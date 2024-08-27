Моді поговорив із Путіним: розповів про поїздку до України
У вівторок, 27 серпня, відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це Моді повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави індійського уряду, під час розмови з керманичем РФ він розповів тому про свій нещодавній візит до України.
"Сьогодні розмовляв з президентом Путіним. Обговорили заходи щодо подальшого посилення Спеціального та Привілейованого стратегічного партнерства. Обмінявся думками щодо російсько-українського конфлікту та моїми думками з нещодавнього візиту в Україну. Підтвердив тверду прихильність Індії підтримувати швидке, стійке та мирне вирішення конфлікту", - йдеться у заяві Моді.
Своєю чергою речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що прем'єр Індії проінформував Путіна про підсумки свого візиту до Києва і "наголосив на зацікавленості зробити внесок у врегулювання".
"Путін виклав російські підходи щодо шляхів вирішення конфлікту", - цитують росЗМІ заяву Кремля.
Нагадаємо, що днем раніше, 26 серпня, прем′єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив по телефону ситуацію в Україні з президентом США Джо Байденом.
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в нас війна
у індусів специфічна культура "внесків". Громадських вбиралень у них немає, тож "внески" лишають просто біля парканів та стін будинків. У 40градусну спеку смердить просто до сліз.
От і "внесок" Моді такого ж штибу.
Ідуть обидва *****
А він повернувся додому, зателефонував пуйлу та і доповів детально, де саме ця новітня техніка розташована...
А далі - ракети летять, привіт Мальчишу!