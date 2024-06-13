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Нидерланды передадут Украине 152-мм снарядов на сумму более 350 млн евро

Нідерландди нададуть Україні 152-мм снаряди

Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine) предоставляет нашей стране военную поддержку на сумму более €350 миллионов. В частности, партию снарядов калибра 152 мм передадут Нидерланды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Нидерландов.

"Из соображений безопасности Минобороны не предоставляет информацию о точном количестве 152 мм снарядов и сроках поставки боеприпасов. Это один из крупнейших заказов IFU от международной оружейной промышленности", - заявили в ведомстве.

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Минобороны Нидерландов отмечает, что в рамках предыдущих поставок Украина получала преимущественно 155-мм снаряды для гаубиц, однако она также имеет много 152-мм пушек.

В свою очередь Минобороны Украины в соцсети Х поблагодарило партнеров за поддержку.

"Это важный вклад в укрепление обороноспособности Украины", - отмечается в сообщении.

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International Fund for Ukraine - это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Великобритании, в который также входят Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция.

Автор: 

боеприпасы (2342) Нидерланды (1585)


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Разом до перемоги !
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13.06.2024 22:32 Ответить
До большого нашествия снаряд в Эвропе стоил порядка 1000 у.е., потом изза спроса подскочил раза в три-четыре.
Просто прикинул количество. Но это приблизительный подсчет, очень приблизительный, ибо у военных все секретно
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13.06.2024 22:41 Ответить
Это новый снаряд.
Эта партия старьё из Эфиопии. Там другие цены
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13.06.2024 22:54 Ответить
Цікаво, що в International Fund for Ukraine ні одна країна не є оператором калібру 152мм...так так, і не питайте звідки контрабанда.
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13.06.2024 22:42 Ответить
В арабів може бути совкове озброєння. Пакістан штампує совкову зброю пачками і з задоволенням її продасть будь-кому.
Не обовязково мати гармати такого калібру, щоб купити такі снаряди.
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13.06.2024 22:51 Ответить
Столько времени уже говорят о том что передадут и поставят.....
Хотелось бы уже услышать то же самое только в прошедшем времени.
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13.06.2024 23:03 Ответить
Пан нє осіліл прочитати далі заголовка?
"Міноборони зазначає, що в межах попередніх поставок Україна отримувала переважно 155-мм снаряди для гаубиць"
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13.06.2024 23:10 Ответить
 
 