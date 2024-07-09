За первое полугодие 2024 года допущено к эксплуатации в ВСУ более 60 новых образцов боеприпасов, - Минобороны
С начала 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны более 60 образцов боеприпасов различных типов. Все они - отечественного производства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.
В частности, как отмечается, это боеприпасы для БпЛА, минометные мины, артиллерийские снаряды, средства ближнего боя, патроны к стрелковому оружию. Все они - продукция отечественного оборонно-промышленного комплекса.
"50 образцов из этого перечня - это боеприпасы для беспилотников. В частности, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные, комбинированного действия и многоцелевые. Также они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до более нескольких килограммов", - сообщили в пресс-службе.
Следующая многочисленная группа - это минометные мины различных калибров.
В Минобороны отметили, что согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.
Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.
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В любом случае, развитие это хорошо. Больше оружия для ЗСУ!
Оманські інвестори, саботували?? Тобто, з 2019 року, всупереч Національним інтересам безпеки України, група привладних осіб, саботувала це??
Це чиста стаття 28 ККУ!! Костін, з слідчими Гпу, тому і збирають факт, з дня призначення до ГПУ!!
Теж мені досягнення - випускати свою військову продукцію
це обов'язок кожної держави світу, це не геройство.