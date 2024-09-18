Индия продолжит покупать дешевую нефть РФ, пока поставщики не будут находиться под санкциями

Индия готова продолжать покупать нефть у компаний из России, которым разрешено осуществлять такие продажи. Цены на нее являются низкими.

Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ .

По его словам, западные санкции против России из-за ее войны против Украины ограничили цену, которую Москва может получать за свою сырую нефть, и Индия готова покупать нефть и газ по самым низким возможным ценам у любого.

"Если компания не находится под санкциями, я, без сомнения, куплю у самого дешевого поставщика", - отметил он.

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Пури сказал, что европейские страны и японский бизнес покупают газ у России, поэтому Индия не одинока.

Индия является одним из крупнейших в мире потребителей энергии, импортируя 88% своих потребностей в нефти, и Пури ожидает, что потребление энергии будет расти, в частности, благодаря увеличению использования природного газа и возобновляемых источников энергии.

Агентство напоминает, что Индия, третий по величине потребитель и импортер нефти в мире, имеет годовые мощности по переработке около 252 млн тонн или 5,04 млн баррелей в день и стремится их расширить.

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Скачок мировых цен на сжиженный газ после вторжения России в Украину замедлил переход Индии на природный газ. Индия планирует увеличить потребление газа с 6% до 15% в энергобалансе к 2030 году, но скорость изменений зависит от цен.

"Если цены на газ стабилизируются и снизятся, его доля в нашем энергетическом балансе увеличится", - добавил индийский министр.