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Новости Война
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Индия передает боеприпасы в Украину, несмотря на гнев Москвы, - Reuters

Україна отримує боєприпаси з Індії

Европейские покупатели перенаправляют артиллерийские снаряды, которые продают индийские производители оружия, в Украину. Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю, несмотря на протесты со стороны Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, передача боеприпасов для поддержки обороны Украины от России происходит уже более года.

По данным источников, среди европейских стран, которые присылают индийские снаряды, есть Италия и Чехия, возглавляющая инициативу по поставке в Киев артиллерийских снарядов из-за пределов Европейского Союза.

Агенство пишет, что Кремль поднимал этот вопрос по меньшей мере дважды, в том числе - во время июльской встречи между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его индийским коллегой.

Также читайте: Индия продолжит покупать дешевую нефть РФ, пока поставщики не будут находиться под санкциями

Производство снарядов в Индии и передача в ЕС

В то же время, как отметили два источника, Индия производит небольшое количество боеприпасов, используемых Украиной, причем один чиновник оценил, что это менее 1% от общего количества оружия, импортируемого Киевом после начала полномасштабной войны.

Коммерчески доступные таможенные записи показывают, что за два года до февраля 2022 года три крупных индийских производителя боеприпасов - Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems - экспортировали компоненты боеприпасов на 2,8 млн долларов в Италию и Чехию, а также в Испанию и Словению, где оборонные подрядчики вложили значительные средства в цепочки поставок для Украины.

Индийский чиновник заявил, что Дели следит за ситуацией. Но вместе с руководителем оборонной промышленности, который непосредственно осведомлен о поставках, он сказал, что Индия не предприняла никаких действий для ограничения поставок в Европу.

Читайте также: Украина начала производить собственные 155-мм артиллерийские снаряды, - советник президента Камышин

Реакция РФ

Россия, поставляющая более 60% импорта оружия Дели, является ценным партнером для Индии. В июле Моди выбрал Москву для своей первой двусторонней международной поездки после избрания на третий срок.

На другой встрече в том же месяце в Казахстане между высокопоставленным индийским дипломатом Субраманиям Джайшанкаром и Лавровым российский министр давил на своего коллегу по поводу индийских боеприпасов, используемых украинцами, и жаловался, что некоторые из них были произведены государственными индийскими компаниями.

Уолтер Ладвиг, эксперт по безопасности в Южной Азии из Королевского колледжа Лондона, заявил, что перенаправление относительно небольшого количества боеприпасов было геополитически выгодным для Дели.

"Это позволяет Индии показать партнерам на Западе, что она не "на стороне России" в российско-украинском конфликте", - сказал он и добавил, что у Москвы мало рычагов влияния на решение Дели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры с РФ, - посол Полищук

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.
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Топ комментарии
+12
Це добре, але навіщо про це говорити?
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19.09.2024 10:01
+11
Ну і добре. Уряд Індії не дурний, їм вигідніша перемога України. Тому, що вони бояться агресії Китаю
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19.09.2024 10:04
+8
всі просто хочуть заробити, навіть на війні, і Індія не виключення
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19.09.2024 10:20
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Ну хоть щось!
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19.09.2024 10:00 Ответить
це менше ніж 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Києвом після війни.
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19.09.2024 10:49 Ответить
Зате який катар в сраку *****.
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19.09.2024 10:54 Ответить
хитрожопі цигани заробляють двічи:

на рашці заробляють на скидках ціни на нафту, а
на Україні - продаючи снаряди
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19.09.2024 15:10 Ответить
А Вас жаба давить ? Що за люди ?Дивіться за своїм бізнесом
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19.09.2024 15:35 Ответить
Це добре, але навіщо про це говорити?
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19.09.2024 10:01 Ответить
То ройтерси казали.
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19.09.2024 10:05 Ответить
Ну і добре. Уряд Індії не дурний, їм вигідніша перемога України. Тому, що вони бояться агресії Китаю
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19.09.2024 10:04 Ответить
всі просто хочуть заробити, навіть на війні, і Індія не виключення
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19.09.2024 10:20 Ответить
Не лише, man. Індія це демократія. Східна, але все одно.
Моді той ще цинік, проте Україну він кинути також не може. Перемога Києва для Делі - зупинка китайських потуг у бік Індії, з якою в Пекіна є спірні землі. Тому для них це теж вкрай вітальне питання, так скажемо
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19.09.2024 10:25 Ответить
єдінствениє красниє лініі каториє пастаянна васпаляюца-ета лініі ат кожаних стрінгав у путлєра...
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19.09.2024 10:05 Ответить
Індійці, насріть на їх гнів і посипте зверху каррі
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19.09.2024 10:07 Ответить
і з'їште.
з карі, все можна їсти.
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19.09.2024 10:14 Ответить
А заткнуться ети журнашлюхи могут?
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19.09.2024 10:08 Ответить
Крутий поворот...
Індуси,як розумні телятка.
Енергоресурси з раші,а
********** нам.
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19.09.2024 10:08 Ответить
На початку війни індуси зрозуміли, що кацапська зброя коту під хвіст, та ще купу бабла дали вперед за літаки та вертольоти з с-400. США з партнерами переозброять індусів, то вони і потихеньку торгують зайвим.
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19.09.2024 10:12 Ответить
цікаво, які самі **********?
в нас практично не залишилося, сов'єтської зброї.
ну, мабуть калашніков. але, ак 47, точно вже нема.
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19.09.2024 10:16 Ответить
Снаряди 155 мм.
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19.09.2024 11:14 Ответить
індія, скуповувала всю зброю, на кацапії.
звідки в неї, натівський калібр?
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19.09.2024 11:41 Ответить
"ак 47" і не могло бути, бо такого автомата не існує, це назва москворотого репу.

