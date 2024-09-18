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Індія (638) нафта (5317) росія (63552)

Індія продовжить купувати дешеву нафту РФ, допоки постачальники не перебуватимуть під санкціями

Індія продовжить купувати російську нафту за низькими цінами

Індія готова продовжувати купувати нафту у компаній з Росії, яким дозволено здійснювати такі продажі. Ціни на неї є низькими. 

Про це заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі в інтерв'ю Reuters., повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, західні санкції проти Росії через її війну проти України обмежили ціну, яку Москва може отримувати за свою сиру нафту, і Індія готова купувати нафту і газ за найнижчими можливими цінами у будь-кого.

"Якщо компанія не перебуває під санкціями, я, без сумніву, куплю у найдешевшого постачальника", - зазначив він.

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Пурі сказав, що європейські країни та японський бізнес купують газ у Росії, тож Індія не самотня.

Індія є одним з найбільших у світі споживачів енергії, імпортуючи 88% своїх потреб у нафті, і Пурі очікує, що споживання енергії зростатиме, зокрема, завдяки збільшенню використання природного газу та відновлюваних джерел енергії.

Агентство нагадує, що Індія, третій за величиною споживач і імпортер нафти у світі, має річні потужності з переробки близько 252 млн тонн або 5,04 млн барелів на день і прагне їх розширити.

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Стрибок світових цін на скраплений газ після вторгнення Росії в Україну сповільнив перехід Індії на природний газ. Індія планує збільшити споживання газу з 6% до 15% в енергобалансі до 2030 року, але швидкість змін залежить від цін.

"Якщо ціни на газ стабілізуються та знизяться, його частка у нашому енергетичному балансі збільшиться", - додав індійський міністр.

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Індія продовжить купувати нафту в рашки -- допоки Світ і Умань
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18.09.2024 11:04 Відповісти
Тут питання не до Індії, Питання до хитрожопих Світу цього!,(,
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18.09.2024 11:09 Відповісти
Індія "супер троляка" , Захід купує в РФ нафту та газ не ввівши реальних санкцій щоб повністю заблокувати експорт енергоносіїв з РФ... а пальцем всі лиш в Індію тикають..., коли будуть санкції тоді і Індія буде їх дотримуватись...
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18.09.2024 11:14 Відповісти
Санкції є тільки щодо деяких компаній тіньового флоту, щодо платежів за енергоресурси то вони зняті держдепом щоб уникнути інфляції

Орки можуть продавати на захід любі об'єми нафти тільки в межах максимальної ціни затвердженої g7...

а в Азію де в основному і зосереджено західне виробництво то взагалі немає обмежень... тільки там Китай до прикладу добився знижки в 20-30% і ця знижка стосується і західних компаній що працюють у них або купляють їх дешевв продукцію та продають під своїм брендом....
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18.09.2024 11:36 Відповісти
ну ясно ж - всі дуже стурбовані у світі і санкції жорсткіші за усі найжорсткіші
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18.09.2024 11:11 Відповісти
Так може тоді на індусів санкції накласти?
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18.09.2024 11:33 Відповісти
 
 