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Новини Війна
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Індія робить кроки для встановлення миру в Україні. Це свого роду розвідка, - МЗС країни

Моді та Путін

Наразі уряд Індії робить кроки для сприяння діалогу між Україною і РФ. Країна зацікавлена у завершенні війни шляхом мирних перемовин.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар виданню The Hindu, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Індія не має власного мирного плану

Він підкреслив, що Індія веде переговори з обома сторонами, намагаючись зрозуміти, як можна прискорити мирні перемовини.

"Це свого роду розвідка, яку ми проводимо. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану", - зазначив Джайшанкар.

Міністр сказав, що уряд ділиться бесідами, які він вів з однією стороною, з іншою.

"За моїми відчуттями, обидві сторони це цінують", - сказав він, додавши, що не так багато країн і лідерів, які мають бажання або здатність взаємодіяти з обома сторонами.

Ці заяви прозвучали незабаром після зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з президентом України Володимиром Зеленським у рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 23 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Після цього відбулася телефонна розмова між прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Раніше посол України в Індії Олександр Поліщук зазначав, що Україна хоче, щоб Індія "модерувала" перемовини з РФ. За даними Bloomberg, Індія поки що не погодилася на проведення другого Саміту миру щодо України.

Автор: 

Індія (669) переговори з Росією (1098)


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Індія спробує залишити китай в дупі.
Добре. Хоча плану немає, проте він зрозумілий
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25.09.2024 10:32 Відповісти
Справді , на велику Індію вже є мала надія...
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25.09.2024 10:42 Відповісти
Грабоване зерно мабуть вони вже на локшину переробили і нашим дипломатам на їх великі вуха вішають.
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25.09.2024 10:32 Відповісти
тобто, плєшивий кремлебздун прийшов нас вбити, а ми йому в очі будемо заглядати, знову?
афігітельний мирний план, якого нема.
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25.09.2024 10:35 Відповісти
нікому не цікаво статут ООН. усім цікаво свої шкірні інтереси, тому світова війна буде, а там і побачимо хто чого вартий.
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25.09.2024 10:36 Відповісти
Великi балакуни та говоруни! Не бiльше!
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25.09.2024 11:39 Відповісти
 
 