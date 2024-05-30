Инициатива Чехии обеспечит почти миллион снарядов для Украины до конца 2024 года, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил "жизненно важную" роль Чехии в поддержке Украины. В частности, американский дипломат указал на чешскую инициативу закупки боеприпасов для ВСУ. По его словам, эта инициатива Праги обеспечит почти миллион снарядов для Украины до конца 2024 года.

Об этом пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Во время своего визита в Прагу 30 мая госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром обороны Чехии Яной Черноховой. Главный дипломат США отметил "жизненно важную" роль Чехии в поддержке Украины.

Глава американского внешнеполитического ведомства указал, что Чехия предоставляет Украине оружие, участвует в обучении украинских военных, координации поставок снарядов, а также помогает украинским беженцам.

Кроме этого, Блинкен отметил инициативу Чехии по поиску и закупке снарядов для ВСУ. По его словам, ожидается, что до конца 2024 года в рамках чешской инициативы Украина получит почти миллион снарядов.

"Особенно я хочу приветствовать работу Чехии в том, чтобы найти по миру необходимые боеприпасы, в которых Украина нуждается на поле боя, включая снаряды калибров 155-мм и 152-мм. Это критически важно. До конца года мы ожидаем, что инициатива под руководством Чехии обеспечит почти миллион снарядов для Украины", - заявил американский дипломат.

Блинкен также добавил, что Чешская Республика направила 600 миллионов долларов прямой военной помощи Украине, а также планирует продолжать обучать украинских военнослужащих.

"Это необходимо для того, чтобы Украина могла противостоять РФ", - заявил глава Госдепа США.

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Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Накануне глава правительства Чехии Петр Фиала сообщал, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину в июне.