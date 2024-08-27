Моди поговорил с Путиным: рассказал о поездке в Украину
Во вторник, 27 августа, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом Моди сообщил на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы индийского правительства, во время разговора с главой РФ он рассказал тому о своем недавнем визите в Украину.
"Сегодня разговаривал с президентом Путиным. Обсудили меры по дальнейшему усилению Специального и Привилегированного стратегического партнерства. Обменялся мнениями относительно российско-украинского конфликта и моими мыслями с недавнего визита в Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддерживать быстрое, устойчивое и мирное решение конфликта", - говорится в заявлении Моди.
В свою очередь пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер Индии проинформировал Путина об итогах своего визита в Киев и "отметил заинтересованность внести вклад в урегулирование".
"Путин изложил российские подходы относительно путей решения конфликта", - цитируют росСМИ заявление Кремля.
Напомним, что днем ранее, 26 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону ситуацию в Украине с президентом США Джо Байденом.
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в нас війна
у індусів специфічна культура "внесків". Громадських вбиралень у них немає, тож "внески" лишають просто біля парканів та стін будинків. У 40градусну спеку смердить просто до сліз.
От і "внесок" Моді такого ж штибу.
Ідуть обидва *****
А він повернувся додому, зателефонував пуйлу та і доповів детально, де саме ця новітня техніка розташована...
А далі - ракети летять, привіт Мальчишу!