Нидерланды передадут Украине 152-мм снарядов на сумму более 350 млн евро
Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine) предоставляет нашей стране военную поддержку на сумму более €350 миллионов. В частности, партию снарядов калибра 152 мм передадут Нидерланды.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Нидерландов.
"Из соображений безопасности Минобороны не предоставляет информацию о точном количестве 152 мм снарядов и сроках поставки боеприпасов. Это один из крупнейших заказов IFU от международной оружейной промышленности", - заявили в ведомстве.
Минобороны Нидерландов отмечает, что в рамках предыдущих поставок Украина получала преимущественно 155-мм снаряды для гаубиц, однако она также имеет много 152-мм пушек.
В свою очередь Минобороны Украины в соцсети Х поблагодарило партнеров за поддержку.
"Это важный вклад в укрепление обороноспособности Украины", - отмечается в сообщении.
International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция.
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Просто прикинул количество. Но это приблизительный подсчет, очень приблизительный, ибо у военных все секретно
Эта партия старьё из Эфиопии. Там другие цены
Не обовязково мати гармати такого калібру, щоб купити такі снаряди.
Хотелось бы уже услышать то же самое только в прошедшем времени.
"Міноборони зазначає, що в межах попередніх поставок Україна отримувала переважно 155-мм снаряди для гаубиць"