Индия делает шаги по установлению мира в Украине. Это своего рода разведка, - МИД страны
Сейчас правительство Индии делает шаги для содействия диалогу между Украиной и РФ. Страна заинтересована в завершении войны путем мирных переговоров.
Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар изданию The Hindu, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Индия не имеет собственного мирного плана
Он подчеркнул, что Индия ведет переговоры с обеими сторонами, пытаясь понять, как можно ускорить мирные переговоры.
"Это своего рода разведка, которую мы проводим. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана", - отметил Джайшанкар.
Министр сказал, что правительство делится беседами, которые он вел с одной стороной, с другой.
"По моим ощущениям, обе стороны это ценят", - сказал он, добавив, что не так много стран и лидеров, которые имеют желание или способность взаимодействовать с обеими сторонами.
Эти заявления прозвучали вскоре после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Что предшествовало?
Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.
Ранее посол Украины в Индии Александр Полищук отмечал, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ. По данным Bloomberg, Индия пока не согласилась на проведение второго Саммита мира относительно Украины.
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Добре. Хоча плану немає, проте він зрозумілий
афігітельний мирний план, якого нема.