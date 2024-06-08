В НАТО рассказали, какие вопросы относительно Украины будут рассмотрены на саммите Альянса в Вашингтоне

Саммит НАТО в Вашингтоне затронет три ключевых вопроса, связанных с Украиной. Однако о членстве страны в Альянсе речь не идет.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Первый вопрос будет связан с "миссией" по приближению Украины к ее членству в Альянсе. Он будет состоять из четырех аспектов, в частности:

координация всех форм обучения украинских военных;

координация военной помощи среди членов Североатлантического Альянса;

поставки военной помощи через логистические узлы;

дискуссии о будущем ВСУ после войны.

Причем, первые три составляющие уже прорабатываются в рамках формата "Рамштайн". Бауэр убежден, что если все усилия 50 стран будут координироваться через НАТО, это будет важный шаг к более тесному сотрудничеству между Украиной и Североатлантическим Альянсом.

Второй вопрос на саммите НАТО коснется финансирования военной помощи Украине, а именно - обеспечения надежной поддержки, а не дискуссий на ежемесячной основе.

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Третий вопрос относительно Украины - создание нового совместного аналитического в тренировочного центра в Польше (Jates). Цель - извлечь правильные уроки из войны.

В то же время Бауэр отметил, что вопрос членства Украины в Альянсе и возможных графиков вступления обсуждаться не будут. По его словам, сейчас никто не может спрогнозировать, как закончится война.