У НАТО розповіли, які питання щодо України розглянуть на саміті Альянсу у Вашингтоні

Саміт НАТО у Вашингтоні торкнеться трьох ключових питань, пов'язаних з Україною. Проте про членство країни в Альянсі не йдеться.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Перше питання буде пов'язано з "місією" з наближення України до її членства в Альянсі. Воно складатиметься з чотирьох аспектів, зокрема:

координація усіх форм навчання українських військових;

координація військової допомоги серед членів Північноатлантичного Альянсу;

постачання військової допомоги через логістичні вузли;

дискусії про майбутнє ЗСУ після війни.

Причому, перші три складові вже опрацьовуються в рамках формату "Рамштайн". Бауер переконаний, що якщо всі зусилля 50 країн будуть координуватися через НАТО, це буде важливий крок до більш тісної співпраці між Україною та Північноатлантичним Альянсом.

Друге питання на саміті НАТО торкнеться фінансування військової допомоги Україні, а саме - забезпечення надійної підтримки, а не дискусій на щомісячній основі.

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Третє питання відносно України – створення нового спільного аналітичного в тренувального центру у Польщі (Jates). Мета – винести правильні уроки з війни.

Водночас Бауер зазначив, що питання членства України в Альянсі та можливих графіків вступу обговорюватися не будуть. За його словами, зараз ніхто не може спрогнозувати, як закінчиться війна.