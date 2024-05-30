Ініціатива Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України до кінця 2024 року, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен відзначив "життєво важливу" роль Чехії у підтримці України. Зокрема, американський дипломат вказав на чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для ЗСУ. За його словами, ця ініціатива Праги забезпечить майже мільйон снарядів для України до кінця 2024 року.

Про це пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час свого візиту до Праги 30 травня держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністеркою оборони Чехії Яною Черноховою. Головний дипломат США відзначив "життєво важливу" роль Чехії в підтримці України.

Очільник американського зовнішньополітичного відомства вказав, що Чехія надає Україні зброю, бере участь в навчанні українських військових, координації поставок снарядів, а також допомагає українським біженцям.

Крім цього, Блінкен відзначив ініціативу Чехії з пошуку та закупівлі снарядів для ЗСУ. За його словами, очікується, що до кінця 2024 року у межах чеської ініціативи Україна отримає майже мільйон снарядів.

"Особливо я хочу привітати роботу Чехії в тому, щоб знайти по світу необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155-мм та 152-мм. Це критично важливо. До кінця року ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України", - заявив американський дипломат.

Блінкен також додав, що Чеська Республіка надіслала 600 мільйонів доларів прямої військової допомоги Україні, а також планує продовжувати навчати українських військовослужбовців.

"Це необхідно для того, щоб Україна могла протистояти РФ", - заявив очільник Держдепу США.

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Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Напередодні очільник уряду Чехії Петр Фіала повідомляв, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України у червні.