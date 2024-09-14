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боєприпаси (2212) виробництво (1553) Камишін (159)

Україна почала виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди, - радник президента Камишін

Україна почала виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди

Україна налагодила власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів.

Про це в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen розповів ексочільник Мінстратегпрому і нинішній позаштатний радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Камишін сказав, що поки він був міністром стратегічних галузей промисловості, "виробництво оборонної продукції в Україні зросло вдвічі".

"До кінця року воно буде потроєне. Продовжуємо працювати над цим", - сказав радник глави держави.

Він також розповів, що українська оборонна промисловість почала виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Більше деталей Камишін не став розкривати.

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"Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів", - заявив він.

Видання Nettavisen зазначає, що започаткувати виробництво власних 155-мм артилерійських снарядів було однією з важливих цілей для України.  Це дуже складний процес, і раніше Україна ніколи не виготовляла такі снаряди.

Нагадаємо, що наприкінці серпня уряд Норвегії повідомляв, що Україна вироблятиме артилерійські боєприпаси калібру 155 мм за норвезькими технологіями. Фінансування візьме на себе Осло.

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Топ коментарі
+10
То були інші три 155 мм снаряди. А тепер зовсім нові три штуки зробили.
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14.09.2024 21:44
+9
Точно. 3 снаряди Данілова + 6 снарядів Камишина - це вже ***** собі. 😁
А, якщо порівняти з 2022 роком, то взагалі безкінечно збільшилося виробнициво.

Якщо ще додати гелікоптери Ірокез, що Гусєв в Одесі "випускав", та мільйон дронів, що ЗЄ матеріалізовував, то допомога НАТО вже і не потрібна.

Доречі, у альтернативній реальності ЗЄ, цієї осені він вже переможе.
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14.09.2024 21:57
+8
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14.09.2024 22:00
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14.09.2024 21:35 Відповісти
він по дронах
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14.09.2024 22:27 Відповісти
он по баблу.
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15.09.2024 12:24 Відповісти
Оце пукнув так пукнув.....
Доповідь від дЄрмака в рашку ?
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14.09.2024 21:35 Відповісти
В цих уродів одна хвороба на всіх - словесний пронос й нетримання. Нахіба вже тій раїся розвідка..
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14.09.2024 22:30 Відповісти
Пропало виробництво...підари зелені..
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14.09.2024 21:41 Відповісти
.... геолокацію уже скинули куди потрібно...
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14.09.2024 21:42 Відповісти
Прохопилися...
"Дядєнька, проснітєсь - ви какаєтє!" (с)
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14.09.2024 21:42 Відповісти
Знову? Данилов в минулому році про це розповідав.
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14.09.2024 21:42 Відповісти
То були інші три 155 мм снаряди. А тепер зовсім нові три штуки зробили.
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14.09.2024 21:44 Відповісти
Шість , збільшили вдвічі .
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14.09.2024 21:48 Відповісти
Точно. 3 снаряди Данілова + 6 снарядів Камишина - це вже ***** собі. 😁
А, якщо порівняти з 2022 роком, то взагалі безкінечно збільшилося виробнициво.

Якщо ще додати гелікоптери Ірокез, що Гусєв в Одесі "випускав", та мільйон дронів, що ЗЄ матеріалізовував, то допомога НАТО вже і не потрібна.

Доречі, у альтернативній реальності ЗЄ, цієї осені він вже переможе.
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14.09.2024 21:57 Відповісти
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14.09.2024 22:00 Відповісти
Так и то уже было не "вперше". Он такие "мелочи" не запоминает. Все должно быть "потужно, незламно та вперше". По другому не положено
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15.09.2024 09:27 Відповісти
І Зебленський в минулому році теж розповідав,вони нас тримають за ЛОХІВ.😬
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15.09.2024 06:58 Відповісти
А что тогда производил "Артем" в 2018\19 году? Спички?
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14.09.2024 21:47 Відповісти
авіаційні ракети і птрк взагалі-то.
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14.09.2024 21:51 Відповісти
Наверное все-таки "Луч" производил "Стугны" и "Корсары". Хотя и "Артем" там был смежником.

