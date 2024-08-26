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Новини
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Прем’єр Індії Моді обговорив з Байденом ситуацію в Україні

моді

Прем′єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив по телефону ситуацію в Україні з президентом США Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Спілкувався з Джо Байденом по телефону сьогодні. У нас відбувся детальний обмін думками з різних регіональних і глобальних питань, у тому числі щодо ситуації в Україні", - написав Моді в соцмережі Х.

За його словами,він повторив президенту США про повну підтримку Індією швидкого відновлення миру та стабільності.

Також читайте: Індія готова зробити свій активний внесок для досягнення миру в Україні, - Моді

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві.

Автор: 

Байден Джо (2883) Індія (667) Нарендра Моді (47)


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Топ коментарі
+3
Нічого про Україну, без України?
Вони хоч подрочили одне одному?
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27.08.2024 01:17
+2
Не надо.
Отберите у детей спички.
"А лисички, а сестрички, в свои руки взяли спички. К морю синему пошли, море синее зажгли"
Кто там ближе? Запретите Америке створювати противаги. На виході завжди буде лайно.
Сперва, в противагу СССРу почали створювати ******** Кітай. Когда Китай заматерел и стал посылать створювача нах стали створювати противагу Китаю - Россию. Когда она заматерела и стала посылать (обьеденившись с Китаем) створювача нах. Стали поглядывать на Индию.
А ещё им (Америке) скажите, вы там ближе, нехер чинить то что работает.
Хомейни грызся с Садамом. Эту противагу не США создали. Они её сломали. Заборов Ирак, и убрав Ирану противагу.
Шо осталось? Ын. Это к которому Трамп вианосец посылал? Цыкнул зубом Ын, и нашлись более нужные дела у авианосца.
Реднек, даже разбогатевший на двух войнах рнднеком и остался. Если нужно шото поломать - зовите нувориша.
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27.08.2024 00:35
+1
США все більше потребуватимуть Індії в міру того, як їхня власна гегемонія слабшає.
І демократи, і республіканці вважають, що Китай становить екзистенційну загрозу для Америки, яку не можна нейтралізувати; Можна лише створити противагу йому.
Американська ставка робиться не на сьогодення, а на очікування, що в довгостроковій перспективі доля Китаю та Індії може змінитися.
У зв'язку з довгостроковими структурними та демографічними проблемами довгострокові темпи зростання Китаю цілком можуть сповільнитися приблизно до 2,5%.
При цьому Індія здатна утримувати темпи зростання, скажімо, 5-6% на рік.
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27.08.2024 00:11
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Вiдчитався перед кремльовськими кураторами - завдання виконав.
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27.08.2024 00:11 Відповісти
США все більше потребуватимуть Індії в міру того, як їхня власна гегемонія слабшає.
І демократи, і республіканці вважають, що Китай становить екзистенційну загрозу для Америки, яку не можна нейтралізувати; Можна лише створити противагу йому.
Американська ставка робиться не на сьогодення, а на очікування, що в довгостроковій перспективі доля Китаю та Індії може змінитися.
У зв'язку з довгостроковими структурними та демографічними проблемами довгострокові темпи зростання Китаю цілком можуть сповільнитися приблизно до 2,5%.
При цьому Індія здатна утримувати темпи зростання, скажімо, 5-6% на рік.
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27.08.2024 00:11 Відповісти
Вони i Росiю потребують. Тому ми i маемо, що маемо.
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27.08.2024 00:30 Відповісти
Не надо.
Отберите у детей спички.
"А лисички, а сестрички, в свои руки взяли спички. К морю синему пошли, море синее зажгли"
Кто там ближе? Запретите Америке створювати противаги. На виході завжди буде лайно.
Сперва, в противагу СССРу почали створювати ******** Кітай. Когда Китай заматерел и стал посылать створювача нах стали створювати противагу Китаю - Россию. Когда она заматерела и стала посылать (обьеденившись с Китаем) створювача нах. Стали поглядывать на Индию.
А ещё им (Америке) скажите, вы там ближе, нехер чинить то что работает.
Хомейни грызся с Садамом. Эту противагу не США создали. Они её сломали. Заборов Ирак, и убрав Ирану противагу.
Шо осталось? Ын. Это к которому Трамп вианосец посылал? Цыкнул зубом Ын, и нашлись более нужные дела у авианосца.
Реднек, даже разбогатевший на двух войнах рнднеком и остался. Если нужно шото поломать - зовите нувориша.
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27.08.2024 00:35 Відповісти
Израйл щас вместо Ирака рамсит.
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27.08.2024 00:46 Відповісти
Це була довга історія кохання і зради, але все скінчилося добре)
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27.08.2024 00:52 Відповісти
Единственное, чего нет в Греции Израиле, границы с Ираном.
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27.08.2024 01:13 Відповісти
Там теж хватає іпанутих сусідів.
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27.08.2024 01:16 Відповісти
Разгромить векового, искреннего врага, а потом с фонарем искать "іпанутих сусідів"? Real Politic.
По традиции можно обратить внимание на хуситов.
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27.08.2024 01:31 Відповісти
Зато есть граница с "дружественным" Ираком. Через неё рамсят.
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27.08.2024 01:35 Відповісти
+++
В строго определенные дни. С обязательным уведомнением минимум за неделю, и только в заранее оговоренные места.
Ты вы, Косой Mnm, рамсы попутал
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27.08.2024 01:51 Відповісти
США і зараз є гегемоном, а темпи зростання ВВП не відображають цілісну картинку домінування цієї держави. Деякі діячі вже помилились на рахунок США і де вони зараз кормлять хробаків?
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27.08.2024 00:49 Відповісти
США фсьо! Це у них так у методичках написано))))
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27.08.2024 01:00 Відповісти
Америка, при Байдене, сильна как никогда. Весь мир ровняется на Град на Холме, а темпи зростання ВВП не відображають цілісну картинку
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27.08.2024 01:18 Відповісти
Нічого про Україну, без України?
Вони хоч подрочили одне одному?
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27.08.2024 01:17 Відповісти
Що за "геополітичний бред" ?
Експерти, мля
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27.08.2024 07:47 Відповісти
 
 