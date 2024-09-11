Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ, - посол Полищук

Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между нашим государством и РФ об условиях окончания войны.

Об этом заявил посол Украины в Индии Александр Полищук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между двумя враждующими государствами и использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Москву присоединиться к мирным переговорам", - заявил во вторник Александр Полищук.

По его словам, Украина предложила Индии провести мирный саммит до ноября 2024 года с целью прекращения конфликта, впрочем пока неясно, согласится ли Нью-Дели.

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Посол также отметил, что Индия должна играть более активную роль в прекращении войны России в Украине, если она хочет получить постоянное место в Совете безопасности ООН.

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.