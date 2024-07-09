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За первое полугодие 2024 года допущено к эксплуатации в ВСУ более 60 новых образцов боеприпасов, - Минобороны

Нові зразки боєприпасів у Силах оборони

С начала 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны более 60 образцов боеприпасов различных типов. Все они - отечественного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОУ.

В частности, как отмечается, это боеприпасы для БпЛА, минометные мины, артиллерийские снаряды, средства ближнего боя, патроны к стрелковому оружию. Все они - продукция отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"50 образцов из этого перечня - это боеприпасы для беспилотников. В частности, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные, комбинированного действия и многоцелевые. Также они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до более нескольких килограммов", - сообщили в пресс-службе.

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Следующая многочисленная группа - это минометные мины различных калибров.

В Минобороны отметили, что согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней.

Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.

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Автор: 

боеприпасы (2362) Минобороны (9426) ВСУ (6699)


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Скорее бы в списке появились свои крылатые ракеты.
В любом случае, развитие это хорошо. Больше оружия для ЗСУ!
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09.07.2024 14:49 Ответить
А скільки отих ''зразків'' два-п'ять? Тільки піар як і з ''муліоном'' дронів..
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09.07.2024 14:55 Ответить
А з 2019 року, для свори зеленського з приблудами95, це було не на часі??
Оманські інвестори, саботували?? Тобто, з 2019 року, всупереч Національним інтересам безпеки України, група привладних осіб, саботувала це??
Це чиста стаття 28 ККУ!! Костін, з слідчими Гпу, тому і збирають факт, з дня призначення до ГПУ!!
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09.07.2024 14:57 Ответить
How many medium/long range missiles have been introduced? It's a high time to mass produce those so Ukraine doesn't have to ask permission to mass attack the enemy deep into its soil. And, as the history tells us, even to ********** fortresses were eventually falling while only staving off the incessant onslaughts.
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09.07.2024 15:37 Ответить
Адреси заводів і постачальників не опублікували в цей раз ?
Теж мені досягнення - випускати свою військову продукцію
це обов'язок кожної держави світу, це не геройство.
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09.07.2024 16:37 Ответить
А для України, якраз і геройство! Якщо в мирний період не хотіли, чи не могли, то під-час війни змогли! І молодці!
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09.07.2024 18:18 Ответить
Так вже продовжуйте - Зеленський наш лідер який веден нас до перемоги, що ви зупиняєтесь на півдорозі.
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09.07.2024 21:02 Ответить
 
 