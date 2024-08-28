Завод у Пенсильванії на 50% збільшив виробництво 155-мм снарядів, щоб охопити потреби України, - AP

Завод армійських боєприпасів у Скрентоні, що в американському штаті Пенсільванія, на 50% збільшив виробництво артилерійських снарядів, щоб задовольнити потреби ЗСУ.

Про це йдеться у матеріалі Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі завод виготовляє 36 тисяч набоїв на місяць, тоді як раніше ця цифра становила 24 тисячі.

Окрім цього, ще три нові виробничі лінії перебувають на стадії розробки. Це дозволить заводу в Скрентоні виробляти ще більше снарядів.

Завод перековує 907-кілограмові сталеві бруски на 155-міліметрові гаубичні снаряди. Потім вони відправляються до іншого штату - Айови, де їх начиняють вибухівкою і оснащують запалами. І уже звідти чимало боєприпасів потрапляють до України.

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Зараз завод зосереджений на виготовленні саме 155-мм снарядів.

"Зараз ми зосереджені на калібрі 155 мм - практично лише на ньому. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб досягти мети, яку поставив перед нами Пентагон", - розповів журналістам Річард Гансен, представник командувача сухопутних військ на заводі.

Видання зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США передали ЗСУ понад 3 мільйони снарядів калібру 155 мм.

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