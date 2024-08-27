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Премьер Индии Моди обсудил с Байденом ситуацию в Украине

моді

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил по телефону ситуацию в Украине с президентом США Джо Байденом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Общался с Джо Байденом по телефону сегодня. У нас состоялся детальный обмен мнениями по различным региональным и глобальным вопросам, в том числе относительно ситуации в Украине", - написал Моди в соцсети Х.

По его словам, он сказал президенту США о полной поддержке Индией скорейшего восстановления мира и стабильности.

Читайте также: Индия готова внести свой активный вклад для достижения мира в Украине, - Моди

Автор: 

Байден Джо (2785) Индия (404) Нарендра Моди (43)


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Топ комментарии
+3
Нічого про Україну, без України?
Вони хоч подрочили одне одному?
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27.08.2024 01:17
+2
Не надо.
Отберите у детей спички.
"А лисички, а сестрички, в свои руки взяли спички. К морю синему пошли, море синее зажгли"
Кто там ближе? Запретите Америке створювати противаги. На виході завжди буде лайно.
Сперва, в противагу СССРу почали створювати ******** Кітай. Когда Китай заматерел и стал посылать створювача нах стали створювати противагу Китаю - Россию. Когда она заматерела и стала посылать (обьеденившись с Китаем) створювача нах. Стали поглядывать на Индию.
А ещё им (Америке) скажите, вы там ближе, нехер чинить то что работает.
Хомейни грызся с Садамом. Эту противагу не США создали. Они её сломали. Заборов Ирак, и убрав Ирану противагу.
Шо осталось? Ын. Это к которому Трамп вианосец посылал? Цыкнул зубом Ын, и нашлись более нужные дела у авианосца.
Реднек, даже разбогатевший на двух войнах рнднеком и остался. Если нужно шото поломать - зовите нувориша.
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27.08.2024 00:35
+1
США все більше потребуватимуть Індії в міру того, як їхня власна гегемонія слабшає.
І демократи, і республіканці вважають, що Китай становить екзистенційну загрозу для Америки, яку не можна нейтралізувати; Можна лише створити противагу йому.
Американська ставка робиться не на сьогодення, а на очікування, що в довгостроковій перспективі доля Китаю та Індії може змінитися.
У зв'язку з довгостроковими структурними та демографічними проблемами довгострокові темпи зростання Китаю цілком можуть сповільнитися приблизно до 2,5%.
При цьому Індія здатна утримувати темпи зростання, скажімо, 5-6% на рік.
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27.08.2024 00:11
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Правила форума Совет форумчан
Вiдчитався перед кремльовськими кураторами - завдання виконав.
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27.08.2024 00:11 Ответить
США все більше потребуватимуть Індії в міру того, як їхня власна гегемонія слабшає.
І демократи, і республіканці вважають, що Китай становить екзистенційну загрозу для Америки, яку не можна нейтралізувати; Можна лише створити противагу йому.
Американська ставка робиться не на сьогодення, а на очікування, що в довгостроковій перспективі доля Китаю та Індії може змінитися.
У зв'язку з довгостроковими структурними та демографічними проблемами довгострокові темпи зростання Китаю цілком можуть сповільнитися приблизно до 2,5%.
При цьому Індія здатна утримувати темпи зростання, скажімо, 5-6% на рік.
показать весь комментарий
27.08.2024 00:11 Ответить
Вони i Росiю потребують. Тому ми i маемо, що маемо.
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27.08.2024 00:30 Ответить
Не надо.
Отберите у детей спички.
"А лисички, а сестрички, в свои руки взяли спички. К морю синему пошли, море синее зажгли"
Кто там ближе? Запретите Америке створювати противаги. На виході завжди буде лайно.
Сперва, в противагу СССРу почали створювати ******** Кітай. Когда Китай заматерел и стал посылать створювача нах стали створювати противагу Китаю - Россию. Когда она заматерела и стала посылать (обьеденившись с Китаем) створювача нах. Стали поглядывать на Индию.
А ещё им (Америке) скажите, вы там ближе, нехер чинить то что работает.
Хомейни грызся с Садамом. Эту противагу не США создали. Они её сломали. Заборов Ирак, и убрав Ирану противагу.
Шо осталось? Ын. Это к которому Трамп вианосец посылал? Цыкнул зубом Ын, и нашлись более нужные дела у авианосца.
Реднек, даже разбогатевший на двух войнах рнднеком и остался. Если нужно шото поломать - зовите нувориша.
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27.08.2024 00:35 Ответить
Израйл щас вместо Ирака рамсит.
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27.08.2024 00:46 Ответить
Це була довга історія кохання і зради, але все скінчилося добре)
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27.08.2024 00:52 Ответить
Единственное, чего нет в Греции Израиле, границы с Ираном.
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27.08.2024 01:13 Ответить
Там теж хватає іпанутих сусідів.
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27.08.2024 01:16 Ответить
Разгромить векового, искреннего врага, а потом с фонарем искать "іпанутих сусідів"? Real Politic.
По традиции можно обратить внимание на хуситов.
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27.08.2024 01:31 Ответить
Зато есть граница с "дружественным" Ираком. Через неё рамсят.
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27.08.2024 01:35 Ответить
+++
В строго определенные дни. С обязательным уведомнением минимум за неделю, и только в заранее оговоренные места.
Ты вы, Косой Mnm, рамсы попутал
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27.08.2024 01:51 Ответить
США і зараз є гегемоном, а темпи зростання ВВП не відображають цілісну картинку домінування цієї держави. Деякі діячі вже помилились на рахунок США і де вони зараз кормлять хробаків?
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27.08.2024 00:49 Ответить
США фсьо! Це у них так у методичках написано))))
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27.08.2024 01:00 Ответить
Америка, при Байдене, сильна как никогда. Весь мир ровняется на Град на Холме, а темпи зростання ВВП не відображають цілісну картинку
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27.08.2024 01:18 Ответить
Нічого про Україну, без України?
Вони хоч подрочили одне одному?
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27.08.2024 01:17 Ответить
Що за "геополітичний бред" ?
Експерти, мля
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27.08.2024 07:47 Ответить
 
 