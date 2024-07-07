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Более 3 миллионов украинцев обновили учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ

Резерв+

За неделю с 1 по 7 июля учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 569 397 граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Минобороны.

В общем, по состоянию на 07 июля 2024 года, количество обновлений достигло почти 3.2 миллиона.

Мобилизация и обновление учтенных данных

Напомним, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. По обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны до 16 июля 2024 года обновить свои учетные данные. Тем, кто не сделает этого вовремя, грозят штрафы.

Также сообщалось, что военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в ТЦК в течение 60 дней.

Обновить данные можно через мобильное приложение "Резерв+" или лично в ТЦК или центрах предоставления админуслуг.

"Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

По данным Минобороны, с 18 мая более 14 тысяч военнообязанных уже обновили свои учетные данные онлайн.

Читайте также: Минобороны: Военнообязанные во время войны должны проходить ВВК раз в год

Автор: 

Минобороны (9426) мобилизация (2815) приложение (170) ТЦК (611)


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Топ комментарии
+16
ні-це ті хто на відміну від тебе залишився в Україні а не втік за кордон та сере звідти в коментах...
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07.07.2024 20:08 Ответить
+11
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07.07.2024 20:19 Ответить
+11
Краще уроки ''де знайти скумбрію по вісім''..
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07.07.2024 20:32 Ответить
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ні-це ті хто на відміну від тебе залишився в Україні а не втік за кордон та сере звідти в коментах...
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07.07.2024 20:08 Ответить
Жаба давить?
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07.07.2024 22:34 Ответить
А чому Ви вирішили, що заброньованих? А Ви відкашляли, чи забронювались відкашлюючи?
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07.07.2024 20:08 Ответить
Решта може не поспішати - зараз он орбан всьо порішає з війною, в кєтай поперлося!
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07.07.2024 20:06 Ответить
ти про себе зараз? я наприклад без броні, жодного разу не одягав на себе вишиванку і оновив у Резерв+
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08.07.2024 00:23 Ответить
І чому не в зсу..чого чекаєш-ждун ?
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08.07.2024 03:49 Ответить
чмоня, а ти вже в ЗСУ?
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08.07.2024 13:08 Ответить
Шо Дірявий заділо шо пердак підгорів? Ти не ждун ...ти сцикун🤣🤣🤣🤣
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08.07.2024 17:20 Ответить
так дірявий тут як раз саме ти! ти тупориле доє@алося і почало фантазувати, а на питання відповісти не змогло дура, так в кого ж тоді підгоріло?
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08.07.2024 17:54 Ответить
Во пердак я тобі Дірявий підпалив
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08.07.2024 18:02 Ответить
так понюхай, перевір, чи дійсно підпалив
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08.07.2024 18:14 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣Знатно я тобі Дірявий жопу підпалив.....то нехай твоє очко твій бойфпенд нюхає і перевіряє а ти в нього......бґггггггг
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08.07.2024 18:29 Ответить
"очко, бойфренд" - рвань, ти відверто палишся теплих х"й тобі в дорогу!
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08.07.2024 19:51 Ответить
Дірявий ти видно блотний куй смокчешь 🤣🤣🤣адью пітух ...кукурікай дальше чмошник опущений🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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08.07.2024 21:58 Ответить
Через цнап оновлювались, той резерв - не приший кобилі хвіст..

В нашому цнапі черга - як до військомату у перші тижні повномасштабного. Електронний запис не працює. Все для скотського обслуговування людей..
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07.07.2024 20:18 Ответить
Чуть иная причина. На штрафы натягивают сроки. И так было ясно что к 16 эта схема не сработает полноценно. Ну разве ещё к 1 октября сработало. готовьте бабло бойцы.
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07.07.2024 21:03 Ответить
Так на рахунок штрафів ніхто й не сумнівався..
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07.07.2024 21:25 Ответить
Я оновився місяць назад. Особливої черги в ЦНАПі не було. Ви тянете до останнього, а потім когось звинувачуюте
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07.07.2024 23:44 Ответить
Ну грац Вас. Бувають різні обставини.
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07.07.2024 23:53 Ответить
спокійно оновив через Резерв+, все оновилось, QR код є...
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08.07.2024 00:25 Ответить
Ще раз. Випадки бувають різні.

