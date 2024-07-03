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Понад 70 зразків БпАК допущено до експлуатації від початку року, - Міноборони

Понад 70 БпАК допущено до експлуатації

Від початку року було кодифіковано та допущено до експлуатації понад 70 зразків безпілотних авіаційних комплексів, які виготовлено в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У міністерстві зазначили, що протягом минулого року було затверджено близько 60 БпАК різного призначення.

"Безпілотні авіаційні комплекси виконують широкий спектр завдань: розвідка позицій ворога на лінії зіткнення та в тилу, коригування артилерійського вогню, завдання ударів по ворожій техніці, укріпленнях та арсеналах. Виробництво безпілотних систем є одним із пріоритетних завдань для української оборонної промисловості", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до інформації Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів. Зразки ОВТ вітчизняного виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.

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Автор: 

безпілотник (4322) Міноборони (7472)


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Ну і де ж вони всі сховались так, що їх ніхто не бачив і бачити не буде ?
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03.07.2024 14:59 Відповісти
Так. З дивану не видно.
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03.07.2024 15:30 Відповісти
допустили але не купили.
МО оборони вміє тільки дозвільним штампом працювати.
печатками війну не виграти
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03.07.2024 15:08 Відповісти
а десять зразків журналів, для обліку журналів, допущено до експлуатації?
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03.07.2024 15:22 Відповісти
 
 