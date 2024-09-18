Індія продовжить купувати дешеву нафту РФ, допоки постачальники не перебуватимуть під санкціями

Індія готова продовжувати купувати нафту у компаній з Росії, яким дозволено здійснювати такі продажі. Ціни на неї є низькими.

Про це заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі в інтерв'ю Reuters., повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, західні санкції проти Росії через її війну проти України обмежили ціну, яку Москва може отримувати за свою сиру нафту, і Індія готова купувати нафту і газ за найнижчими можливими цінами у будь-кого.

"Якщо компанія не перебуває під санкціями, я, без сумніву, куплю у найдешевшого постачальника", - зазначив він.

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Пурі сказав, що європейські країни та японський бізнес купують газ у Росії, тож Індія не самотня.

Індія є одним з найбільших у світі споживачів енергії, імпортуючи 88% своїх потреб у нафті, і Пурі очікує, що споживання енергії зростатиме, зокрема, завдяки збільшенню використання природного газу та відновлюваних джерел енергії.

Агентство нагадує, що Індія, третій за величиною споживач і імпортер нафти у світі, має річні потужності з переробки близько 252 млн тонн або 5,04 млн барелів на день і прагне їх розширити.

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Стрибок світових цін на скраплений газ після вторгнення Росії в Україну сповільнив перехід Індії на природний газ. Індія планує збільшити споживання газу з 6% до 15% в енергобалансі до 2030 року, але швидкість змін залежить від цін.

"Якщо ціни на газ стабілізуються та знизяться, його частка у нашому енергетичному балансі збільшиться", - додав індійський міністр.