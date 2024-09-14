Украина начала производить собственные 155-мм артиллерийские снаряды, - советник президента Камышин
Украина наладила собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов.
Об этом в интервью норвежскому изданию Nettavisen рассказал экс-глава Минстратегпрома и нынешний внештатный советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин, сообщает Цензор.НЕТ.
Камышин сказал, что пока он был министром стратегических отраслей промышленности, "производство оборонной продукции в Украине выросло вдвое".
"До конца года оно будет утроено. Продолжаем работать над этим", - сказал советник главы государства.
Он также рассказал, что украинская оборонная промышленность начала производство 155-мм артиллерийских снарядов. Больше деталей Камышин не стал раскрывать.
"Я не могу много сказать, но мы начали собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов", - заявил он.
Издание Nettavisen отмечает, что начать производство собственных 155-мм артиллерийских снарядов было одной из важных целей для Украины. Это очень сложный процесс, и раньше Украина никогда не производила такие снаряды.
Напомним, что в конце августа правительство Норвегии сообщало, что Украина будет производить артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм по норвежским технологиям. Финансирование возьмет на себя Осло.
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Доповідь від дЄрмака в рашку ?
"Дядєнька, проснітєсь - ви какаєтє!" (с)
А, якщо порівняти з 2022 роком, то взагалі безкінечно збільшилося виробнициво.
Якщо ще додати гелікоптери Ірокез, що Гусєв в Одесі "випускав", та мільйон дронів, що ЗЄ матеріалізовував, то допомога НАТО вже і не потрібна.
Доречі, у альтернативній реальності ЗЄ, цієї осені він вже переможе.
«Артем» випробував ********* калібру 155 мм
Але то таке. Головне, що Єдиний Марафон отримав свої півтора мільярди фінансувань з бюджету
А завод по виробництву снарядів один західний підприємець побудував на пустирі за пів року і вже почав масове виробництво. Бо в нього бажання було
Грудень 2022р: Україна почала виробництво 155мм снарядів - Данілов. Так хто збрехав ?
Хоча так виборці Зе клінічні ідіоти.