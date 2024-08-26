Прем’єр Індії Моді обговорив з Байденом ситуацію в Україні

Прем′єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив по телефону ситуацію в Україні з президентом США Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Спілкувався з Джо Байденом по телефону сьогодні. У нас відбувся детальний обмін думками з різних регіональних і глобальних питань, у тому числі щодо ситуації в Україні", - написав Моді в соцмережі Х.

За його словами,він повторив президенту США про повну підтримку Індією швидкого відновлення миру та стабільності.

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Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві.