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Новости Война
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Моди поговорил с Путиным: рассказал о поездке в Украину

путін,моді

Во вторник, 27 августа, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом Моди сообщил на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы индийского правительства, во время разговора с главой РФ он рассказал тому о своем недавнем визите в Украину.

"Сегодня разговаривал с президентом Путиным. Обсудили меры по дальнейшему усилению Специального и Привилегированного стратегического партнерства. Обменялся мнениями относительно российско-украинского конфликта и моими мыслями с недавнего визита в Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддерживать быстрое, устойчивое и мирное решение конфликта", - говорится в заявлении Моди.

В свою очередь пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер Индии проинформировал Путина об итогах своего визита в Киев и "отметил заинтересованность внести вклад в урегулирование".

"Путин изложил российские подходы относительно путей решения конфликта", - цитируют росСМИ заявление Кремля.

Напомним, что днем ранее, 26 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону ситуацию в Украине с президентом США Джо Байденом.

Читайте также: Украина не видит Индию как посредника в переговорах с РФ, но считает визит Моди демонстрацией поддержки, - NYT

Автор: 

путин владимир (31219) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+23
це у Індіі конфлікт з Китаєм та Пакістаном,
в нас війна
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27.08.2024 19:57
+19
Ще одна цинічна мразота на кшталт Китаю!
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27.08.2024 19:48
+13
Падальщик котррый пытается выхватить кусок пожирнее в чужой войне.
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27.08.2024 20:04
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27.08.2024 19:43 Ответить
Приїхав в Україну в кальсонах !
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27.08.2024 19:46 Ответить
І що з того? Якби ти з"явився у античному Римі - на тебе-б теж дивилися як на "дикуна" Бо ти приїхав у "ШТАНЯХ"!!! Араби он - взагалі ходять у "нічних сорочках" (бурнусах)
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28.08.2024 07:14 Ответить
І що?
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27.08.2024 19:47 Ответить
Сльози заважають мені говорити через цю неймовірну новину
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27.08.2024 19:47 Ответить
Ніочом
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27.08.2024 19:47 Ответить
Ще одна цинічна мразота на кшталт Китаю!
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27.08.2024 19:48 Ответить
Не шукайте серед великих геополітичних гравців ворогів або друзів України. Там є лише власні інтереси... і прагнення до розширення власного геополітичного впливу.
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27.08.2024 22:58 Ответить
S putlerom razgovor dolzen bit jasen,ego nado ubrat za vsio sto zdelal.Drugix variantov tut nedolzno bit
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27.08.2024 19:54 Ответить
На жаль - в Росії "путіних" - мільйони! Приберуть його - поставлять іншого! І він може буть ще більше "********"! Бо у них зараз чергова "Атечественная вайна"!
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28.08.2024 07:17 Ответить
це у Індіі конфлікт з Китаєм та Пакістаном,
в нас війна
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27.08.2024 19:57 Ответить
Моді поговорив із Путі
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27.08.2024 20:02 Ответить
Падальщик котррый пытается выхватить кусок пожирнее в чужой войне.
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27.08.2024 20:04 Ответить
"наголосив на зацікавленості зробити внесок у врегулювання",-

у індусів специфічна культура "внесків". Громадських вбиралень у них немає, тож "внески" лишають просто біля парканів та стін будинків. У 40градусну спеку смердить просто до сліз.
От і "внесок" Моді такого ж штибу.
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27.08.2024 20:05 Ответить
знову в них "конфлікт" а не війна.
Ідуть обидва *****
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27.08.2024 20:12 Ответить
Війна - це лише різновид конфлікту. Найбільш жорстокий і кривавий. Для нас це звучить цинічно і гірко, для інших - це лише констатація факту.
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27.08.2024 23:00 Ответить
путін підтримав візіт обнімашечки муді ракетною атакою
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27.08.2024 20:14 Ответить
2 бидляки.
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27.08.2024 20:16 Ответить
Бовтун - знахідка для кегебіста
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27.08.2024 20:17 Ответить
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27.08.2024 20:19 Ответить
Моді оповів пуйлу, що:

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27.08.2024 20:27 Ответить
по 17?
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27.08.2024 20:40 Ответить
брехня! Президент Естонії Керсті Кальюлайд подарувала ЗЕленому класний електровел!
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27.08.2024 21:00 Ответить
демагог в трєніках, гаваряща папуга
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27.08.2024 20:38 Ответить
"Батя, я старалась..."
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27.08.2024 20:42 Ответить
а він спитав - Чий Курськ, Вова?
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27.08.2024 20:47 Ответить
Фото ціх двох - це шедевр! Все написано на облич'ях - Моді його замоложує, та малює перспективи, а ***** не піддається бо нікому не вірить. Загалом два виродки.
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27.08.2024 20:47 Ответить
це індійське мОдло звичайний націоналіст і нацист з індії. прочитайте про нього і його політичну силу. нічого позитивного від цього чорта очікувати не варто.
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27.08.2024 20:58 Ответить
От чого Ви вимагаєте від індійця, котрий п'є воду з ріки, по якій пливуть смажені людські трупи.
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27.08.2024 21:34 Ответить
Передав мальяву пу від зе
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27.08.2024 21:53 Ответить
Доложив шефу ситуацію.Кажуть причмелений Моді це релігійний фанатик і фанатик каст.Загалом йди годуй 1 мільярд і 500 мільйонів індусів,а в наші справи не лізь.
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27.08.2024 23:00 Ответить
Індуїзм та шаманізм одного духу, демонсьеого
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28.08.2024 07:28 Ответить
Агент Моди отчитался куратору о поездке в Украину
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28.08.2024 06:16 Ответить
Доповів пу обстановку та настрої
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28.08.2024 07:25 Ответить
Приїхав до України, його зустріли, розповіли, показали новітню техніку, похвалилися.
А він повернувся додому, зателефонував пуйлу та і доповів детально, де саме ця новітня техніка розташована...
А далі - ракети летять, привіт Мальчишу!
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28.08.2024 08:17 Ответить
 
 