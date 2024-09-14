Украина начала производить собственные 155-мм артиллерийские снаряды, - советник президента Камышин

Украина наладила собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов.

Об этом в интервью норвежскому изданию Nettavisen рассказал экс-глава Минстратегпрома и нынешний внештатный советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин, сообщает Цензор.НЕТ.

Камышин сказал, что пока он был министром стратегических отраслей промышленности, "производство оборонной продукции в Украине выросло вдвое".

"До конца года оно будет утроено. Продолжаем работать над этим", - сказал советник главы государства.

Он также рассказал, что украинская оборонная промышленность начала производство 155-мм артиллерийских снарядов. Больше деталей Камышин не стал раскрывать.

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"Я не могу много сказать, но мы начали собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов", - заявил он.

Издание Nettavisen отмечает, что начать производство собственных 155-мм артиллерийских снарядов было одной из важных целей для Украины. Это очень сложный процесс, и раньше Украина никогда не производила такие снаряды.

Напомним, что в конце августа правительство Норвегии сообщало, что Украина будет производить артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм по норвежским технологиям. Финансирование возьмет на себя Осло.

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