Нидерланды передадут Украине 152-мм снарядов на сумму более 350 млн евро

Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine) предоставляет нашей стране военную поддержку на сумму более €350 миллионов. В частности, партию снарядов калибра 152 мм передадут Нидерланды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Нидерландов.

"Из соображений безопасности Минобороны не предоставляет информацию о точном количестве 152 мм снарядов и сроках поставки боеприпасов. Это один из крупнейших заказов IFU от международной оружейной промышленности", - заявили в ведомстве.

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Минобороны Нидерландов отмечает, что в рамках предыдущих поставок Украина получала преимущественно 155-мм снаряды для гаубиц, однако она также имеет много 152-мм пушек.

В свою очередь Минобороны Украины в соцсети Х поблагодарило партнеров за поддержку.

"Это важный вклад в укрепление обороноспособности Украины", - отмечается в сообщении.

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International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция.