За первое полугодие 2024 года допущено к эксплуатации в ВСУ более 60 новых образцов боеприпасов, - Минобороны

С начала 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны более 60 образцов боеприпасов различных типов. Все они - отечественного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

В частности, как отмечается, это боеприпасы для БпЛА, минометные мины, артиллерийские снаряды, средства ближнего боя, патроны к стрелковому оружию. Все они - продукция отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"50 образцов из этого перечня - это боеприпасы для беспилотников. В частности, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные, комбинированного действия и многоцелевые. Также они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до более нескольких килограммов", - сообщили в пресс-службе.

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Следующая многочисленная группа - это минометные мины различных калибров.

В Минобороны отметили, что согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.

Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.

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