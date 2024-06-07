Макрон і Зеленський підписали угоди про допомогу для відбудови критичної інфраструктури України

Під час зустрічі у Парижі 7 червня президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

Про це лідер Франції повідомив під час спільної пресконференції, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Макрон, делегації Києва та Парижа провели перемовини про відбудову України, за пісумками яких вирішили створити нові інструменти, щоб супроводжувати цей процес.

"Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови", - сказав французький президент.

За словами Макрона, 60 мільйонів з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам.

Крім цього, як розповів очільник Франції, Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні. Франція також планує відправити 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.

Нагадаємо, що 7 червня у Парижі відбулася зустріч президентів України та Франції. Серед іншого під час спільної пресконференції Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage-2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків.

Крім цього, він підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.

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