого были привлечены чрезвычайно мощные навыки и энергия наших дипломатов. Вспомните первый Саммит мира в Швейцарии, на котором присутствовали представители около 100 стран плюс международные организации. Поэтому я считаю, что это стало важным сигналом поддержки международного права и позиции Украины", - добавила она.

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