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14.09.2024 23:00 Відповісти
23 Липня, 2021Випробування 155 мм артилерійського ********** виробництва ДАХК «Артем». Фото: Facebook/ДАХК «Артем»

«Артем» випробував ********* калібру 155 мм
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14.09.2024 23:28 Відповісти
давайте на 155 километрів, українці дякуватимуть
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14.09.2024 21:48 Відповісти
Еще бы узнать кто производит позаштатных советников... от ***... вспомнил).
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14.09.2024 21:53 Відповісти
Китайські підробки.
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14.09.2024 21:59 Відповісти
Щось в лісі здохло, зєля проплатив збройне виробництво на третій рік війни. І збільшує виробництво в рази. То був один снаряд, а зараз цілих два. До Нового року буде Ааааж три.
Але то таке. Головне, що Єдиний Марафон отримав свої півтора мільярди фінансувань з бюджету
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14.09.2024 21:54 Відповісти
навряд чи, це західні інвестиції найвирогідніше
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14.09.2024 21:55 Відповісти
На Єд. Мар. захід гроші не дає. Навпаки, натякають, що це зайві витрати. Тому це мінус для нашого бюджету.

А завод по виробництву снарядів один західний підприємець побудував на пустирі за пів року і вже почав масове виробництво. Бо в нього бажання було
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14.09.2024 22:06 Відповісти
Йшов десятий рік війни....
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14.09.2024 21:56 Відповісти
Це за оті >100млрд грн, що тільки резніков з Міноборони вивів з України?
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14.09.2024 22:03 Відповісти
Коли почнеться виробництво F16?
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14.09.2024 22:05 Відповісти
Робити легкомоторні літаки є сенс. Накраща зброя проти російських ланцетів і шахедів. А Ф-16 випущено достатньо. Зараз в тренді Ф-35.
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14.09.2024 22:12 Відповісти
Проти них є інша зброя. Почнемо з F-16. Сьогодні кількість важливіша за якість.
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15.09.2024 22:24 Відповісти
Україна розпочала виготовляти снаряди 155-го калібру ще у 2018 році, а в 2019 році пройшли вибори і на снаряди грошей не було, все закопали в асфальт. А сьогодні видав інформацію, що вперше...потужно... Коли вже закінчить зелене лайно піаритися, а займеться справами? Як показав час, що ніфіга ти не можеш, то краще йди сам, Рада поставить людину, яка буде виводили Україну з кризи до виборів.
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14.09.2024 22:14 Відповісти
Рада куплена єрмаком з нутрощами. Тому ваш заклик - зойк канаючого в пустелі
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14.09.2024 22:16 Відповісти
Що, навіть Баба Юля не дасть ради?😂
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15.09.2024 11:20 Відповісти
От молодці не пройшло ,ще 3 роки ,тварі зелені рукожопі а я вибачаюсь лям дронів є ,донатимо на Стерненка ,а ці уроди тільки снаряди почали виробляти
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14.09.2024 22:30 Відповісти


Грудень 2022р: Україна почала виробництво 155мм снарядів - Данілов. Так хто збрехав ?
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14.09.2024 22:31 Відповісти
Дайте вгадати з трьох разів - зєля?
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14.09.2024 22:42 Відповісти
Вони там що кожен рік його розпочинають, чи думають виборці Зе настільки тупі що не памятають що їм втирають всі ці роки.
Хоча так виборці Зе клінічні ідіоти.
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14.09.2024 22:48 Відповісти
А же фото з зеленими мордами та координатами? Не вірю. Як що з зелених ніхто не піариться - то брехня.
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15.09.2024 00:21 Відповісти
Вау, не пройшло і двух с половиною років, і вже почали?!?!
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15.09.2024 02:07 Відповісти
Ще напишіть де знаходяться заводи!!!
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15.09.2024 03:49 Відповісти
Шо,опять?
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15.09.2024 07:55 Відповісти
Не прошло и три года! Видать Зе превзошел сам себя. Таких бездарей надо ещё найти! Комик стал не смешным, но печальным!
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15.09.2024 12:34 Відповісти
Брешуть як завжди.
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15.09.2024 23:08 Відповісти
 
 