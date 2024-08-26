Прем’єр Індії Моді обговорив з Байденом ситуацію в Україні
Прем′єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив по телефону ситуацію в Україні з президентом США Джо Байденом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Спілкувався з Джо Байденом по телефону сьогодні. У нас відбувся детальний обмін думками з різних регіональних і глобальних питань, у тому числі щодо ситуації в Україні", - написав Моді в соцмережі Х.
За його словами,він повторив президенту США про повну підтримку Індією швидкого відновлення миру та стабільності.
Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві.
Топ коментарі
+3 Georgi luckman
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+2 Дорофеев Сергей
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+1 Victor Litarchuk
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І демократи, і республіканці вважають, що Китай становить екзистенційну загрозу для Америки, яку не можна нейтралізувати; Можна лише створити противагу йому.
Американська ставка робиться не на сьогодення, а на очікування, що в довгостроковій перспективі доля Китаю та Індії може змінитися.
У зв'язку з довгостроковими структурними та демографічними проблемами довгострокові темпи зростання Китаю цілком можуть сповільнитися приблизно до 2,5%.
При цьому Індія здатна утримувати темпи зростання, скажімо, 5-6% на рік.
Отберите у детей спички.
"А лисички, а сестрички, в свои руки взяли спички. К морю синему пошли, море синее зажгли"
Кто там ближе? Запретите Америке створювати противаги. На виході завжди буде лайно.
Сперва, в противагу СССРу почали створювати ******** Кітай. Когда Китай заматерел и стал посылать створювача нах стали створювати противагу Китаю - Россию. Когда она заматерела и стала посылать (обьеденившись с Китаем) створювача нах. Стали поглядывать на Индию.
А ещё им (Америке) скажите, вы там ближе, нехер чинить то что работает.
Хомейни грызся с Садамом. Эту противагу не США создали. Они её сломали. Заборов Ирак, и убрав Ирану противагу.
Шо осталось? Ын. Это к которому Трамп вианосец посылал? Цыкнул зубом Ын, и нашлись более нужные дела у авианосца.
Реднек, даже разбогатевший на двух войнах рнднеком и остался. Если нужно шото поломать - зовите нувориша.
ГрецииИзраиле, границы с Ираном.
По традиции можно обратить внимание на хуситов.
В строго определенные дни. С обязательным уведомнением минимум за неделю, и только в заранее оговоренные места.
Тывы, КосойMnm, рамсы попутал
Вони хоч подрочили одне одному?
Експерти, мля