Он довбоДія в мене не підтягує дитину, додаток пенсійного половини стажу не бачить.

Якщо жопоруки створювали, то всіх траблів не передбачити.
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08.07.2024 01:04 Ответить
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07.07.2024 20:19 Ответить
Краще уроки ''де знайти скумбрію по вісім''..
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07.07.2024 20:32 Ответить
Як продати Україну, купити нерухомість на Бейкер Стріт, вивести держбюджетина Оман, Каймани й банк Ватикану? Як стати посередником у вбивстві українців?
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07.07.2024 21:29 Ответить
Отже, вже призваних, заброньованих, з відстрочкою і з довідкою у нас 3 млн.
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07.07.2024 20:33 Ответить
Або просто міноборони п...дить як завжди. Як коли вони в перші дні розказували про 150 тисяч які оновили дані при 10 тисячах скачувань в плейсторі.
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07.07.2024 20:51 Ответить
То це відомий подоляцький тригер "всі беруть отето"
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07.07.2024 20:56 Ответить
Нє, ну ще є варіант, що 140 тисяч зі 150 користуються айфонами і застосунок брали в апп сторі... А кажуть що українці погано живуть.
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07.07.2024 21:06 Ответить
Той застосунок можна через гугл плей скачати. Легко.
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07.07.2024 21:31 Ответить
Те що міністерство ******* - це не протилежний варіант, а цілком і гармонійно супутній бекграунд будь-яких подій
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07.07.2024 21:04 Ответить
та ні було дійсно таке, тоді було скачано через магаз епла 140+ раз Резерв+.
Плюс тилові вояки з 00:00 ломанулись там реєстуватись, заваливши запитами систему, яка тупо лягла..
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07.07.2024 21:05 Ответить
Тиждень назад писали про 2мільйони, а тут вже - херак і цілих 3.
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07.07.2024 21:35 Ответить
Могу ошибаться, но вроде уже призванные не учитываются в этом реестре. Они же уже считаются военнослужащими, а не военнообязанными.
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07.07.2024 21:25 Ответить
3 міліона військових чинуш ментівсуддівпрокурорівмитників заброньованих та жінок з медичною освітою.
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07.07.2024 21:07 Ответить
Саме так
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07.07.2024 21:40 Ответить
То може вже бусифікацію припинять
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07.07.2024 21:31 Ответить
Та гляди. Арес хоче крові, багато крові
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07.07.2024 23:46 Ответить
70-90 тисяч вже сидять в тилу, без зброї, але "бусіки" потрібні. Бо де без них будуть тцк-шники "харчєвацца"? На одну зарплату вони жити не звикли.
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08.07.2024 10:07 Ответить
3 мільйони забагато якось. Всього мобрезерву 4 у нас було
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07.07.2024 21:33 Ответить
Там ***** жінок медиків оновлює дані зараз
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07.07.2024 21:37 Ответить
У вас это у кого? Военнообязанных от 18 до 60 в Украине и заграницей 4 миллиона? Из 40 миллионов населения? Зрадоматематика? Там 10 миллионов, минимум 8 (если вычесть полтора уже под ружьем и силовиков)
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08.07.2024 01:10 Ответить
40 млн? Звідки цей оптимізм? Чи ти рахуєш тих кому відмовили в консульських послугах -так вони мабуть шукатимуть собі інше місце проживання
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08.07.2024 04:01 Ответить
А чого тут кацапів пучить, водкі нема, ідіть нах…
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07.07.2024 21:52 Ответить
Досить недалекоглядно, варто зазначити, така кількість громадян себе повела. З точки зору на їхні очікування.
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07.07.2024 21:54 Ответить
"пішов оновлювати дані в тцк , дали повістку і направлення на влк , пройшов влк-обмежено придатний, після влк бойова повістка ....три дні на сбори ... дані оновлені." (с)
