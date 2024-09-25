Индия делает шаги по установлению мира в Украине. Это своего рода разведка, - МИД страны

Сейчас правительство Индии делает шаги для содействия диалогу между Украиной и РФ. Страна заинтересована в завершении войны путем мирных переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар изданию The Hindu, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Индия не имеет собственного мирного плана

Он подчеркнул, что Индия ведет переговоры с обеими сторонами, пытаясь понять, как можно ускорить мирные переговоры.

"Это своего рода разведка, которую мы проводим. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана", - отметил Джайшанкар.

Министр сказал, что правительство делится беседами, которые он вел с одной стороной, с другой.

"По моим ощущениям, обе стороны это ценят", - сказал он, добавив, что не так много стран и лидеров, которые имеют желание или способность взаимодействовать с обеими сторонами.

Эти заявления прозвучали вскоре после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Что предшествовало?

Напомним, что 23 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. После этого состоялся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Ранее посол Украины в Индии Александр Полищук отмечал, что Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ. По данным Bloomberg, Индия пока не согласилась на проведение второго Саммита мира относительно Украины.