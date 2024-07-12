РУС
США разработают для Украины новый авиационный боеприпас большой дальности, - Aviation Week

США розроблять для України новий авіаційний боєприпас великої дальності, - Aviation Week

Военно-воздушные силы США разработают новый класс высокоточных боеприпасов воздушного базирования для нужд Украины.

Об этом пишет Aviation Week, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в этом году в январе ВВС США впервые обнародовали запрос по разработке ударных боеприпасов расширенной дальности - ERAM. Целью является создание недорогого, быстро разрабатываемого боеприпаса воздушного базирования, способного лететь на расстояние около 463 км. Это вызвало заинтересованность у шестнадцати компаний, названия которых не разглашаются.

В следующем запросе, который был опубликован 10 июля отделом систем дальнего радиуса действия Центра управления жизненным циклом вооружений Управления вооружений Воздушных Сил, говорится, что ERAM предназначен для нужд Украины в ее борьбе с российской агрессией.

"Этот боеприпас имеет решающее значение для повышения способности Украины эффективно удовлетворять потребности боевых подразделений и обеспечивает доступное по цене массовое оружие, которое можно производить в широких масштабах", - говорится в запросе на участие в тендере.

Читайте также: Союзники закупят для Украины почти 120 тысяч снарядов калибра 152 мм

Отмечается, что ERAM будет иметь вес около 227 кг и боеголовку, способную поражать открытые цели, в частности, бронированные, с осколочно-фугасным и фугасным действием. Минимальная скорость ERAM должна составлять 0,6 Маха, а дальность полета - более 463 км. Также ERAM должен осуществлять навигацию без GPS и приземлять не менее половины боеприпасов в радиусе 10 м от точки прицеливания.

Известно, что закупка ERAM будет осуществляться поэтапно.

Aviation Week отмечает, что разработка ВВС США ERAM является одним из многих усилий Пентагона по разработке новых недорогих боеприпасов воздушного базирования.

Читайте также: Дания станет первой страной НАТО, которая будет напрямую финансировать производство украинского оружия и боеприпасов, - Умеров

 

Автор: 

боеприпасы (2416) США (27938)
Топ комментарии
+10
А для чого він нам якщо ви недозволяєте стріляти в глиб мордору.
Це що, тролінг такий?
12.07.2024 22:17 Ответить
+7
Років через 3 буде готовий, через 5 в масове виробництво.
Треба лише почекати!
12.07.2024 22:22 Ответить
+6
то атакамсами не можна бити вглиб рососії, а цими можна буде? така дальність - хіба зі Лвова на нуль відправляти бандеролі...
12.07.2024 22:15 Ответить
Я навіть не маю найменшого сумніву,що Ви ним давно є
12.07.2024 23:33 Ответить
Завдання іпсячого лайна - висєратися на США, ЄС і всіх партнерів України.
12.07.2024 23:36 Ответить
краще іпсяче лайно дивилося б ,як і хто всирається із США.ЄС І НАТО на Україну і її народ .Такого завдання в антиукраїнського іпсячого лайна не було і не має. Проходимо..
12.07.2024 23:44 Ответить
Так ти ж і висераєшься з США, ліл
12.07.2024 23:54 Ответить
Проходь іпсо....всиратися із США- це не дозволяти Україні вступ в НАТО ,для захисту життя українського народу від рашистської смерті,як не дозволяти Україні наносити удари у відповідь на рашистську смерть,котра летить з території 3,14дерації
12.07.2024 23:59 Ответить
киця, тобі мабуть не догнати цього, бо ти втік. Ми, тут, в Україні, вдячні за будь-яку допомогу.
13.07.2024 00:04 Ответить
"ми" це хто? бо є ще український народ,котрий надзвичайно був би вдячний і США І НАТО, за можливість ввійти в двері НАТО і заховатися там від рашистської смерті.Вдячність за те, що є недостатнім ,для спасіння України і її народу- теж має місце, але це не означає,що і США І НАТО не мають значно більших можливостей для допомоги Україні і її народу у її кровопролитній війні з кровожадним рашистським звіром .Може Ви вже догнали???Якщо ні, то Ваше іпсо теж має місце бути...
13.07.2024 00:23 Ответить
Український народ вдячний будь-якій допомозі, що незрозумілого, мій американський кугуарчику?
13.07.2024 00:35 Ответить
Головне Єрмаку не давати зразок ERAM, бо він одразу у кацапів опиниться.
13.07.2024 00:34 Ответить
Для всіх тих хто у танку або думає по команді з ОПи, одкровення 😆
13.07.2024 00:38 Ответить
Цаккапивже дістали свою примітивною КАБівською тактикою.
Час дати високотезнологічну відповідь.
13.07.2024 01:03 Ответить
Вони США багато чого винаходять, нічого не варте на місці. І ці ракети поставлять, коли самим непотрібні будуть.
13.07.2024 02:04 Ответить
Це все тільки розмови. " Для України - це означає довго або дуже довго."
Подивіться на Ф 16. І пілоти готові, і місця базування начебто, і авіатехніки готові. А літаків як не було та і не буде. 6 шт влітку та 20 - до кінця року.
Їм немає куди поспішати.
Навіть Леопарди 1 не всі приїхали( це з 2023 року їдуть. Чи з 2022 ?)
13.07.2024 07:45 Ответить
чому не сидить той, хто розпродав літаки й ракети кацапам?
13.07.2024 08:34 Ответить
Руzкi nigapi стурбовані, вищать від новини як ріzані свині?
--- Значить добрий *********, тра брати.
Буде ще більше кацапських тельбухів висіти на гиляках.
13.07.2024 14:12 Ответить
