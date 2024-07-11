Союзники закупят для Украины почти 120 тысяч снарядов калибра 152 мм

Группа International Fund for Ukraine (IFU), в которую входят союзники Киева, возглавляемые Великобританией, заключила соглашение о закупке артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм для Украины на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов (более 387 миллионов долларов).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в норвежском правительстве.

Как отметил министр оборонного ведомства Норвегии Бьорн Арильд Грам, Украина безотлагательно нуждается в большем количестве боеприпасов и оружия.

"Вместе с Великобританией и другими странами-членами IFU мы предоставим большое количество артиллерийских боеприпасов как можно скорее. Это один из многих важных вкладов в оборону Украины", - добавил он.

Как утверждается, груз будет содержать до 120 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. Ранее о поставке этих снарядов говорили Нидерланды, которые также входят в International Fund for Ukraine.

Норвегия отметила, что внесла в IFU в целом 1,8 миллиарда норвежских крон (168 миллионов долларов) с 2022 года.

International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция.

Напомним, что в конце июня в Украину доставили первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке 800 тысяч снарядов для нашего государства.