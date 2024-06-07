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Макрон и Зеленский подписали соглашения о помощи для восстановления критической инфраструктуры Украины

Макрон і Зеленський підписали угоди про допомогу для відбудови критичної інфраструктури України

Во время встречи в Париже 7 июня президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали соглашения о помощи для восстановления украинской критической инфраструктуры.

Об этом лидер Франции сообщил во время совместной пресс-конференции, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Макрон, делегации Киева и Парижа провели переговоры о восстановлении Украины, по итогам которых решили создать новые инструменты, чтобы сопровождать этот процесс.

"Подписано соглашение о фонде 200 миллионов евро, предназначенных для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру Украины для восстановления", - сказал французский президент.

По словам Макрона, 60 миллионов из этого фонда будут посвящены энергетическому сектору и его приоритетам.

Кроме этого, как рассказал глава Франции, Париж расширяет мандат Французского агентства развития для поддержки проектов в Украине на местном уровне. Франция также планирует отправить 20 технических экспертов в различные ключевые министерства Украины для оказания технической помощи.

Напомним, что 7 июня в Париже состоялась встреча президентов Украины и Франции. Среди прочего во время совместной пресс-конференции Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Кроме этого, он подтвердилсвое участие в Глобальном саммите мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция предоставит Украине самолеты Mirage-2000 и подготовит бригаду украинских военных, - Макрон
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Значить там, Макрошка! (Гаркнуло хрипатое небритое в нестираных оливковых штанах и кросовках) Я пилю, кулеба пилит, и еще чиновникам надбавки из этих денег, за то шо "перетруждаются" очень ...
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07.06.2024 22:36 Ответить
*****!
Да они с эрмаком хоть знают что такое дресскод и этикет с настоящими первыми лицами государств ?
Он рэмбо или буданга? Небритый, штаны не мытые, он с окопа или схрона приходит с Президентами общаться? Или в бункере сидит, от КАБов пыль и штукатурка на прическу сыпятся?
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07.06.2024 22:39 Ответить
Він навіть не знає що він нелегетимний. Який там код?
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08.06.2024 06:40 Ответить
для відбудови критичної інфраструктури України Джерело:
********
Велике Відбудовництво.

За Велику Відбудову - знову виберемо Вову!
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07.06.2024 22:46 Ответить
Вчора відбудували, завтра роз..ли...
ОЦЕ БЛТЬ ГОДІВНИЧКА, і домахатися не має до чого.
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07.06.2024 22:51 Ответить
Франції це не треба, але на папірці нехай буде, якщо це треба для Зелі.
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07.06.2024 23:00 Ответить
Якрго хера це ******.....й ухилянт паплюжить війскову одежу? Мамкін сраний
вояка
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08.06.2024 13:29 Ответить
 
 