США разработают для Украины новый авиационный боеприпас большой дальности, - Aviation Week

Военно-воздушные силы США разработают новый класс высокоточных боеприпасов воздушного базирования для нужд Украины.

Об этом пишет Aviation Week, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в этом году в январе ВВС США впервые обнародовали запрос по разработке ударных боеприпасов расширенной дальности - ERAM. Целью является создание недорогого, быстро разрабатываемого боеприпаса воздушного базирования, способного лететь на расстояние около 463 км. Это вызвало заинтересованность у шестнадцати компаний, названия которых не разглашаются.

В следующем запросе, который был опубликован 10 июля отделом систем дальнего радиуса действия Центра управления жизненным циклом вооружений Управления вооружений Воздушных Сил, говорится, что ERAM предназначен для нужд Украины в ее борьбе с российской агрессией.

"Этот боеприпас имеет решающее значение для повышения способности Украины эффективно удовлетворять потребности боевых подразделений и обеспечивает доступное по цене массовое оружие, которое можно производить в широких масштабах", - говорится в запросе на участие в тендере.

Читайте также: Союзники закупят для Украины почти 120 тысяч снарядов калибра 152 мм

Отмечается, что ERAM будет иметь вес около 227 кг и боеголовку, способную поражать открытые цели, в частности, бронированные, с осколочно-фугасным и фугасным действием. Минимальная скорость ERAM должна составлять 0,6 Маха, а дальность полета - более 463 км. Также ERAM должен осуществлять навигацию без GPS и приземлять не менее половины боеприпасов в радиусе 10 м от точки прицеливания.

Известно, что закупка ERAM будет осуществляться поэтапно.

Aviation Week отмечает, что разработка ВВС США ERAM является одним из многих усилий Пентагона по разработке новых недорогих боеприпасов воздушного базирования.

Читайте также: Дания станет первой страной НАТО, которая будет напрямую финансировать производство украинского оружия и боеприпасов, - Умеров