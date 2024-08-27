УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10485 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 919 35

Моді поговорив із Путіним: розповів про поїздку до України

путін,моді

У вівторок, 27 серпня, відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це Моді повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави індійського уряду, під час розмови з керманичем РФ він розповів тому про свій нещодавній візит до України.

"Сьогодні розмовляв з президентом Путіним. Обговорили заходи щодо подальшого посилення Спеціального та Привілейованого стратегічного партнерства. Обмінявся думками щодо російсько-українського конфлікту та моїми думками з нещодавнього візиту в Україну. Підтвердив тверду прихильність Індії підтримувати швидке, стійке та мирне вирішення конфлікту", - йдеться у заяві Моді.

Своєю чергою речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що прем'єр Індії проінформував Путіна про підсумки свого візиту до Києва і "наголосив на зацікавленості зробити внесок у врегулювання".

"Путін виклав російські підходи щодо шляхів вирішення конфлікту", - цитують росЗМІ заяву Кремля.

Нагадаємо, що днем раніше, 26 серпня, прем′єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив по телефону ситуацію в Україні з президентом США Джо Байденом.

Читайте також: Україна не бачить Індію як посередника в переговорах з РФ, але вважає візит Моді демонстрацією підтримки, - NYT

Автор: 

путін володимир (23767) Нарендра Моді (47)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
це у Індіі конфлікт з Китаєм та Пакістаном,
в нас війна
показати весь коментар
27.08.2024 19:57
+19
Ще одна цинічна мразота на кшталт Китаю!
показати весь коментар
27.08.2024 19:48
+13
Падальщик котррый пытается выхватить кусок пожирнее в чужой войне.
показати весь коментар
27.08.2024 20:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.08.2024 19:43 Відповісти
Приїхав в Україну в кальсонах !
показати весь коментар
27.08.2024 19:46 Відповісти
І що з того? Якби ти з"явився у античному Римі - на тебе-б теж дивилися як на "дикуна" Бо ти приїхав у "ШТАНЯХ"!!! Араби он - взагалі ходять у "нічних сорочках" (бурнусах)
показати весь коментар
28.08.2024 07:14 Відповісти
І що?
показати весь коментар
27.08.2024 19:47 Відповісти
Сльози заважають мені говорити через цю неймовірну новину
показати весь коментар
27.08.2024 19:47 Відповісти
Ніочом
показати весь коментар
27.08.2024 19:47 Відповісти
Ще одна цинічна мразота на кшталт Китаю!
показати весь коментар
27.08.2024 19:48 Відповісти
Не шукайте серед великих геополітичних гравців ворогів або друзів України. Там є лише власні інтереси... і прагнення до розширення власного геополітичного впливу.
показати весь коментар
27.08.2024 22:58 Відповісти
S putlerom razgovor dolzen bit jasen,ego nado ubrat za vsio sto zdelal.Drugix variantov tut nedolzno bit
показати весь коментар
27.08.2024 19:54 Відповісти
На жаль - в Росії "путіних" - мільйони! Приберуть його - поставлять іншого! І він може буть ще більше "********"! Бо у них зараз чергова "Атечественная вайна"!
показати весь коментар
28.08.2024 07:17 Відповісти
це у Індіі конфлікт з Китаєм та Пакістаном,
в нас війна
показати весь коментар
27.08.2024 19:57 Відповісти
Моді поговорив із Путі
показати весь коментар
27.08.2024 20:02 Відповісти
Падальщик котррый пытается выхватить кусок пожирнее в чужой войне.
показати весь коментар
27.08.2024 20:04 Відповісти
"наголосив на зацікавленості зробити внесок у врегулювання",-

у індусів специфічна культура "внесків". Громадських вбиралень у них немає, тож "внески" лишають просто біля парканів та стін будинків. У 40градусну спеку смердить просто до сліз.
От і "внесок" Моді такого ж штибу.
показати весь коментар
27.08.2024 20:05 Відповісти
знову в них "конфлікт" а не війна.
Ідуть обидва *****
показати весь коментар
27.08.2024 20:12 Відповісти
Війна - це лише різновид конфлікту. Найбільш жорстокий і кривавий. Для нас це звучить цинічно і гірко, для інших - це лише констатація факту.
показати весь коментар
27.08.2024 23:00 Відповісти
путін підтримав візіт обнімашечки муді ракетною атакою
показати весь коментар
27.08.2024 20:14 Відповісти
2 бидляки.
показати весь коментар
27.08.2024 20:16 Відповісти
Бовтун - знахідка для кегебіста
показати весь коментар
27.08.2024 20:17 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2024 20:19 Відповісти
Моді оповів пуйлу, що:

показати весь коментар
27.08.2024 20:27 Відповісти
по 17?
показати весь коментар
27.08.2024 20:40 Відповісти
брехня! Президент Естонії Керсті Кальюлайд подарувала ЗЕленому класний електровел!
показати весь коментар
27.08.2024 21:00 Відповісти
демагог в трєніках, гаваряща папуга
показати весь коментар
27.08.2024 20:38 Відповісти
"Батя, я старалась..."
показати весь коментар
27.08.2024 20:42 Відповісти
а він спитав - Чий Курськ, Вова?
показати весь коментар
27.08.2024 20:47 Відповісти
Фото ціх двох - це шедевр! Все написано на облич'ях - Моді його замоложує, та малює перспективи, а ***** не піддається бо нікому не вірить. Загалом два виродки.
показати весь коментар
27.08.2024 20:47 Відповісти
це індійське мОдло звичайний націоналіст і нацист з індії. прочитайте про нього і його політичну силу. нічого позитивного від цього чорта очікувати не варто.
показати весь коментар
27.08.2024 20:58 Відповісти
От чого Ви вимагаєте від індійця, котрий п'є воду з ріки, по якій пливуть смажені людські трупи.
показати весь коментар
27.08.2024 21:34 Відповісти
Передав мальяву пу від зе
показати весь коментар
27.08.2024 21:53 Відповісти
Доложив шефу ситуацію.Кажуть причмелений Моді це релігійний фанатик і фанатик каст.Загалом йди годуй 1 мільярд і 500 мільйонів індусів,а в наші справи не лізь.
показати весь коментар
27.08.2024 23:00 Відповісти
Індуїзм та шаманізм одного духу, демонсьеого
показати весь коментар
28.08.2024 07:28 Відповісти
Агент Моди отчитался куратору о поездке в Украину
показати весь коментар
28.08.2024 06:16 Відповісти
Доповів пу обстановку та настрої
показати весь коментар
28.08.2024 07:25 Відповісти
Приїхав до України, його зустріли, розповіли, показали новітню техніку, похвалилися.
А він повернувся додому, зателефонував пуйлу та і доповів детально, де саме ця новітня техніка розташована...
А далі - ракети летять, привіт Мальчишу!
показати весь коментар
28.08.2024 08:17 Відповісти
 
 