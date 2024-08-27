Премьер Индии Моди обсудил с Байденом ситуацию в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону ситуацию в Украине с президентом США Джо Байденом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Общался с Джо Байденом по телефону сегодня. У нас состоялся детальный обмен мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, в том числе относительно ситуации в Украине", - написал Моди в соцсети Х.

По его словам, он сказал президенту США о полной поддержке Индией скорейшего восстановления мира и стабильности.

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