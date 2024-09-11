Україна хоче, щоб Індія "модерувала" перемовини з РФ, - посол Поліщук

Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між нашою державою та РФ щодо умов закінчення війни.

Про це заявив посол України в Індії Олександр Поліщук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між двома ворогуючими державами та використовувала свої зв’язки з Росією, щоб переконати Москву приєднатися до мирних переговорів", - заявив у вівторок Олександр Поліщук.

За його словами, Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року з метою припинення конфлікту, втім поки неясно, чи погодиться Нью-Делі.

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Посол також зазначив, що Індія повинна відігравати більш активну роль у припиненні війни Росії в Україні, якщо вона хоче отримати постійне місце в Раді безпеки ООН.

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Після цього відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.