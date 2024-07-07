Более 3 миллионов украинцев обновили учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ

За неделю с 1 по 7 июля учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 569 397 граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Минобороны.

В общем, по состоянию на 07 июля 2024 года, количество обновлений достигло почти 3.2 миллиона.

Мобилизация и обновление учтенных данных

Напомним, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. По обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны до 16 июля 2024 года обновить свои учетные данные. Тем, кто не сделает этого вовремя, грозят штрафы.

Также сообщалось, что военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней.

Обновить данные можно через мобильное приложение "Резерв+" или лично в ТЦК или центрах предоставления админуслуг.

"Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

По данным Минобороны, с 18 мая более 14 тысяч военнообязанных уже обновили свои учетные данные онлайн.

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