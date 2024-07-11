РУС
Союзники закупят для Украины почти 120 тысяч снарядов калибра 152 мм

Для України закуплять понад 100 тисяч снарядів калібру 152 мм

Группа International Fund for Ukraine (IFU), в которую входят союзники Киева, возглавляемые Великобританией, заключила соглашение о закупке артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм для Украины на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов (более 387 миллионов долларов).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в норвежском правительстве.

Как отметил министр оборонного ведомства Норвегии Бьорн Арильд Грам, Украина безотлагательно нуждается в большем количестве боеприпасов и оружия.

"Вместе с Великобританией и другими странами-членами IFU мы предоставим большое количество артиллерийских боеприпасов как можно скорее. Это один из многих важных вкладов в оборону Украины", - добавил он.

Читайте также: За первое полугодие 2024 года допущено к эксплуатации в ВСУ более 60 новых образцов боеприпасов, - Минобороны

Как утверждается, груз будет содержать до 120 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. Ранее о поставке этих снарядов говорили Нидерланды, которые также входят в International Fund for Ukraine.

Норвегия отметила, что внесла в IFU в целом 1,8 миллиарда норвежских крон (168 миллионов долларов) с 2022 года.

Читайте также: ЕС вдвое переоценил свои возможности по производству боеприпасов для Украины и передает их со значительным опозданием, - СМИ

International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция.

Напомним, что в конце июня в Украину доставили первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке 800 тысяч снарядов для нашего государства.

боеприпасы (2416) Норвегия (745) оборона (5281) закупки (817)
https://t.me/PresidentPoroshenko/9821 Петро Порошенко завтра+післязавтра розпочинає розвозити воюючим бригадам на сході та півдні України військової техніки на загальну вартість 20 000 000 гривень. Всю цю техніку Порошенко щойно задекларував і продемонстрував в своєму телеграмі. Туди входить :
🔹 понад тисяча FPV-дронів, завдяки яким військові щодня та щоночі випалюють живу силу та російський металобрухт з України.
🔹 денні та нічні «Мавіки» для коригування артилерійського вогню.
🔹 пересувні авторемонтні майстерні, які забезпечують швидкий ремонт техніки неподалік позицій.
🔹 вантажівки DAF Leyland - їх дуже просила одна з десантних бригад взамін повністю знищеній машині, яку ми вже їм передавали.
🔹 квадроцикли, які дуже добре себе зарекомендували на фронті.
🔹 човни Walley, що підуть нашим морпіхам, які мужньо боронять терени Херсонщини.
🔹 екскаватори для будівництва фортифікацій.
🔹 паливозаправник, який дасть змогу транспортувати пальне.
Наші воїни продовжують влаштовувати росіянам пекло в українських степах.
Ми продовжуємо добру традицію - їздити до українських воїнів щотижня з найактуальнішими запитами. Маємо тримати міцно Схід, так само як і Південь. Два напрямки - за два дні, бо є куди поспішати.
11.07.2024 21:32 Ответить
Багато років СРСР був не тільки одним з ведучих експортерів своєї зброї в світі - але й продавав ліцензії на її випуск у багато країн Ті ж країни Близького Сходу чи Північної Африки з Латинською Америкою Та навіть та ж Фінляндія мала половину артилерійського парку не тільки радянських калібрів але й самі зразки озброєння!
11.07.2024 21:17 Ответить
Хай спочатку навчаться нею користуваться! Ти ніколи не пробував утримувать у прицілі та прожекторі кілька секунд рухому ціль? А я колись у степу казахському браконьєрив з-під фари Бив зайців та лисиць Так я тобі скажу - не дуже легка це штука І там летить пучок дробу А тобі треба тримать одну точку нерухомо 10-20 секунд! Це - величезна маса часу
11.07.2024 21:26 Ответить
а в кого вони збираються купувати оцей совковий мотлох? хто ще їх виготовляє, окрім північнокорейців та касапів?
11.07.2024 21:13 Ответить
Багато років СРСР був не тільки одним з ведучих експортерів своєї зброї в світі - але й продавав ліцензії на її випуск у багато країн Ті ж країни Близького Сходу чи Північної Африки з Латинською Америкою Та навіть та ж Фінляндія мала половину артилерійського парку не тільки радянських калібрів але й самі зразки озброєння!
11.07.2024 21:17 Ответить
в придністров'ї куплятьв три дорога
а потім за ці гроші фуйло
зробить 360 снарядів..
просто бізнес
11.07.2024 21:51 Ответить
Так мы же вроде переходим на стандарты НАТО, а там 155 калибр...
11.07.2024 21:15 Ответить
Переходить можна! Але це - ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС! Скільки вже Чехія Польща Болгарія Румунія Колишні НДР та Югославія - ПЕРЕХОДЯТЬ? Війна в Україні лише цей процес пришвидшила!
11.07.2024 21:20 Ответить
Союзникам краще закупити для України південнокорейську лазерну зброю, розроблену для протидії безпілотникам.

DW
Південнокорейську лазерну зброю, розроблену для протидії безпілотникам, планують почати використовувати вже цього року. Вартість одного пострілу оцінюється в 1,5 долара, він має спалювати двигуни БпЛА за 10-20 секунд.

Як зазначають в управлінні програми оборонних закупівель Південної Кореї (DAPA), країна стане першою в світі використовувати таку зброю в армії, пише у четвер, 11 липня, агенція Reuters.

Лазерна програма називається StarWars project ("проєкт Зоряні війни"). Зброя для знищення безпілотників розроблена південнокорейськими військовими спільно з компанією Hanwha Aerospace.

Вартість одного пострілу оцінюється в 2000 вон (близько 1,45 долара). За твердженнями DAPA, ця зброє є тихою і непомітною. Вона має спалювати двигуни або інше електрообладнання дронів променями світла протягом 10-20 секунд.
11.07.2024 21:18 Ответить
Південна Корея - не єдина країна в світі, що розробляє лазерну зброю. За даними американського некомерційного мозкового центру RAND Corporation, над нею працюють низка країн, зокрема, Китай та Великобританія.

Таку зброю планують застосовувати в першу чергу для боротьби з БпЛА, ракетами, а також супутниками на орбіті.
Навесні стало відомо, що Британія планує надати Україні зразки свого лазерного озброєння DragonFire ("Вогонь дракона"), що зараз тестуються. Його мають встановити на військових кораблях Королівського флоту Великобританії до 2027 року, але Україні можуть передати раніше.
11.07.2024 21:19 Ответить
За 20 секунд дрон в пику прилетить.
11.07.2024 21:20 Ответить
Хай спочатку навчаться нею користуваться! Ти ніколи не пробував утримувать у прицілі та прожекторі кілька секунд рухому ціль? А я колись у степу казахському браконьєрив з-під фари Бив зайців та лисиць Так я тобі скажу - не дуже легка це штука І там летить пучок дробу А тобі треба тримать одну точку нерухомо 10-20 секунд! Це - величезна маса часу
11.07.2024 21:26 Ответить
Майже 120К, це скільки? 100К чи 80К?
11.07.2024 21:19 Ответить
11.07.2024 21:32 Ответить
Молодець. Візьми цукерку.
11.07.2024 22:03 Ответить
 
 