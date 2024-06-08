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НАТО (6206) членство в НАТО (1643) Роб Бауер (49)

У НАТО розповіли, які питання щодо України розглянуть на саміті Альянсу у Вашингтоні

роб,бауер

Саміт НАТО у Вашингтоні торкнеться трьох ключових питань, пов'язаних з Україною. Проте про членство країни в Альянсі не йдеться.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Перше питання буде пов'язано з "місією" з наближення України до її членства в Альянсі. Воно складатиметься з чотирьох аспектів, зокрема:

  • координація усіх форм навчання українських військових;
  • координація військової допомоги серед членів Північноатлантичного Альянсу;
  • постачання військової допомоги через логістичні вузли;
  • дискусії про майбутнє ЗСУ після війни.

Причому, перші три складові вже опрацьовуються в рамках формату "Рамштайн". Бауер переконаний, що якщо всі зусилля 50 країн будуть координуватися через НАТО, це буде важливий крок до більш тісної співпраці між Україною та Північноатлантичним Альянсом.

Друге питання на саміті НАТО торкнеться фінансування військової допомоги Україні, а саме - забезпечення надійної підтримки, а не дискусій на щомісячній основі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт НАТО буде непродуктивним, якщо не буде вирішено питання щодо запрошення України до Альянсу, - Зеленський

Третє питання відносно України – створення нового спільного аналітичного в тренувального центру у Польщі (Jates). Мета – винести правильні уроки з війни.

Водночас Бауер зазначив, що питання членства України в Альянсі та можливих графіків вступу обговорюватися не будуть. За його словами, зараз ніхто не може спрогнозувати, як закінчиться війна.

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Яке НАТО за такої влади. Вони що дурні запустити щура у свої "закрома".
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08.06.2024 06:15 Відповісти
Згадалася вручена добрим дядечком хлопчику пуста обгортка замість цукерки.
Фільм "Серьожа".
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08.06.2024 06:21 Відповісти
Якщо хлопчик - Серьожа Лещенко, то тільки так треба робити
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08.06.2024 06:54 Відповісти
Вони досі вважають Україну частиною срср...
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08.06.2024 07:35 Відповісти
Фіцо і орбан вже чатують з палками в колеса.
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08.06.2024 08:55 Відповісти
Їм це не потрібно і робити. Карета НАТО Україну не везе.
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08.06.2024 10:24 Відповісти
Якщо чесно, то тільки 24 лютого 2022 Україна реально підтвердила, що вона вже не частина СРСР. Але війна ще йде і, за великим рахунком, результати її ще дійсно нікому не відомі. То, про що тут сперечатися?
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08.06.2024 09:13 Відповісти
 
 