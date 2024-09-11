УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11309 відвідувачів онлайн
Новини
4 623 39

Україна хоче, щоб Індія "модерувала" перемовини з РФ, - посол Поліщук

Путін та Моді

Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між нашою державою та РФ щодо умов закінчення війни.

Про це заявив посол України в Індії Олександр Поліщук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між двома ворогуючими державами та використовувала свої зв’язки з Росією, щоб переконати Москву приєднатися до мирних переговорів", - заявив у вівторок Олександр Поліщук.

За його словами, Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року з метою припинення конфлікту, втім поки неясно, чи погодиться Нью-Делі.

Також читайте: Індія поки що не погодилася на проведення другого Саміту миру щодо України, - Bloomberg

Посол також зазначив, що Індія повинна відігравати більш активну роль у припиненні війни Росії в Україні, якщо вона хоче отримати постійне місце в Раді безпеки ООН.

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Після цього відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Автор: 

Індія (667) Поліщук Олександр (4) переговори з Росією (1079) Нарендра Моді (47)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Модераторів сильно *****....
показати весь коментар
11.09.2024 14:16
+9
Хто давав право якомусь послу , коментувати ,що хоче країна ?
показати весь коментар
11.09.2024 14:24
+8
з перемоги над рашистом скотилися до умов припинення війни.... Оберіть ще модератором кимчихера
показати весь коментар
11.09.2024 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Модераторів сильно *****....
показати весь коментар
11.09.2024 14:16 Відповісти
Хто давав право якомусь послу , коментувати ,що хоче країна ?
показати весь коментар
11.09.2024 14:24 Відповісти
І то правильно, тільки ж верховний може коментувати, починаючи фразою "я вважаю, що український народ хоче... " і далі по тексту, написаному Подоляком/Єрмаком.
показати весь коментар
11.09.2024 14:50 Відповісти
Якщо в тексті висеру якогось посла лунає слово "конфлікт" далі можна не читати, а відразу посилати на три веселі літери ...
показати весь коментар
11.09.2024 14:55 Відповісти
Бажано в С Б У.
показати весь коментар
11.09.2024 15:22 Відповісти
Мабуть про це вже говорили в Омані
показати весь коментар
11.09.2024 16:36 Відповісти
Звідки тобі знати, що хоче Україна?
показати весь коментар
11.09.2024 14:18 Відповісти
Посол, призначений Зермаками, бреше?

"За його словами, Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року з метою припинення конфлікту, втім поки неясно, чи погодиться Нью-Делі."

Джерело:
показати весь коментар
11.09.2024 14:22 Відповісти
да посол он...
показати весь коментар
11.09.2024 14:25 Відповісти
преЗедент проти.
показати весь коментар
11.09.2024 14:27 Відповісти
Всі хвойди ОПи, які мародерили або покривали мародерство в міністерстві оборони, прилаштовані ОПою на теплі місця.

20 Червня 2023 року.

Президент України призначив заступника Міністра оборони Олександра Поліщука послом України в Індії.



Про це йдеться у відповідному https://www.president.gov.ua/documents/3392023-47097 Указі №339/2023 , розміщеному на сайті Офісу Президента України.

«Призначити Поліщука Олександра Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індія», - йдеться у тексті Указу.
показати весь коментар
11.09.2024 14:25 Відповісти
Ну английский в индусском исполнении слышал. А вот феня в индусском исполнении.
показати весь коментар
11.09.2024 14:19 Відповісти
Шольц відмовився бути посередником при здачі територій, то Зельониє знайшли того, хто не відмовиться.
показати весь коментар
11.09.2024 14:20 Відповісти
з перемоги над рашистом скотилися до умов припинення війни.... Оберіть ще модератором кимчихера
показати весь коментар
11.09.2024 14:20 Відповісти
Індіиці будуть рулити? - так вони ж на підсосі в кацапів
показати весь коментар
11.09.2024 14:22 Відповісти
Чого ім так весело? - мабуть кожен думає - давно я такого *** в руках не тримав
показати весь коментар
11.09.2024 14:50 Відповісти
В Омані про це модераторство не було і слова.
показати весь коментар
11.09.2024 16:34 Відповісти
Все тече - все міняється
показати весь коментар
11.09.2024 16:37 Відповісти
Тобто медераторами можна обирать тільки тих хто на стороні пі.дорів?
показати весь коментар
11.09.2024 14:22 Відповісти
А хто це від імені України проголошує таке всупереч заявам Зеленсково, що з Кацапією не буде ніяких перемовин. Навіть підписав сам собі заборону йти на перемовини з Пулом.
показати весь коментар
11.09.2024 14:27 Відповісти
Пріпіздєнт людина слова. Слово дав, слово забрав. Без проблем.
показати весь коментар
11.09.2024 14:39 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2024 14:29 Відповісти
Модераторами будуть чуваки, які п'ють воду з річки, по якій щодня пливуть смажені мерці.
показати весь коментар
11.09.2024 14:32 Відповісти
Україна чи смин парашногго грушника дЕрьмак з позивним у фсб "Ялдак"?
показати весь коментар
11.09.2024 14:32 Відповісти
Оце те саме "закінчення війни вже цієї осені" від бубачки?
показати весь коментар
11.09.2024 14:33 Відповісти
Ну, так -- саміт же свербить (другий), просто "нєвмоготу".
показати весь коментар
11.09.2024 14:39 Відповісти
По дедлайну він взагалі мав влітку закінчити, грошей на осінь для ЗСУ вже не передбачалося, але не встиг. А хтось же Лідора міг і на счьотчик поставити за такий промах.
показати весь коментар
11.09.2024 15:54 Відповісти
Зелені тварюки. Для тупого охлосу щоки надували: жодних перемовин з террористами, та ми,та ніколи! А в реалі - закулісні договорнякиі повелися і плетуться усіма сторонами. Цирк на дроті.
показати весь коментар
11.09.2024 14:36 Відповісти
Взагалі-то в посла місія передавати послання а не ******* на кожному кроці хто що хоче .
показати весь коментар
11.09.2024 14:36 Відповісти
*** . Більше слів не маю.
показати весь коментар
11.09.2024 14:54 Відповісти
Це не Україна хоче , а єрмак з москалями .
показати весь коментар
11.09.2024 14:56 Відповісти
два ***** на фото,тьфу
показати весь коментар
11.09.2024 14:59 Відповісти
ну-ну, побачимо які з індусів модерасти
показати весь коментар
11.09.2024 15:10 Відповісти
Головне коїлось в Омані.
показати весь коментар
11.09.2024 16:32 Відповісти
А дійсно Україна хоче щоб Індія «модерувала» переговори з терористами, чи то купка педиків в ОПі видають свої хотєлки від імені України?
показати весь коментар
11.09.2024 15:20 Відповісти
У племені Мумба - Юмба кращі модератори .
показати весь коментар
11.09.2024 15:29 Відповісти
Я наприклад не ХОЧУ... і проти.. А індєйці не можуть "модерувати" вони більш здатні - "мародерувати"...
показати весь коментар
11.09.2024 16:20 Відповісти
Только до Днепра, и не пяди нашей земли дальше !
показати весь коментар
11.09.2024 16:29 Відповісти
 
 