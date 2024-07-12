УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4931 відвідувач онлайн
Новини
10 772 118

США розроблять для України новий авіаційний боєприпас великої дальності, - Aviation Week

США розроблять для України новий авіаційний боєприпас великої дальності, - Aviation Week

Військово-повітряні сили США розроблять новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування для потреб України.

Про це пише Aviation Week, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цьогоріч у січні ВПС США вперше оприлюдинили запит щодо розробки ударних боєприпасів розширеної дальності - ERAM. Метою є створення недорогого, швидко розроблюваного боєприпасу повітряного базування, здатного летіти на відстань близько 463 км. Це викликало зацікавленість у шістнадцяти компаній, назви яких не розголошуються.

У наступному запиті, який був опублікований 10 липня відділом систем дальнього радіусу дії Центру управління життєвим циклом озброєнь Управління озброєнь Повітряних Сил, йдеться, що ERAM призначений для потреб України у її боротьбі з російською агресією.

"Цей боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів і забезпечує доступну за ціною масову зброю, яку можна виробляти в широких масштабах", - йдеться у запиті на участь у тендері.

Читайте також: Конгрес США удвічі збільшив витрати на виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів

Зазначається, що ERAM матиме вагу близько 227 кг та боєголовку, здатну вражати відкриті цілі, зокрема, броньовані, з осколково-фугасною та фугасною дією. Мінімальна швидкість ERAM має становити 0,6 Маха, а дальність польоту - понад 463 км. Також ERAM має здійснювати навігацію без GPS і приземляти щонайменше половину боєприпасів в радіусі 10 м від точки прицілювання.

Відомо, що закупівля ERAM буде здійснюватися поетапно.

Aviation Week зазначає, що розробка ВПС США ERAM є одним з багатьох зусиль Пентагону з розробки нових, недорогих боєприпасів повітряного базування.

Читайте також: Данія стане першою країною НАТО, яка напряму фінансуватиме виробництво української зброї та боєприпасів, - Умєров

 

Автор: 

боєприпаси (2356) США (24362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А для чого він нам якщо ви недозволяєте стріляти в глиб мордору.
Це що, тролінг такий?
показати весь коментар
12.07.2024 22:17 Відповісти
+7
Років через 3 буде готовий, через 5 в масове виробництво.
Треба лише почекати!
показати весь коментар
12.07.2024 22:22 Відповісти
+6
то атакамсами не можна бити вглиб рососії, а цими можна буде? така дальність - хіба зі Лвова на нуль відправляти бандеролі...
показати весь коментар
12.07.2024 22:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я навіть не маю найменшого сумніву,що Ви ним давно є
показати весь коментар
12.07.2024 23:33 Відповісти
Завдання іпсячого лайна - висєратися на США, ЄС і всіх партнерів України.
показати весь коментар
12.07.2024 23:36 Відповісти
краще іпсяче лайно дивилося б ,як і хто всирається із США.ЄС І НАТО на Україну і її народ .Такого завдання в антиукраїнського іпсячого лайна не було і не має. Проходимо..
показати весь коментар
12.07.2024 23:44 Відповісти
Так ти ж і висераєшься з США, ліл
показати весь коментар
12.07.2024 23:54 Відповісти
Проходь іпсо....всиратися із США- це не дозволяти Україні вступ в НАТО ,для захисту життя українського народу від рашистської смерті,як не дозволяти Україні наносити удари у відповідь на рашистську смерть,котра летить з території 3,14дерації
показати весь коментар
12.07.2024 23:59 Відповісти
киця, тобі мабуть не догнати цього, бо ти втік. Ми, тут, в Україні, вдячні за будь-яку допомогу.
показати весь коментар
13.07.2024 00:04 Відповісти
"ми" це хто? бо є ще український народ,котрий надзвичайно був би вдячний і США І НАТО, за можливість ввійти в двері НАТО і заховатися там від рашистської смерті.Вдячність за те, що є недостатнім ,для спасіння України і її народу- теж має місце, але це не означає,що і США І НАТО не мають значно більших можливостей для допомоги Україні і її народу у її кровопролитній війні з кровожадним рашистським звіром .Може Ви вже догнали???Якщо ні, то Ваше іпсо теж має місце бути...
показати весь коментар
13.07.2024 00:23 Відповісти
Український народ вдячний будь-якій допомозі, що незрозумілого, мій американський кугуарчику?
показати весь коментар
13.07.2024 00:35 Відповісти
Головне Єрмаку не давати зразок ERAM, бо він одразу у кацапів опиниться.
показати весь коментар
13.07.2024 00:34 Відповісти
Для всіх тих хто у танку або думає по команді з ОПи, одкровення 😆
показати весь коментар
13.07.2024 00:38 Відповісти
Цаккапивже дістали свою примітивною КАБівською тактикою.
Час дати високотезнологічну відповідь.
показати весь коментар
13.07.2024 01:03 Відповісти
Вони США багато чого винаходять, нічого не варте на місці. І ці ракети поставлять, коли самим непотрібні будуть.
показати весь коментар
13.07.2024 02:04 Відповісти
Це все тільки розмови. " Для України - це означає довго або дуже довго."
Подивіться на Ф 16. І пілоти готові, і місця базування начебто, і авіатехніки готові. А літаків як не було та і не буде. 6 шт влітку та 20 - до кінця року.
Їм немає куди поспішати.
Навіть Леопарди 1 не всі приїхали( це з 2023 року їдуть. Чи з 2022 ?)
показати весь коментар
13.07.2024 07:45 Відповісти
чому не сидить той, хто розпродав літаки й ракети кацапам?
показати весь коментар
13.07.2024 08:34 Відповісти
Руzкi nigapi стурбовані, вищать від новини як ріzані свині?
--- Значить добрий *********, тра брати.
Буде ще більше кацапських тельбухів висіти на гиляках.
показати весь коментар
13.07.2024 14:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 