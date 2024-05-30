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Новости Война
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боеприпасы (2283) Чехия (1659)

От 50 до 100 тысяч снарядов по чешской инициативе прибудут в Украину в июне, - представитель правительства Томаш Копечный

У червні Україні надійде перша партія снарядів за ініціативою Чехії

Первая партия снарядов по чешской инициативе прибудет в Украину уже в июне. Речь идет о количестве от 50 до 100 тысяч боеприпасов.

Об этом сказал на брифинге представитель правительства Чехии по вопросам Украины Томаш Копечный, пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Первые несколько десятков тысяч снарядов прибудут в июне. Речь идет о количестве между 50 и 100 тысячами снарядов", - рассказал Копечный.

Он отметил, что сейчас шесть стран откликнулись на инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Покупку боеприпасов для Киева профинансировали Германия, Нидерланды, Дания, Португалия, Канада, а также Чехия. Известно, что Германия предоставила 600 миллионов евро, а Португалия - 100 миллионов. Финансовые взносы других государств не разглашаются.

Представитель чешского правительства рассказал, что сейчас есть финансовые ресурсы и возможность получить 500 тысяч снарядов для ВСУ и доставить их в этом году. По его словам, это будет стоить 1,7 миллиарда евро.

Копечный также добавил, что сроки поставок зависят он финансирования, а также наличия самих снарядов. Кроме этого, он отметил, что РФ пытается "саботировать" закупки, поскольку тоже охотится за боеприпасами.

"Если мы быстрее - то снаряды идут Украине, а если мы медленнее - то это идет России", - сказал Копечный.

По его словам, Чехия ищет снаряды для Украины по всему миру. Однако он не стал называть, какие именно страны поставляют боеприпасы. Ранее международные СМИ среди возможных стран-поставщиков называли Южную Корею, Турцию и Южную Африку.

Читайте также: На чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины собрали уже 1,6 миллиарда евро, - Шмыгаль

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Накануне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщал, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину в июне.
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Топ комментарии
+9
В наш час можна щось мовчки робити в контексті війни? Чи це нереально?
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30.05.2024 16:36
+2
"бесплатно только котята родятся"
Остап Бендер
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30.05.2024 16:46
+2
Ось, ось, і хтось вже 10 років вважає, що нам всі повинні і зобов'язані нас годувати безкоштовними сніданками.
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30.05.2024 17:14
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В наш час можна щось мовчки робити в контексті війни? Чи це нереально?
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30.05.2024 16:36 Ответить
Маск бачить все !
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30.05.2024 16:50 Ответить
якось, цифра розмазана.
та, ще, половина афро азійського гімна.
то, в чому прикол?
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30.05.2024 16:36 Ответить
Там купили дешевше, тут продали дорожче. Бізнес, нічого особистого. Невже ще хтось думає, що нам таким гарним дадуть все нове і за безкоштовно?
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30.05.2024 16:41 Ответить
"бесплатно только котята родятся"
Остап Бендер
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30.05.2024 16:46 Ответить
Ось, ось, і хтось вже 10 років вважає, що нам всі повинні і зобов'язані нас годувати безкоштовними сніданками.
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30.05.2024 17:14 Ответить
Байден, почему мы еще не в НАТЕ ?

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30.05.2024 18:30 Ответить
ну то замість афро-азійського гівна візьме візьми ЗЄльоне і воюй !

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30.05.2024 16:44 Ответить
"половина афро азійського гімна"

а у нас й того немає, тільки ЗЄльоний понос щовечора
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30.05.2024 16:52 Ответить
В України дуже великі втрати арти під Харьковом. По Оріксу вперше наші втрати перевищили російські в рази. Тому є вірогідність що стрілять тими снарядами буде нічим...
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30.05.2024 16:41 Ответить
Тому що пора випускати ракети або ударні АІ дрони із зарядом як у стугни, ми не можемо боротись з Кабами та Ланцетами... якщо з Кабами може Ф16 допоможуть якщо їх буде достатньо то з Ланцетами наразі немає чим....

Треба розробляти АІ турелі на 360 градусів
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30.05.2024 20:33 Ответить
От цікаво - писали, що вартість того мільйону, який знайшов Павел, була десь 3 мільярди доларів (або щось біля того). Якщо 50% снарядів виявилися неякісними, чи будуть продавці повертати гроші за неякісний товар? І коли це (незадовільний стан ***********) з'ясувалося - після купівлі чи в процесі? Бо тоді ті гроші можна було б використати на закупівлю ще чогось корисного.
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30.05.2024 16:41 Ответить
снаряди "ремонтуються" - міняют порох та/або тротил

коштує грошей, але все ж дешевше 4 000 євро за снаряд
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30.05.2024 16:49 Ответить
Тобто платитимуть двічі - спочатку за самі снаряди, а потім за їхній ремонт? Якось нелогічно... Простіше гроші попросити віддати за неякісний товар.
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30.05.2024 16:51 Ответить
Тут єдине пояснення відсутності рефанду. Просто інших немає і шукати якісніших доведеться довго. І не факт, що вони знайдуться. Тому простіше заплатити двічі за цей непотріб.
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30.05.2024 16:57 Ответить
"чому ми бідні?
тому що дурні ?
а чому дурні ?
тому що бідні"

злидні і тупість народна міцно повьязані в українському фольклорі
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30.05.2024 17:04 Ответить
Скільки вже їх возити можна?
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30.05.2024 16:49 Ответить
Да закрийте вже нарешті свого рота. Придуркі. Слів не вистачає для цих невігласів
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30.05.2024 17:16 Ответить
 
 