За перше півріччя 2024 року допущено до експлуатації у ЗСУ понад 60 нових зразків боєприпасів, - Міноборони

З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони понад 60 зразків боєприпасів різних типів. Усі вони - вітчизняного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.

Зокрема, як зазначається, це боєприпаси для БпЛА, мінометні міни, артилерійські снаряди, засоби ближнього бою, набої до стрілецької зброї. Всі вони – продукція вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

"50 зразків із цього переліку – це боєприпаси для безпілотників. Зокрема, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкові, комбінованої дії та багатоцільові. Також вони різняться за вагою: від кілька сотень грамів до понад кількох кілограмів", - повідомили в пресслужбі.

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Наступна численна група – це мінометні міни різних калібрів.

У Міноборони зауважили, що відповідно до інформації Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.

Зразки ОВТ вітчизняного виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.

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