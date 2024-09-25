Украина рассчитывает на поддержку Индии в достижении мирного соглашения с Россией, - Politico

Украина видит в Индии надежного партнера в процессе мирных переговоров с Россией. В понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пути к мирному соглашению, которое бы обеспечило прекращение боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Высокопоставленный украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что Киев имеет большие надежды на то, что Индия могла бы способствовать достижению приемлемого мирного договора.

Он отметил, что во время летних переговоров с Киевом Моди дал понять, что Украине придется "пойти на компромисс" в некоторых вопросах, но о передаче территорий России для завершения войны речь идти не может.

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Как отметил чиновник, украинская сторона считает, что за короткое время Моди удалось достичь "больших успехов" в этом вопросе.

"Хотя ранее Киев критиковал объятия Моди с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Москву, Украина все больше видит Индию как нейтрального и перспективного посредника в переговорах с Кремлем", - пишет Politico.

Нью-Дели воздерживается от осуждения российской агрессии, но "выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Отмечается, что Индия может быть "единственным глобальным игроком", который способен вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом.

"Я могу сказать, что Индия является надежным партнером для Украины и это глобальная сила, которая может влиять на динамику и ход событий в мире. И мы хотим видеть участие Индии в процессе мирной формулы, поскольку Индия может изменить ситуацию", - сказал в комментарии Politico представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Что предшествовало?

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры спремьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Ранее посол Украины в Индии Александр Полищук отмечал, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ. По данным Bloomberg, Индия пока не согласилась на проведение второго Саммита мира по Украине.

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