Існують АК, АКМ, РПК, СВК, ПК, АК74, РПК74, АКС74У. Щє є росіянські АК-101 і вищє.
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19.09.2024 11:35 Ответить
7,62-мм автомат Калашникова зразка 1947 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F автоматична зброя , розроблена https://uk.wikipedia.org/wiki/1947 1947 року, перша і найпоширеніша модель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 автомата Калашникова .
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19.09.2024 11:39 Ответить
Це піддослідна партія 1500 одиниць була випущена в один з років розробки (1947). Серійної моделі "ак 47" ніколи не випускалось і на озброєнні не стояло.
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19.09.2024 11:46 Ответить
7,62-мм автомат Калашникова зразка 1947 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F автоматична зброя , розроблена https://uk.wikipedia.org/wiki/1947 1947 року, перша і найпоширеніша модель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 автомата Калашникова .

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19.09.2024 11:52 Ответить
Цей автомат називається "АК", а не "АК 47", на озброєння прийнятий в 1949 році, розробка велась з 45 по 48.
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19.09.2024 11:56 Ответить
як же, я втомився спілкуватися, з упоротими задротами імбецилами....
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19.09.2024 12:00 Ответить
Ти просто мелеш на теми, в яких дупля не відбиваєш.
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19.09.2024 12:02 Ответить
завжди, з'являється, якийсь підарок, що починає відверто провокувати.
але, тільки спробуєш відповісти, одразу вилетиш в бан.
це, така веселуха у модераторів цензора?
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19.09.2024 12:05 Ответить
Лошадьов гнівається.
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19.09.2024 10:16 Ответить
Хіба він не двинув копита ??
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19.09.2024 15:37 Ответить
Не задарма ж передає, а добре влаштувались деякі, заробляє на кацапській нафті і на озброєнні.
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19.09.2024 10:24 Ответить
А що ви хотіли щоб вони не скористались можливістю... це звичайний бізнес поки йде війна до них переходить частина виробництва з Китаю і орки продають ресурси дешевше ринку..

Тому індусам не вигідна ні наша поразка ні перемога... от вони продають озброєння і купляють у орків ресурси заробляючи на обох сторонах війни. Вони ж не продають якесь далекобійне озброєння - ракети а скоріше якісь снаряди чи патрони...
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19.09.2024 10:29 Ответить
Деньги не пахнут.
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19.09.2024 10:26 Ответить
Індія і вашим і нашим, Китай і вашим і нашим, навіть США з ЄСом так само. Але незламний вперто хоче перемоги.
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19.09.2024 10:30 Ответить
Індія - країна, яку заснував багато тисячоліть тому рятівник людства Рама, який прийшов в причорноморря навчати вижити людям під час кінця льодового періода. Індія - країна східної духовності. Ганді - індійська легенда. Українцям треба такий лідер
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19.09.2024 10:32 Ответить
Ні, дякуємо, не треба.
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19.09.2024 11:40 Ответить
Ізраіль зате передає зброю кацапам і про це теж усі мовчать.
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19.09.2024 10:35 Ответить
Продає а не передає, можливо б і нам продали якби ми платили самі грошима а не за рахунок інших держав які зацікавлені в першу чергу загрузити свою промисловість
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19.09.2024 11:26 Ответить
Таке собі. Індуси роблять те, що вигідно, а якість тих снарядів - під питанням. Знаючи індусів, цілком може виявитись, що не набагато краще КНДРівських. Тому добре, що небагато.
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19.09.2024 10:55 Ответить
"Знаток" індусів в чаті Погуглив би, хто такі індуси і чим вони відризняються від індійців.
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19.09.2024 11:38 Ответить
Про "індійський код" щось колись чули?
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19.09.2024 11:40 Ответить
Чула. Стереотипи від нацистских москалів в основному. На Заході до індійського коду ставляться адекватно: чудово розуміють, що рівень коду залежить від рівню програмиста, а не від національністі, тому навіть голову Майкрософт зовут Сатья Надела, а голову Гугла Сундар Пічай.
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19.09.2024 11:54 Ответить
У мене інший досвід, в інших областях. Де міжнародні компанії віддають перевагу трохи переплатити за аутсорс в Україну, ніж зв'язуватись з індійцями.
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19.09.2024 11:58 Ответить
Індія передає Україні за гроші, так само як Туреччина і інші бізнесмени
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19.09.2024 13:29 Ответить
 
 