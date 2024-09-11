Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ, - посол Полищук
Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между нашим государством и РФ об условиях окончания войны.
Об этом заявил посол Украины в Индии Александр Полищук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между двумя враждующими государствами и использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Москву присоединиться к мирным переговорам", - заявил во вторник Александр Полищук.
По его словам, Украина предложила Индии провести мирный саммит до ноября 2024 года с целью прекращения конфликта, впрочем пока неясно, согласится ли Нью-Дели.
Посол также отметил, что Индия должна играть более активную роль в прекращении войны России в Украине, если она хочет получить постоянное место в Совете безопасности ООН.
Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.
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"За його словами, Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року з метою припинення конфлікту, втім поки неясно, чи погодиться Нью-Делі."
Джерело:
20 Червня 2023 року.
Президент України призначив заступника Міністра оборони Олександра Поліщука послом України в Індії.
Про це йдеться у відповідному https://www.president.gov.ua/documents/3392023-47097 Указі №339/2023 , розміщеному на сайті Офісу Президента України.
«Призначити Поліщука Олександра Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індія», - йдеться у тексті Указу.