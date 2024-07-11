Союзники закупят для Украины почти 120 тысяч снарядов калибра 152 мм
Группа International Fund for Ukraine (IFU), в которую входят союзники Киева, возглавляемые Великобританией, заключила соглашение о закупке артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм для Украины на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов (более 387 миллионов долларов).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в норвежском правительстве.
Как отметил министр оборонного ведомства Норвегии Бьорн Арильд Грам, Украина безотлагательно нуждается в большем количестве боеприпасов и оружия.
"Вместе с Великобританией и другими странами-членами IFU мы предоставим большое количество артиллерийских боеприпасов как можно скорее. Это один из многих важных вкладов в оборону Украины", - добавил он.
Как утверждается, груз будет содержать до 120 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. Ранее о поставке этих снарядов говорили Нидерланды, которые также входят в International Fund for Ukraine.
Норвегия отметила, что внесла в IFU в целом 1,8 миллиарда норвежских крон (168 миллионов долларов) с 2022 года.
International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция.
Напомним, что в конце июня в Украину доставили первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке 800 тысяч снарядов для нашего государства.
Південнокорейську лазерну зброю, розроблену для протидії безпілотникам, планують почати використовувати вже цього року. Вартість одного пострілу оцінюється в 1,5 долара, він має спалювати двигуни БпЛА за 10-20 секунд.
Як зазначають в управлінні програми оборонних закупівель Південної Кореї (DAPA), країна стане першою в світі використовувати таку зброю в армії, пише у четвер, 11 липня, агенція Reuters.
Лазерна програма називається StarWars project ("проєкт Зоряні війни"). Зброя для знищення безпілотників розроблена південнокорейськими військовими спільно з компанією Hanwha Aerospace.
Вартість одного пострілу оцінюється в 2000 вон (близько 1,45 долара). За твердженнями DAPA, ця зброє є тихою і непомітною. Вона має спалювати двигуни або інше електрообладнання дронів променями світла протягом 10-20 секунд.
Таку зброю планують застосовувати в першу чергу для боротьби з БпЛА, ракетами, а також супутниками на орбіті.
Навесні стало відомо, що Британія планує надати Україні зразки свого лазерного озброєння DragonFire ("Вогонь дракона"), що зараз тестуються. Його мають встановити на військових кораблях Королівського флоту Великобританії до 2027 року, але Україні можуть передати раніше.
🔹 понад тисяча FPV-дронів, завдяки яким військові щодня та щоночі випалюють живу силу та російський металобрухт з України.
🔹 денні та нічні «Мавіки» для коригування артилерійського вогню.
🔹 пересувні авторемонтні майстерні, які забезпечують швидкий ремонт техніки неподалік позицій.
🔹 вантажівки DAF Leyland - їх дуже просила одна з десантних бригад взамін повністю знищеній машині, яку ми вже їм передавали.
🔹 квадроцикли, які дуже добре себе зарекомендували на фронті.
🔹 човни Walley, що підуть нашим морпіхам, які мужньо боронять терени Херсонщини.
🔹 екскаватори для будівництва фортифікацій.
🔹 паливозаправник, який дасть змогу транспортувати пальне.
Наші воїни продовжують влаштовувати росіянам пекло в українських степах.
Ми продовжуємо добру традицію - їздити до українських воїнів щотижня з найактуальнішими запитами. Маємо тримати міцно Схід, так само як і Південь. Два напрямки - за два дні, бо є куди поспішати.