Чи буде Росія на другому Саміті миру, багато у чому визначатиметься Україною, - посол ЄС Матернова

Присутність РФ на другому Глобальному саміті миру визначатиметься Україною.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

"Чи буде Росія на другому Саміті миру – це питання, яке багато у чому визначатиметься Україною. Ніхто не диктує Україні, яким має бути справедливий мир. І я думаю, що це також залежатиме від ситуації на полі бою, чи то на території Росії, чи на сході України. Я сподіваюся, що альянси, на які ви покладаєтеся, дійсно підтримуватимуть Україну, щоб вона могла й надалі зміцнювати свою переговорну позицію", - зазначила дипломатка.

Також, заявила Матернова, ЄС та Україна подвоїли зусилля щодо залучення до ініціативи країн Глобального Півдня.

"Щодо Глобального Півдня, із самого початку висування Президентом Зеленським Формули миру ми справді подвоїли наші зусилля щодо залучення таких країн, у тому числі разом з українськими дипломатами в тих випадках, де у вас є дипломатична присутність. Тож наша дипломатична активність була помітною. Ми також підтримуємо різні формати таких контактів з боку окремих країн-членів ЄС. Тож ми активно підтримуємо заклики України до країн Глобального Півдня. Для цього було залучено надзвичайно потужні навички та енергію наших дипломатів. Згадайте перший Саміт миру у Швейцарії, на якому були присутні представники близько 100 країн плюс міжнародні організації. Тож я вважаю, що це стало важливим сигналом підтримки міжнародного права та позиції України", - додала вона.

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