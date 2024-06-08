К чешской инициативе по закупке снарядов для Украины хотят присоединиться новые страны, - министр обороны Чернохова

Чехия продолжает получать сообщения от стран, которые выразили намерение принять участие в ее инициативе по закупке боеприпасов для Украины.

Об этом рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщают Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что меморандумы о взаимопонимании с другими государствами уже находятся на столе.

"У нас есть и другие меморандумы о взаимопонимании на столе. Страны все еще связываются с нами и хотят участвовать в инициативе по боеприпасам", - сказала представительница чешского правительства.

По словам Черноховой, до конца года Украина должна получить около 500 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Она добавила, что доноров этой инициативы должно быть достаточно на постоянной основе.

Кроме этого, чиновница выразила надежду, что поставки снарядов Киеву покажут себя на поле боя.

"Мы сделаем все возможное, чтобы это было так. Но боеприпасы будут в руках украинцев, и, конечно, это будет зависеть от их тактики, от их военного порядка, который они выберут. Мы можем оказать им поддержку именно в виде военных материалов", - сказала глава оборонного ведомства Чехии.

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Также Чернохова выступает за то, чтобы Украина использовала поставленные военные материалы по своему усмотрению. Такой же позиции придерживаются и другие чешские чиновники - глава правительства Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский.

"В любом случае, нет никакого нарушения международного права со стороны Украины, которая, согласно международному праву, как страна, подвергшаяся нападению, имеет право защищаться так, как она считает нужным", - заявила политик.

Ранее представитель правительства Чехии Томаш Копечный заявлял, что потребность Украины в снарядах крупного калибра в этом году и в последующие 2 года составит около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц. Для того, чтобы полностью обеспечить базовые потребности ВСУ в снарядах нужно 7-10 млрд евро в год.

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Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Накануне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщал, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину в июне.