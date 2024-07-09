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Новини
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За перше півріччя 2024 року допущено до експлуатації у ЗСУ понад 60 нових зразків боєприпасів, - Міноборони

Нові зразки боєприпасів у Силах оборони

З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони понад 60 зразків боєприпасів різних типів. Усі вони - вітчизняного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОУ.

Зокрема, як зазначається, це боєприпаси для БпЛА, мінометні міни, артилерійські снаряди, засоби ближнього бою, набої до стрілецької зброї. Всі вони – продукція вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

"50 зразків із цього переліку – це боєприпаси для безпілотників. Зокрема, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкові, комбінованої дії та багатоцільові. Також вони різняться за вагою: від кілька сотень грамів до понад кількох кілограмів", - повідомили в пресслужбі.

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Наступна численна група – це мінометні міни різних калібрів.

У Міноборони зауважили, що відповідно до інформації Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.

Зразки ОВТ вітчизняного виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.

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боєприпаси (2298) Міноборони (7487) ЗСУ (7679)


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Скорее бы в списке появились свои крылатые ракеты.
В любом случае, развитие это хорошо. Больше оружия для ЗСУ!
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09.07.2024 14:49 Відповісти
А скільки отих ''зразків'' два-п'ять? Тільки піар як і з ''муліоном'' дронів..
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09.07.2024 14:55 Відповісти
А з 2019 року, для свори зеленського з приблудами95, це було не на часі??
Оманські інвестори, саботували?? Тобто, з 2019 року, всупереч Національним інтересам безпеки України, група привладних осіб, саботувала це??
Це чиста стаття 28 ККУ!! Костін, з слідчими Гпу, тому і збирають факт, з дня призначення до ГПУ!!
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09.07.2024 14:57 Відповісти
How many medium/long range missiles have been introduced? It's a high time to mass produce those so Ukraine doesn't have to ask permission to mass attack the enemy deep into its soil. And, as the history tells us, even to ********** fortresses were eventually falling while only staving off the incessant onslaughts.
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09.07.2024 15:37 Відповісти
Адреси заводів і постачальників не опублікували в цей раз ?
Теж мені досягнення - випускати свою військову продукцію
це обов'язок кожної держави світу, це не геройство.
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09.07.2024 16:37 Відповісти
А для України, якраз і геройство! Якщо в мирний період не хотіли, чи не могли, то під-час війни змогли! І молодці!
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09.07.2024 18:18 Відповісти
Так вже продовжуйте - Зеленський наш лідер який веден нас до перемоги, що ви зупиняєтесь на півдорозі.
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09.07.2024 21:02 Відповісти
 
 