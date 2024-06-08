До чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України хочуть приєднатися нові країни, - міністерка оборони Чернохова

Чехія продовжує отримувати повідомлення від країн, які висловили намір взяти участь у її ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України.

Про це розповіла міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляють Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що меморандуми про взаєморозуміння з іншими державами вже знаходяться на столі.

"У нас є й інші меморандуми про взаєморозуміння на столі. Країни все ще зв'язуються з нами і хочуть брати участь в ініціативі щодо боєприпасів", - сказала представниця чеського уряду.

За словами Чернохової, до кінця року Україна має отримати близько 500 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи. Вона додала, що донорів цієї ініціативи має бути достатньо на постійній основі.

Крім цього, посадовиця висловила сподівання, що поставки снарядів Києву покажуть себе на полі бою.

"Ми зробимо все можливе, щоб це було так. Але боєприпаси будуть в руках українців, і, звичайно, це буде залежати від їхньої тактики, від їхнього військового порядку, який вони оберуть. Ми можемо надати їм підтримку саме у вигляді військових матеріалів", - сказала очільниця оборонного відомства Чехії.

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Також Чернохова виступає за те, щоб Україна використовувала поставлені військові матеріали на власний розсуд. Такої ж позиції дотримуються й інші чеські високопосадовці - очільник уряду Петр Фіала та глава МЗС Ян Ліпавський.

"У будь-якому випадку, немає ніякого порушення міжнародного права з боку України, яка, відповідно до міжнародного права, як країна, що зазнала нападу, має право захищатися так, як вона вважає за потрібне", - заявила політикиня.

Раніше представник уряду Чехії Томаш Копечний заявляв, що потреба України у снарядах великого калібру цьогоріч і в наступні 2 роки становитиме близько 200 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Для того, щоб повністю забезпечити базові потреби ЗСУ у снарядах потрібно 7-10 млрд євро на рік.

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Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Напередодні очільник уряду Чехії Петр Фіала повідомляв, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України у червні.