УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6646 відвідувачів онлайн
Новини
3 786 15

Завод у Пенсильванії на 50% збільшив виробництво 155-мм снарядів, щоб охопити потреби України, - AP

Завод у Пенсильванії на 50% збільшив виробництво 155-мм снарядів, щоб охопити потреби України, - AP

Завод армійських боєприпасів у Скрентоні, що в американському штаті Пенсільванія, на 50% збільшив виробництво артилерійських снарядів, щоб задовольнити потреби ЗСУ. 

Про це йдеться у матеріалі Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі завод виготовляє 36 тисяч набоїв на місяць, тоді як раніше ця цифра становила 24 тисячі.

Окрім цього, ще три нові виробничі лінії перебувають на стадії розробки. Це дозволить заводу в Скрентоні виробляти ще більше снарядів.

Завод перековує 907-кілограмові сталеві бруски на 155-міліметрові гаубичні снаряди. Потім вони відправляються до іншого штату - Айови, де їх начиняють вибухівкою і оснащують запалами. І уже звідти чимало боєприпасів потрапляють до України.

Читайте також: США розроблять для України новий авіаційний боєприпас великої дальності, - Aviation Week

Зараз завод зосереджений на виготовленні саме 155-мм снарядів.

"Зараз ми зосереджені на калібрі 155 мм - практично лише на ньому. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб досягти мети, яку поставив перед нами Пентагон", - розповів журналістам Річард Гансен, представник командувача сухопутних військ на заводі.

Видання зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США передали ЗСУ понад 3 мільйони снарядів калібру 155 мм.

Читайте також: Оборонні компанії США уклали з Україною вже 4-5 угод щодо виробництва різних видів боєприпасів і надання послуг, - Пріцкер

Автор: 

боєприпаси (2265) виробництво (1621) США (22634)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
А могло бы стать меньше в Виннице, Ровно или Черкассах. Но что-то пошло не так, то ли выбрали кого-то не того, то ли год високосный.
показати весь коментар
29.08.2024 01:24
+3
Все для фронту, все для перемоги!
Дякуємо Скрентон
показати весь коментар
29.08.2024 06:55
+2
Десь у світі один кім сміється з таких об'ємів
показати весь коментар
29.08.2024 00:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у Скрентоні стало трохи менше безробітних, і хтось зможе влітку зїздити з сім'єю у відпустку на Таіті.
показати весь коментар
28.08.2024 23:49 Відповісти
А могло бы стать меньше в Виннице, Ровно или Черкассах. Но что-то пошло не так, то ли выбрали кого-то не того, то ли год високосный.
показати весь коментар
29.08.2024 01:24 Відповісти
дев'яносто перший не був високосний. Значить, вибрали не того.
показати весь коментар
29.08.2024 05:06 Відповісти
Выборы были в 92м. Но то, что и тогда выбрали не того, кого надо было - бесспорно
показати весь коментар
29.08.2024 14:52 Відповісти
вибори були у грудні 91-го. Це зараз я не пам'ятаю де окуляри поклав, але ту осінь буду пам'ятати до кінця життя, як хвіст головного потяга свого життя, який поїхав без мене.
показати весь коментар
29.08.2024 17:05 Відповісти
Не могло.
В Виннице, Ровно и Черкассах нет таких кузнецов. В начале прошлого века Данила мастер эмигрировал в США и пошло, поехало.Завод перековывает 907-килограммовые стальные бруски в 155-миллиметровые гаубичные снаряды Источник:
Выковать снаряд, это вам не лобио кушать.
Для примера:
Гильзу для "Нагана"выдавливали из медной заготовки размером с таблетку.
показати весь коментар
29.08.2024 07:28 Відповісти
Зер гут
показати весь коментар
29.08.2024 00:21 Відповісти
Десь у світі один кім сміється з таких об'ємів
показати весь коментар
29.08.2024 00:24 Відповісти
Знову зрада, ваня?
показати весь коментар
29.08.2024 01:25 Відповісти
Кабздон не дасть збрехати.
показати весь коментар
29.08.2024 00:54 Відповісти
Кабздон пас. За всеми не уследить.
Вас много, он один.
Завод перековывает 907-килограммовые стальные бруски в 155-миллиметровые гаубичные снаряды Источник:
Общая длина снаряда M549(A1) составляет 873,5 мм при калибре 155 мм. Масса - 43,5 кг.
показати весь коментар
29.08.2024 07:41 Відповісти
І всюди плакати для мотивації.
Типу - Ворог, мого ворога мій друг!
Або - Мир здобувається зброєю!
Чи - Краще снаряди віддавати, ніж своїми людьми кров проливати!
І такі латіноси, з папіроской за вухом, склянка протеіна і довольні-і-і. Наче слони в воді.
показати весь коментар
29.08.2024 04:32 Відповісти
Ну так і що тепер? Чом би їм хвилюватися? Війна то не їхня.
показати весь коментар
29.08.2024 06:22 Відповісти
Все для фронту, все для перемоги!
Дякуємо Скрентон
показати весь коментар
29.08.2024 06:55 Відповісти
 
 