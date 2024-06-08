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Новости Помощь Украине
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НАТО (8637) членство в НАТО (1437) Роб Бауэр (40)

В НАТО рассказали, какие вопросы относительно Украины будут рассмотрены на саммите Альянса в Вашингтоне

роб,бауер

Саммит НАТО в Вашингтоне затронет три ключевых вопроса, связанных с Украиной. Однако о членстве страны в Альянсе речь не идет.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Первый вопрос будет связан с "миссией" по приближению Украины к ее членству в Альянсе. Он будет состоять из четырех аспектов, в частности:

  • координация всех форм обучения украинских военных;
  • координация военной помощи среди членов Североатлантического Альянса;
  • поставки военной помощи через логистические узлы;
  • дискуссии о будущем ВСУ после войны.

Причем, первые три составляющие уже прорабатываются в рамках формата "Рамштайн". Бауэр убежден, что если все усилия 50 стран будут координироваться через НАТО, это будет важный шаг к более тесному сотрудничеству между Украиной и Североатлантическим Альянсом.

Второй вопрос на саммите НАТО коснется финансирования военной помощи Украине, а именно - обеспечения надежной поддержки, а не дискуссий на ежемесячной основе.

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Третий вопрос относительно Украины - создание нового совместного аналитического в тренировочного центра в Польше (Jates). Цель - извлечь правильные уроки из войны.

В то же время Бауэр отметил, что вопрос членства Украины в Альянсе и возможных графиков вступления обсуждаться не будут. По его словам, сейчас никто не может спрогнозировать, как закончится война.
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Яке НАТО за такої влади. Вони що дурні запустити щура у свої "закрома".
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08.06.2024 06:15 Ответить
Згадалася вручена добрим дядечком хлопчику пуста обгортка замість цукерки.
Фільм "Серьожа".
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08.06.2024 06:21 Ответить
Якщо хлопчик - Серьожа Лещенко, то тільки так треба робити
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08.06.2024 06:54 Ответить
Вони досі вважають Україну частиною срср...
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08.06.2024 07:35 Ответить
Фіцо і орбан вже чатують з палками в колеса.
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08.06.2024 08:55 Ответить
Їм це не потрібно і робити. Карета НАТО Україну не везе.
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08.06.2024 10:24 Ответить
Якщо чесно, то тільки 24 лютого 2022 Україна реально підтвердила, що вона вже не частина СРСР. Але війна ще йде і, за великим рахунком, результати її ще дійсно нікому не відомі. То, про що тут сперечатися?
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08.06.2024 09:13 Ответить
 
 