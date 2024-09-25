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Новости Война
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Украина рассчитывает на поддержку Индии в достижении мирного соглашения с Россией, - Politico

Україна обрала прем'єра Моді своїм головним посередником для переговорів з Росією

Украина видит в Индии надежного партнера в процессе мирных переговоров с Россией. В понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пути к мирному соглашению, которое бы обеспечило прекращение боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Высокопоставленный украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что Киев имеет большие надежды на то, что Индия могла бы способствовать достижению приемлемого мирного договора.

Он отметил, что во время летних переговоров с Киевом Моди дал понять, что Украине придется "пойти на компромисс" в некоторых вопросах, но о передаче территорий России для завершения войны речь идти не может.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индия предпринимает шаги для установления мира в Украине. Это своего рода разведка, - МИД страны

Как отметил чиновник, украинская сторона считает, что за короткое время Моди удалось достичь "больших успехов" в этом вопросе.

"Хотя ранее Киев критиковал объятия Моди с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Москву, Украина все больше видит Индию как нейтрального и перспективного посредника в переговорах с Кремлем", - пишет Politico.

Нью-Дели воздерживается от осуждения российской агрессии, но "выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Отмечается, что Индия может быть "единственным глобальным игроком", который способен вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом.

"Я могу сказать, что Индия является надежным партнером для Украины и это глобальная сила, которая может влиять на динамику и ход событий в мире. И мы хотим видеть участие Индии в процессе мирной формулы, поскольку Индия может изменить ситуацию", - сказал в комментарии Politico представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Что предшествовало?

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры спремьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Ранее посол Украины в Индии Александр Полищук отмечал, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ. По данным Bloomberg, Индия пока не согласилась на проведение второго Саммита мира по Украине.

Также читайте: Индия готова сделать свой активный вклад для достижения мира в Украине, - Моди

Автор: 

Индия (405) переговоры с Россией (981) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+3
Моді, ще треба Україні повернути курську , белгородську і Кубань .
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25.09.2024 11:37
+2
Шановні, а Індуси співпрацюють з мордером-терористом!
Тут всі чомусь забули про так званий союз БРІКС (Білорусь, РФ, Індія, Китай, Північна Корея)!!
Про що просити у індусів, коли вони на птн-птх дмухають і цілують його у дупу?!
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25.09.2024 11:42
+1
То кацапи були під китайськоюфірмою
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25.09.2024 11:38
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Правила форума Совет форумчан
То кацапи були під китайськоюфірмою
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25.09.2024 11:38 Ответить
Моді, ще треба Україні повернути курську , белгородську і Кубань .
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25.09.2024 11:37 Ответить
Індія рашку не вбовтає - Китаи - так
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25.09.2024 11:37 Ответить
Мирна угода з так званою росією?
Україна "розраховує" на "мирну угоду" з Мордором?
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25.09.2024 11:38 Ответить
Шановні, а Індуси співпрацюють з мордером-терористом!
Тут всі чомусь забули про так званий союз БРІКС (Білорусь, РФ, Індія, Китай, Північна Корея)!!
Про що просити у індусів, коли вони на птн-птх дмухають і цілують його у дупу?!
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25.09.2024 11:42 Ответить
А хто не співпрацює з можливих посередників?
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25.09.2024 12:32 Ответить
шлях наредри зараз у Казань, бо там смердить дешевою нафтою.
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25.09.2024 11:43 Ответить
Гундос якийсь мутняк мутить. Вивалив Заходу непідйомний ультиматум "планом перемоги", а Схід просить посприяти мирним перемовинам з паРашою? біполярка чи многохадовачка?
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25.09.2024 11:44 Ответить
22-24 жовтня на казані побачимо наскільки надійний партнер пан Моді
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25.09.2024 11:50 Ответить
Марно...
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25.09.2024 12:10 Ответить
А Казань це що не таж расєя?
Ніхто і нічого не зробить у тій казані без дозволу муйла
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25.09.2024 12:14 Ответить
Кацап прийшов убивати українців і окупував 26 % території України - ЯКА З НИМ МОЖЕ БУТИ МИРНА УГОДА.
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25.09.2024 12:53 Ответить
Ага, модя ще більше у кацапні нафти буде купувати...
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25.09.2024 13:12 Ответить
 
 