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Новини Війна
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Від 50 до 100 тисяч снарядів за чеською ініціативою прибудуть в Україну в червні, - представник уряду Копечний

У червні Україні надійде перша партія снарядів за ініціативою Чехії

Перша партія снарядів за чеською ініціативою прибуде в Україну уже червні. Йдеться про кількість від 50 до 100 тисяч боєприпасів.

Про це сказав на брифінгу представник уряду Чехії з питань України Томаш Копечний, пише "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Перші кілька десятків тисяч снарядів прибудуть у червні. Йдеться про кількість між 50 та 100 тисячами снарядів", - розповів Копечний.

Він зазначив, що наразі шість країн відгукнулися на ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Купівлю боєприпасів для Києва профінансували Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія, Канада, а також Чехія. Відомо, що Німеччина надала 600 мільйонів євро, а Португалія - 100 мільйонів. Фінансові внески інших держав не розголошуються.

Представник чеського уряду розповів, що нині є фінансові ресурси і можливість отримати 500 тисяч снарядів для ЗСУ і доставити їх цьогоріч. За його словами, це коштуватиме 1,7 мільярда євро.

Копечний також додав, що терміни поставок залежить він фінансування, а також наявності самих снарядів. Крім цього, він зазначив, що РФ намагається "саботувати" закупівлі, оскільки теж полює за боєприпасами.

"Якщо ми швидші – то снаряди йдуть Україні, а якщо ми повільні – то це йде Росії", - сказав Копечний.

За його словами, Чехія шукає снаряди для України по всьому світу. Проте він не став називати, які саме країни постачають боєприпаси. Раніше міжнародні ЗМІ серед можливих країн-постачальників називали Південну Корею, Туреччину та Південну Африку.

Читайте також: На чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України зібрали вже 1,6 мільярда євро, – Шмигаль

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Напередодні очільник уряду Чехії Петр Фіала повідомляв, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України у червні.

Автор: 

боєприпаси (2269) Чехія (1612)


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Топ коментарі
+9
В наш час можна щось мовчки робити в контексті війни? Чи це нереально?
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30.05.2024 16:36
+2
"бесплатно только котята родятся"
Остап Бендер
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30.05.2024 16:46
+2
Ось, ось, і хтось вже 10 років вважає, що нам всі повинні і зобов'язані нас годувати безкоштовними сніданками.
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30.05.2024 17:14
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В наш час можна щось мовчки робити в контексті війни? Чи це нереально?
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30.05.2024 16:36 Відповісти
Маск бачить все !
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30.05.2024 16:50 Відповісти
якось, цифра розмазана.
та, ще, половина афро азійського гімна.
то, в чому прикол?
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30.05.2024 16:36 Відповісти
Там купили дешевше, тут продали дорожче. Бізнес, нічого особистого. Невже ще хтось думає, що нам таким гарним дадуть все нове і за безкоштовно?
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30.05.2024 16:41 Відповісти
"бесплатно только котята родятся"
Остап Бендер
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30.05.2024 16:46 Відповісти
Ось, ось, і хтось вже 10 років вважає, що нам всі повинні і зобов'язані нас годувати безкоштовними сніданками.
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30.05.2024 17:14 Відповісти
Байден, почему мы еще не в НАТЕ ?

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30.05.2024 18:30 Відповісти
ну то замість афро-азійського гівна візьме візьми ЗЄльоне і воюй !

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30.05.2024 16:44 Відповісти
"половина афро азійського гімна"

а у нас й того немає, тільки ЗЄльоний понос щовечора
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30.05.2024 16:52 Відповісти
В України дуже великі втрати арти під Харьковом. По Оріксу вперше наші втрати перевищили російські в рази. Тому є вірогідність що стрілять тими снарядами буде нічим...
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30.05.2024 16:41 Відповісти
Тому що пора випускати ракети або ударні АІ дрони із зарядом як у стугни, ми не можемо боротись з Кабами та Ланцетами... якщо з Кабами може Ф16 допоможуть якщо їх буде достатньо то з Ланцетами наразі немає чим....

Треба розробляти АІ турелі на 360 градусів
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30.05.2024 20:33 Відповісти
От цікаво - писали, що вартість того мільйону, який знайшов Павел, була десь 3 мільярди доларів (або щось біля того). Якщо 50% снарядів виявилися неякісними, чи будуть продавці повертати гроші за неякісний товар? І коли це (незадовільний стан ***********) з'ясувалося - після купівлі чи в процесі? Бо тоді ті гроші можна було б використати на закупівлю ще чогось корисного.
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30.05.2024 16:41 Відповісти
снаряди "ремонтуються" - міняют порох та/або тротил

коштує грошей, але все ж дешевше 4 000 євро за снаряд
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30.05.2024 16:49 Відповісти
Тобто платитимуть двічі - спочатку за самі снаряди, а потім за їхній ремонт? Якось нелогічно... Простіше гроші попросити віддати за неякісний товар.
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30.05.2024 16:51 Відповісти
Тут єдине пояснення відсутності рефанду. Просто інших немає і шукати якісніших доведеться довго. І не факт, що вони знайдуться. Тому простіше заплатити двічі за цей непотріб.
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30.05.2024 16:57 Відповісти
"чому ми бідні?
тому що дурні ?
а чому дурні ?
тому що бідні"

злидні і тупість народна міцно повьязані в українському фольклорі
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30.05.2024 17:04 Відповісти
Скільки вже їх возити можна?
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30.05.2024 16:49 Відповісти
Да закрийте вже нарешті свого рота. Придуркі. Слів не вистачає для цих невігласів
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30.05.2024 17:16 Відповісти
 
 