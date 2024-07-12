США розроблять для України новий авіаційний боєприпас великої дальності, - Aviation Week
Військово-повітряні сили США розроблять новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування для потреб України.
Про це пише Aviation Week, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що цьогоріч у січні ВПС США вперше оприлюдинили запит щодо розробки ударних боєприпасів розширеної дальності - ERAM. Метою є створення недорогого, швидко розроблюваного боєприпасу повітряного базування, здатного летіти на відстань близько 463 км. Це викликало зацікавленість у шістнадцяти компаній, назви яких не розголошуються.
У наступному запиті, який був опублікований 10 липня відділом систем дальнього радіусу дії Центру управління життєвим циклом озброєнь Управління озброєнь Повітряних Сил, йдеться, що ERAM призначений для потреб України у її боротьбі з російською агресією.
"Цей боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів і забезпечує доступну за ціною масову зброю, яку можна виробляти в широких масштабах", - йдеться у запиті на участь у тендері.
Зазначається, що ERAM матиме вагу близько 227 кг та боєголовку, здатну вражати відкриті цілі, зокрема, броньовані, з осколково-фугасною та фугасною дією. Мінімальна швидкість ERAM має становити 0,6 Маха, а дальність польоту - понад 463 км. Також ERAM має здійснювати навігацію без GPS і приземляти щонайменше половину боєприпасів в радіусі 10 м від точки прицілювання.
Відомо, що закупівля ERAM буде здійснюватися поетапно.
Aviation Week зазначає, що розробка ВПС США ERAM є одним з багатьох зусиль Пентагону з розробки нових, недорогих боєприпасів повітряного базування.
Час дати високотезнологічну відповідь.
Подивіться на Ф 16. І пілоти готові, і місця базування начебто, і авіатехніки готові. А літаків як не було та і не буде. 6 шт влітку та 20 - до кінця року.
Їм немає куди поспішати.
Навіть Леопарди 1 не всі приїхали( це з 2023 року їдуть. Чи з 2022 ?)
--- Значить добрий *********, тра брати.
Буде ще більше кацапських тельбухів висіти на гиляках.