Україна хоче, щоб Індія "модерувала" перемовини з РФ, - посол Поліщук
Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між нашою державою та РФ щодо умов закінчення війни.
Про це заявив посол України в Індії Олександр Поліщук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між двома ворогуючими державами та використовувала свої зв’язки з Росією, щоб переконати Москву приєднатися до мирних переговорів", - заявив у вівторок Олександр Поліщук.
За його словами, Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року з метою припинення конфлікту, втім поки неясно, чи погодиться Нью-Делі.
Посол також зазначив, що Індія повинна відігравати більш активну роль у припиненні війни Росії в Україні, якщо вона хоче отримати постійне місце в Раді безпеки ООН.
Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Після цього відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.
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"За його словами, Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року з метою припинення конфлікту, втім поки неясно, чи погодиться Нью-Делі."
Джерело:
20 Червня 2023 року.
Президент України призначив заступника Міністра оборони Олександра Поліщука послом України в Індії.
Про це йдеться у відповідному https://www.president.gov.ua/documents/3392023-47097 Указі №339/2023 , розміщеному на сайті Офісу Президента України.
«Призначити Поліщука Олександра Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індія», - йдеться у тексті Указу.