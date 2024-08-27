Моді поговорив із Путіним: розповів про поїздку до України

У вівторок, 27 серпня, відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це Моді повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави індійського уряду, під час розмови з керманичем РФ він розповів тому про свій нещодавній візит до України.

"Сьогодні розмовляв з президентом Путіним. Обговорили заходи щодо подальшого посилення Спеціального та Привілейованого стратегічного партнерства. Обмінявся думками щодо російсько-українського конфлікту та моїми думками з нещодавнього візиту в Україну. Підтвердив тверду прихильність Індії підтримувати швидке, стійке та мирне вирішення конфлікту", - йдеться у заяві Моді.

Своєю чергою речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що прем'єр Індії проінформував Путіна про підсумки свого візиту до Києва і "наголосив на зацікавленості зробити внесок у врегулювання".

"Путін виклав російські підходи щодо шляхів вирішення конфлікту", - цитують росЗМІ заяву Кремля.

Нагадаємо, що днем раніше, 26 серпня, прем′єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив по телефону ситуацію в Україні з президентом США Джо Байденом.

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