Понад 70 зразків БпАК допущено до експлуатації від початку року, - Міноборони

Від початку року було кодифіковано та допущено до експлуатації понад 70 зразків безпілотних авіаційних комплексів, які виготовлено в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У міністерстві зазначили, що протягом минулого року було затверджено близько 60 БпАК різного призначення.

"Безпілотні авіаційні комплекси виконують широкий спектр завдань: розвідка позицій ворога на лінії зіткнення та в тилу, коригування артилерійського вогню, завдання ударів по ворожій техніці, укріпленнях та арсеналах. Виробництво безпілотних систем є одним із пріоритетних завдань для української оборонної промисловості", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до інформації Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів. Зразки ОВТ вітчизняного виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.

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