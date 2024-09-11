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Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ, - посол Полищук

Путін та Моді

Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между нашим государством и РФ об условиях окончания войны.

Об этом заявил посол Украины в Индии Александр Полищук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между двумя враждующими государствами и использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Москву присоединиться к мирным переговорам", - заявил во вторник Александр Полищук.

По его словам, Украина предложила Индии провести мирный саммит до ноября 2024 года с целью прекращения конфликта, впрочем пока неясно, согласится ли Нью-Дели.

Также читайте: Украина не видит Индию как посредника в переговорах с РФ, но считает визит Моди демонстрацией поддержки, - NYT

Посол также отметил, что Индия должна играть более активную роль в прекращении войны России в Украине, если она хочет получить постоянное место в Совете безопасности ООН.

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Автор: 

Индия (404) Полищук Александр (4) переговоры с Россией (962) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+11
Модераторів сильно *****....
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11.09.2024 14:16
+9
Хто давав право якомусь послу , коментувати ,що хоче країна ?
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11.09.2024 14:24
+8
з перемоги над рашистом скотилися до умов припинення війни.... Оберіть ще модератором кимчихера
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11.09.2024 14:20
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Модераторів сильно *****....
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11.09.2024 14:16 Ответить
Хто давав право якомусь послу , коментувати ,що хоче країна ?
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11.09.2024 14:24 Ответить
І то правильно, тільки ж верховний може коментувати, починаючи фразою "я вважаю, що український народ хоче... " і далі по тексту, написаному Подоляком/Єрмаком.
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11.09.2024 14:50 Ответить
Якщо в тексті висеру якогось посла лунає слово "конфлікт" далі можна не читати, а відразу посилати на три веселі літери ...
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11.09.2024 14:55 Ответить
Бажано в С Б У.
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11.09.2024 15:22 Ответить
Мабуть про це вже говорили в Омані
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11.09.2024 16:36 Ответить
Звідки тобі знати, що хоче Україна?
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11.09.2024 14:18 Ответить
Посол, призначений Зермаками, бреше?

"За його словами, Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року з метою припинення конфлікту, втім поки неясно, чи погодиться Нью-Делі."

Джерело:
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11.09.2024 14:22 Ответить
да посол он...
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11.09.2024 14:25 Ответить
преЗедент проти.
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11.09.2024 14:27 Ответить
Всі хвойди ОПи, які мародерили або покривали мародерство в міністерстві оборони, прилаштовані ОПою на теплі місця.

20 Червня 2023 року.

Президент України призначив заступника Міністра оборони Олександра Поліщука послом України в Індії.



Про це йдеться у відповідному https://www.president.gov.ua/documents/3392023-47097 Указі №339/2023 , розміщеному на сайті Офісу Президента України.

«Призначити Поліщука Олександра Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індія», - йдеться у тексті Указу.
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11.09.2024 14:25 Ответить
Ну английский в индусском исполнении слышал. А вот феня в индусском исполнении.
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11.09.2024 14:19 Ответить
Шольц відмовився бути посередником при здачі територій, то Зельониє знайшли того, хто не відмовиться.
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11.09.2024 14:20 Ответить
з перемоги над рашистом скотилися до умов припинення війни.... Оберіть ще модератором кимчихера
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11.09.2024 14:20 Ответить
Індіиці будуть рулити? - так вони ж на підсосі в кацапів
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11.09.2024 14:22 Ответить
Чого ім так весело? - мабуть кожен думає - давно я такого *** в руках не тримав
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11.09.2024 14:50 Ответить
В Омані про це модераторство не було і слова.
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11.09.2024 16:34 Ответить
Все тече - все міняється
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11.09.2024 16:37 Ответить
Тобто медераторами можна обирать тільки тих хто на стороні пі.дорів?
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11.09.2024 14:22 Ответить
А хто це від імені України проголошує таке всупереч заявам Зеленсково, що з Кацапією не буде ніяких перемовин. Навіть підписав сам собі заборону йти на перемовини з Пулом.
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11.09.2024 14:27 Ответить
Пріпіздєнт людина слова. Слово дав, слово забрав. Без проблем.
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11.09.2024 14:39 Ответить
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11.09.2024 14:29 Ответить
Модераторами будуть чуваки, які п'ють воду з річки, по якій щодня пливуть смажені мерці.
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11.09.2024 14:32 Ответить
Україна чи смин парашногго грушника дЕрьмак з позивним у фсб "Ялдак"?
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11.09.2024 14:32 Ответить
Оце те саме "закінчення війни вже цієї осені" від бубачки?
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11.09.2024 14:33 Ответить
Ну, так -- саміт же свербить (другий), просто "нєвмоготу".
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11.09.2024 14:39 Ответить
По дедлайну він взагалі мав влітку закінчити, грошей на осінь для ЗСУ вже не передбачалося, але не встиг. А хтось же Лідора міг і на счьотчик поставити за такий промах.
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11.09.2024 15:54 Ответить
Зелені тварюки. Для тупого охлосу щоки надували: жодних перемовин з террористами, та ми,та ніколи! А в реалі - закулісні договорнякиі повелися і плетуться усіма сторонами. Цирк на дроті.
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11.09.2024 14:36 Ответить
Взагалі-то в посла місія передавати послання а не ******* на кожному кроці хто що хоче .
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11.09.2024 14:36 Ответить
*** . Більше слів не маю.
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11.09.2024 14:54 Ответить
Це не Україна хоче , а єрмак з москалями .
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11.09.2024 14:56 Ответить
два ***** на фото,тьфу
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11.09.2024 14:59 Ответить
ну-ну, побачимо які з індусів модерасти
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11.09.2024 15:10 Ответить
Головне коїлось в Омані.
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11.09.2024 16:32 Ответить
А дійсно Україна хоче щоб Індія «модерувала» переговори з терористами, чи то купка педиків в ОПі видають свої хотєлки від імені України?
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11.09.2024 15:20 Ответить
У племені Мумба - Юмба кращі модератори .
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11.09.2024 15:29 Ответить
Я наприклад не ХОЧУ... і проти.. А індєйці не можуть "модерувати" вони більш здатні - "мародерувати"...
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11.09.2024 16:20 Ответить
Только до Днепра, и не пяди нашей земли дальше !
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11.09.2024 16:29 Ответить
 
 