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07.07.2024 21:59 Ответить
Мабуть ти розумово відсталий. Встановлюєш резерв+, оновлюються данні, формуєш файл pdf, друкуєш обліковий документ, нікуди ходити не треба. Лаур, тебе в морську піхоту взяли, з грижею?
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07.07.2024 22:28 Ответить
Видно шо грижа в теде в голові чи ти клоуна з себе корчиш на цензорі ?
Засунь собі в сраку той резерв , при першій же перевіркі документів тобі дупу підітруть твоїм роздрукованим файлом , випишуть повістку і направлення на влк , а там тобі смішно не буде точно .
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07.07.2024 23:05 Ответить
Придурошне, я оновлював через Резерв+, підійшли два дні тому до мене ТЦКшники на вулиці, показав їм у Резерві, відсканували QR код, перевірили через Оберіг, побажали гарного дня і пішов я далі по своїх справах
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08.07.2024 00:32 Ответить
Нічого подібного, тай навіщо, в них є мій телефон і адреса, коли треба подзвонять. А ти притрушене, в льоху у тещі ховаєшся?
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08.07.2024 09:03 Ответить
так а чого сам не йдеш в тцк , сцикотно ... відмазка "взяли телефон і перезвонять..." зараз як ніколи актуальна у диваних воїнів ще з 22 року..
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08.07.2024 13:39 Ответить
да, да, приехал на сборы, подмел плац, через неделю отправили в окопы и там вечером убили. Кацапе, давай уже что-либо посвежее.
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07.07.2024 23:08 Ответить
Лаур, твій сепарский стогін тут всім вже знайомий, не розумію політики редакціі, чого цензор тримає тут свору прокацапленого лайна
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08.07.2024 09:00 Ответить
стогнеш тут тільки ти та ще корчиш з себе диваного патріота , тільки на ділі недолуге сцикло...
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08.07.2024 13:44 Ответить
Памперс просуши, ...три дні на збориии!!!...
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08.07.2024 17:04 Ответить
******* мокросраке сибись в урюпинск!
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08.07.2024 09:56 Ответить
ще одне сцикло вилізло , тявкнуло і під спідницю ..)
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08.07.2024 13:45 Ответить
Обосцянєць мокросракий ти ще сцишся за мобілізацію та все інше? Хутчіш киздуй в нарафамінск, скигляй балалаечний.
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08.07.2024 15:55 Ответить
не напрягайся і так видно шо ти ухилянт ...
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08.07.2024 16:00 Ответить
з окопу з-під Нью-Йорка пишеш , сборщик плаца )
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07.07.2024 23:21 Ответить
Пішов за цигарками. Опинився в учебці, в Новомосковську. Не дали ні кружку, ні ложку, ні виделку, ні тарілку. Добу просиділи без води. Привезли воду, закрили, нікому не дають. Реальна історія мойого знайомого
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07.07.2024 23:51 Ответить
Автомата і патрони дали, чи так і сидить без ложки і кружки?
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08.07.2024 08:58 Ответить
Автомат на другий день дали. З білизни, дали тільки штани і футболку
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08.07.2024 10:02 Ответить
Так він може в штормі Z опинився? Щось я не розумію, пішов на штурм в одних кальсонах і футболці? Дезертирів наші пресують жорстко, це я знаю, а все інше що ви тут пишете то якась маячня.
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08.07.2024 10:41 Ответить
Новомосковськ - це Дніпропетровська область
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08.07.2024 15:10 Ответить
Цей розголос -Або диверсія державного масштабу ,або Пі дьож,бо кількість тих,хто оновив данні -пряма інформація ворогу про моб.потенціал.
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07.07.2024 23:07 Ответить
Та він ім і так відомий, тому тут і роздувають стогін.
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08.07.2024 09:05 Ответить
Это половина пока что...
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08.07.2024 01:06 Ответить
 
 